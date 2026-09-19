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Robert Pattinson reveló cómo construyó a Chris Hansen en “Primetime”: “Es como si Scarface se encontrara con Jerry Maguire”

El actor explicó que buscó capturar la velocidad, el magnetismo y la particular cadencia del presentador estadounidense, más allá del parecido físico, para una película que llegará a los cines el 25 de septiembre

Robert Pattinson explicó que basó su interpretación de Chris Hansen en la energía, la presencia y el ritmo particular del presentador
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Robert Pattinson definió su interpretación de Chris Hansen en Primetime a partir de una comparación entre dos películas de tonos opuestos. “Es algo así como si Scarface se encontrara con Jerry Maguire”, afirmó el actor al describir el trabajo que hizo para encarnar al presentador estadounidense. La declaración formó parte de una conversación con el director Lance Oppenheim, cuyo fragmento recogió Complex.

El actor señaló que su aproximación no se concentró únicamente en la caracterización física. Pattinson buscó reproducir la energía, la personalidad y la forma en que Hansen ocupa el espacio cuando habla. Para él, esos rasgos explican la persistencia del presentador en la cultura popular y le dieron una base para definir el tono del personaje dentro de la película.

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La velocidad y la forma de hablar guiaron la interpretación

Pattinson describió el proceso como un trabajo de “muy alta velocidad”. La frase alude a la intensidad que identificó en Hansen, tanto en su comportamiento frente a cámara como en el ritmo de sus intervenciones. El intérprete planteó que esa aceleración debía estar presente en la actuación, sin reducir al personaje a una reproducción externa de sus gestos o su aspecto.

El actor definió su enfoque como una combinación entre Scarface y Jerry Maguire, con énfasis en la intensidad y la cadencia del personaje (REUTERS/Yves Herman)
El actor definió su enfoque como una combinación entre Scarface y Jerry Maguire, con énfasis en la intensidad y la cadencia del personaje (REUTERS/Yves Herman)

La referencia a Scarface y Jerry Maguire condensó esa búsqueda. La primera película remite a una energía desbordada y a un protagonista de presencia dominante; la segunda, a una historia centrada en un agente deportivo cuya manera de relacionarse y hablar sostiene buena parte del relato. Pattinson usó esa combinación para explicar el contraste que quiso trasladar a su versión de Hansen: una figura con intensidad, magnetismo y una cadencia que define cada aparición.

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El actor también prestó atención al modo en que el presentador articula las frases. Según explicó, Hansen posee una manera particular de decir las cosas, con pausas, énfasis y un ritmo que modifican el sentido de sus intervenciones. Esa observación se convirtió en uno de los ejes de la preparación, ya que el objetivo consistía en reflejar la impresión que produce su voz y no solo en imitarla.

Pattinson buscó reproducir la presencia de Chris Hansen

La conversación entre Pattinson y Oppenheim dejó en claro que la interpretación se apoyó en elementos menos visibles que el vestuario o el maquillaje. El actor se concentró en la “electricidad” y el magnetismo de Hansen, cualidades que, según su lectura, se expresan en el modo en que entra en una escena, observa a otras personas y conduce el intercambio verbal.

Primetime (Captura de tráiler oficial)
La preparación se centró en los gestos, los silencios y la manera en que Hansen conduce las conversaciones frente a cámara (Captura de tráiler oficial)

Ese enfoque también explica la importancia que Pattinson otorgó a la presencia del personaje. Hansen no aparece en la película como una figura definida solo por referencias reconocibles para el público, sino por una forma de imponer el ritmo de cada situación. La construcción del actor partió de esa dinámica: la velocidad de su discurso, la tensión de los silencios y la seguridad con que sostiene sus intervenciones.

El estreno de “Primetime”

Primetime (Captura de tráiler oficial)
La película dirigida por Lance Oppenheim también cuenta con Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers en el elenco (Captura de tráiler oficial)

Primetime se estrenará en salas el 25 de septiembre. Además de Pattinson, el reparto incluye a Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers. La película pone al actor frente al desafío de interpretar a una personalidad pública cuya identidad está vinculada, en gran medida, a su manera de presentarse ante las cámaras.

De acuerdo con la información recogida por Complex, Chris Hansen tiene sentimientos encontrados sobre la película. El texto no precisó los motivos ni desarrolló la postura del presentador frente al proyecto. La expectativa alrededor del estreno se concentra, por ahora, en la interpretación de Pattinson y en la forma en que Oppenheim trasladará esa figura televisiva al cine.

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