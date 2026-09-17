Participó en 90 películas, logró 3 nominaciones al Oscar y murió a los 103 años convertido en leyenda por su papel de Espartaco: la historia de Kirk Douglas

Kirk Douglas nació como Issur Danielovitch en una familia de inmigrantes ruso-judíos y convirtió una infancia de pobreza en el impulso de su carrera en Hollywood

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A los 103 años, Kirk Douglas dejó una de las trayectorias más extensas del cine de Hollywood, con más de 90 largometrajes, tres nominaciones al Oscar como actor y una influencia que también atravesó la carrera de su hijo, Michael Douglas, según reconstruyó Xataka. La historia familiar reúne el ascenso de un inmigrante de origen ruso-judío, la consolidación de una figura decisiva del cine clásico y la continuidad de ese legado en una nueva generación.

Kirk Douglas convirtió una infancia de pobreza en el impulso de su carrera

De acuerdo con Esquire, Kirk Douglas nació como Issur Danielovitch el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, estado de Nueva York, dentro de una familia de inmigrantes procedentes del entonces Imperio ruso. Su padre, Herschel Danielovitch, trabajaba como vendedor ambulante, y la familia atravesó serias dificultades económicas durante la niñez del futuro actor.

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Douglas creció junto a sus seis hermanas en un hogar donde la falta de dinero condicionaba la vida cotidiana. Desde chico vendió diarios y realizó trabajos ocasionales para ayudar a sostener a la familia. En una entrevista que el escritor Terenci Moix le hizo para Televisión Española en 1989, recordó esa etapa con una frase que resumía su impulso personal: “Estaba abajo, no podía bajar más, tenía que subir”.

La historia familiar de los Douglas unió inmigración, cine clásico y continuidad generacional en Hollywood (Grosby)

Después de pasar por la Universidad de St. Lawrence, obtuvo una beca para estudiar interpretación en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York. El teatro fue su primer escenario profesional y Broadway le dio la preparación que luego trasladaría a la pantalla.

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Lauren Bacall facilitó el salto de Douglas al cine en 1946

El desembarco de Kirk Douglas en Hollywood tuvo un respaldo clave. Lauren Bacall, compañera suya en la academia dramática, recomendó su nombre al productor Hal B. Wallis. Aquella intervención le abrió una oportunidad en El extraño amor de Marta Ivers, estrenada en 1946.

La recepción de ese debut llamó la atención de la industria y el actor sumó papeles con rapidez. Su primera candidatura al Oscar llegó por El ídolo de barro en 1949. A lo largo de su carrera fue nominado tres veces a la estatuilla de la Academia, también por Cautivos del mal y El loco del pelo rojo, aunque no ganó en ninguna de esas ocasiones.

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Durante los años 50 pasó de personajes oscuros y ambiciosos a figuras de aventura. Encarnó al arponero Ned Land en 20.000 leguas de viaje submarino y al protagonista de Ulises, ambas de 1954. Esa versatilidad sostuvo una filmografía que combinó dramas, relatos históricos, westerns y producciones de gran escala.

“Espartaco” fijó su imagen como actor y productor de grandes proyectos

"Espartaco" consolidó a Kirk Douglas como actor y productor en 1960 y vinculó su nombre a uno de los grandes proyectos del cine de Hollywood

El papel que quedó asociado de forma permanente a su nombre fue el de Espartaco, el esclavo que encabeza una rebelión contra Roma en la película de Stanley Kubrick estrenada en 1960. Douglas protagonizó y produjo el filme, una de las obras centrales de su carrera.

Su participación tuvo además una consecuencia relevante para la industria estadounidense. Como productor, impulsó que Dalton Trumbo figurara en los créditos por el guion, pese a que el escritor había sido incluido en la lista negra de Hollywood durante la persecución anticomunista. La decisión ayudó a cuestionar una práctica que había marginado a numerosos profesionales del cine.

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En 1996, la Academia de Hollywood reconoció al intérprete con un Oscar honorífico por el conjunto de su obra. Ya contaba con una estrella en el Paseo de la Fama desde 1960 y mantenía una presencia pública activa incluso después de sufrir un accidente cerebrovascular en 1996.

La familia Douglas convirtió “Alguien voló sobre el nido del cuco” en un hito de los Oscar

La relación entre padre e hijo tuvo un capítulo decisivo alrededor de Alguien voló sobre el nido del cuco. Kirk Douglas había adquirido los derechos de la novela de Ken Kesey y llevó la historia a Broadway en 1963, donde interpretó al personaje de Randle McMurphy.

Con el paso de los años, el proyecto cinematográfico avanzó, pero Douglas ya no encajaba en la edad que requería el papel. Entonces cedió los derechos a Michael Douglas, quien produjo la adaptación dirigida por Miloš Forman y protagonizada por Jack Nicholson.

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El legado de Kirk Douglas continuó en Michael Douglas, quien produjo "Alguien voló sobre el nido del cuco" tras recibir de su padre los derechos de la novela de Ken Kesey (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Estrenada en 1975, la película obtuvo los cinco premios principales de la Academia, entre ellos mejor película, dirección, guion adaptado, actor y actriz. Michael Douglas ganó el Oscar a la mejor película como productor en 1976, antes de recibir, años después, la estatuilla a mejor actor por Wall Street.

En aquella conversación con Moix, Kirk Douglas explicó que admiraba el recorrido de sus cuatro hijos por una razón particular. A diferencia de él, habían crecido sin la presión de la pobreza. “Admiro más a mis cuatro hijos, por lo que han hecho, que a mis propios logros”, señaló el actor, según recogió Esquire.

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La muerte de Kirk Douglas cerró una vida de más de un siglo

Douglas murió el 5 de febrero de 2020, a los 103 años, tras una carrera que abarcó más de siete décadas. Su longevidad le permitió atravesar casi toda la evolución del cine sonoro estadounidense, desde los estudios clásicos hasta la consolidación de las grandes franquicias contemporáneas.

La figura de Michael Douglas, premiado por filmes como Wall Street y conocido también por Tras el corazón verde, mantuvo el apellido en el primer plano de Hollywood. A la vez, la obra de Kirk Douglas conserva títulos que definieron una época y la huella de un actor que unió interpretación, producción y una relación directa con algunos de los cambios más relevantes de la industria.

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