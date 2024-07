Cómo están hoy y a qué se dedican las actrices de “Gilmore Girls”

Muchos actores de esta emblemática serie siguen siendo relevantes en la industria - 163

Durante siete temporadas, el mundo entero se rió, gritó y lloró junto con el elenco de Gilmore Girls, o también conocida como Las Chicas Gilmore. Aunque el programa ha estado fuera del aire durante más de 15 años, los residentes favoritos de Stars Hollow han estado ocupados trabajando en muchos otros proyectos. Desde papeles destacados en series reconocidas a la publicación de libros, el elenco ha continuado brillando en el mundo del entretenimiento

¿Cómo están en la actualidad las actrices de <i>The Gilmore Girls</i>?

Alexis Bledel, Rory en Gilmore Girls, es conocida más recientemente por su papel en The Handmaid’s Tale (Getty)

Alexis Bledel

Alexis Bledel, quien interpretó a Rory, ha mantenido una carrera activa en la actuación. Protagonizó The Sisterhood of the Traveling Pants en 2008, apareció en algunos episodios de Mad Men en 2012 y se reunió con el elenco de The Gilmore Girls para la miniserie A Year in the Life en 2016. Más recientemente, es conocida por su papel de Emily Malek en The Handmaid’s Tale.

Lauren Graham dio vida a Lorelai y ahora también es una exitosa autora de varios libros Getty

Lauren Graham

Lauren Graham, Lorelai en la serie, ha tenido una prolífica carrera tras The Gilmore Girls. Apareció en la película Evan Almighty, tuvo un papel recurrente en Parenthood, participó en Curb Your Enthusiasm y en Zoey’s Extraordinary Playlist. Además, prestó su voz al personaje de Oxana en la serie animada de Disney Vampirina y participó en la serie The Mighty Ducks: Game Changers. También ha escrito varios libros exitosos.

Melissa McCarthy, Sookie en la serie, interpretó a Úrsula en la adaptación en vivo de La Sirenita Getty

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy, quien interpretó a Sookie St. James, ha tenido una carrera exitosa en cine y televisión. Ha aparecido en Samantha Who?, Bridesmaids, Ghostbusters, Mike & Molly, Nine Perfect Strangers y God’s Favorite Idiot, además de ser invitada recurrente en Saturday Night Live. Recientemente, interpretó a Úrsula en la película en vivo de La Sirenita.

Actualmente, es reconocido por su papel en This Is Us, el cual le valió una nominación al Emmy (Getty)

Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia, conocido como Jess Mariano, ha tenido una última década ocupada. Participó en Heroes, trabajó en las animaciones de Wolverine y Blade, y protagonizó Chosen. Actualmente, es reconocido por su papel en This Is Us, el cual le valió una nominación al Emmy, y por su participación en The Marvelous Mrs. Maisel.

Jared Padalecki, el primer amor de Rory, ahora protagoniza la serie Walker Getty

Jared Padalecki

Jared Padalecki, el primer novio de Rory en la serie: Dean Forester, ha tenido una carrera notable. Protagonizó House of Wax y Supernatural, una serie que duró 15 temporadas. Actualmente, protagoniza la serie de televisión Walker, un remake del popular drama de acción de los 90 Walker, Texas Ranger.

Keiko Agena, Lane en la serie, apareció en Better Call Saul y Prodigal Son Getty

Keiko Agena

Keiko Agena, Lane en la serie, ha sido estrella invitada en programas como Castle, House, Scandal y Shameless. Ha tenido papeles recurrentes en 13 Reasons Why y Prodigal Son, además de actuar en Better Call Saul.

Scott Patterson, quien interpretó a Luke, ahora tiene un podcast dedicado a comentar Gilmore Girls episodio por episodio Getty

Scott Patterson

Scott Patterson, conocido como Luke Danes, apareció en varias películas de terror como Saw IV, Saw V y Saw VI. Además, tuvo un papel recurrente en The Event y actualmente protagoniza Sullivan’s Crossing. También inició un podcast dedicado a Gilmore Girls, donde comenta sobre cada episodio de la serie.

Kelly Bishop, que fue Emily Gilmore, realizó papeles en The Marvelous Mrs. Maisel y The Good Wife Getty

Kelly Bishop

Kelly Bishop, quien interpretó a Emily Gilmore, apareció en The Marvelous Mrs. Maisel y en series como Law & Order: SVU, Bunheads y The Good Wife. También actuó en la miniserie Halston.

Edward Herrmann, lamentablemente, falleció en 2014 Getty

Edward Herrmann

Edward Herrmann, el padre de Lorelai en la serie, participó en American Dad!, The Good Wife y CSI: Crime Scene Investigation. Apareció en un episodio de How I Met Your Mother. Lamentablemente, Herrmann falleció en 2014.

Después de dejar Stars Hollow, los protagonistas de la serie han seguido brillando en diversas facetas del entretenimiento

El éxito de The Gilmore Girls

Esta serie fue creada por Amy Sherman-Palladino, y se emitió entre 2000 y 2007. Esto la convirtió en un referente de la televisión de principios de los 2000 gracias a su peculiar enfoque en las relaciones interpersonales y su magistral uso del diálogo. Ambientada en el ficticio y pintoresco pueblo de Stars Hollow, el programa seguía las vidas de Lorelai Gilmore (Lauren Graham) y su hija adolescente Rory (Alexis Bledel), ofreciendo una trama centrada en su especial relación maternofilial. La serie se destacó por sus guiones cohesivos y llenos de referencias culturales, literarias y de la cultura pop, lo que la hizo particularmente atractiva para un amplio espectro de espectadores.

Los diálogos rápidos y mordaces, la profundidad de los personajes y la atención al detalle en los guiones son elementos que contribuyeron al éxito y longevidad de Las Chicas Gilmore. La serie supo capturar el corazón de la audiencia por la autenticidad y humanidad de sus historias. Aunque su última temporada no contó con sus creadores originales, el cariño hacia la serie persiste, algo que quedó reflejado cuando Netflix decidió lanzar una secuela en 2016. Aunque esta nueva entrega no logró capturar la misma magia, según algunos fanáticos, sigue siendo un testimonio de la perdurable popularidad y el impacto cultural de esta entrañable serie.