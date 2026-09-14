De sus características orejas al saludo que inventó Leonard Nimoy: los secretos de Spock según William Shatner

Leonard Nimoy mantuvo el diseño de Spock en Star Trek después de que la gerencia rechazó el pedido de la NBC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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William Shatner contó que la NBC intentó modificar uno de los rasgos más icónicos de Star Trek antes del estreno de la serie original, las orejas puntiagudas del personaje de Spock, interpretado por Leonard Nimoy.

El actor, hoy de 95 años, compartió el episodio durante una conversación con Paul Wesley para Interview Magazine. Según relató, la cadena televisiva pidió eliminar ese elemento del diseño antes de que el programa saliera al aire. “Lo primero que dijeron sobre Spock fue: ‘Saquen las orejas’. Y, gracias a nuestra gerencia, dijeron: ‘No, no vamos a sacar las orejas’”, recordó Shatner en declaraciones recogidas por la publicación.

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El reclamo de la cadena no fue un hecho aislado. Según documentó la propia NBC en los intercambios previos al lanzamiento de la serie, los ejecutivos también objetaron la apariencia de Spock en el primer episodio piloto, “The Cage”, grabado en noviembre de 1964 con Jeffrey Hunter como protagonista.

William Shatner reveló que la NBC quiso eliminar las orejas puntiagudas de Spock antes del estreno de Star Trek - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúpula de la cadena llegó a pedir directamente a Gene Roddenberry, creador del programa, que se deshiciera “de la mujer y del tipo de las orejas puntiagudas”, en referencia también al personaje de Number One, interpretado por Majel Barrett. Roddenberry se casó con Barrett en la vida real y mantuvo a Nimoy en el elenco para el segundo piloto, “Where No Man Has Gone Before”, que sí convenció a los directivos y permitió que la serie llegara a la pantalla.

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La negativa de los productores a modificar el diseño terminó por consolidar uno de los rasgos más reconocibles de la franquicia. Para Shatner, esa resistencia a los pedidos de la cadena formó parte de un conjunto de decisiones poco convencionales que distinguieron a la serie desde sus primeros episodios.

El actor, que dio vida al capitán James T. Kirk, situó ese episodio dentro de un proceso creativo más amplio marcado por el maquillaje experimental y los efectos visuales del piloto. “En ese piloto me atrajo la magia, la imaginación detrás de esa producción, con las cabezas hinchadas y el pulso. Era un maquillaje maravilloso. Resultaba intrigante desde muchos puntos de vista”, explicó.

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William Shatner vinculó la identidad de Star Trek con decisiones creativas como el maquillaje experimental y los efectos visuales del piloto - (Foto AP/Bob Galbraith, archivo)

Shatner sostuvo que ese piloto, pese a la incertidumbre que rodeó al proyecto antes de que la serie tomara forma definitiva, contenía un factor distintivo que luego se trasladó a toda la producción. “Había una magia en el piloto, y esa se convirtió en la magia de Star Trek que atrapó la imaginación del público”, afirmó.

El actor vinculó esa libertad creativa con la capacidad del programa para presentar seres y mundos completamente ajenos a la experiencia cotidiana del espectador, sin necesidad de que respondieran a parámetros realistas. “Podés tener gente rara que sale de una roca y decir ‘estos son los que viven en este planeta’, y aceptarlo, porque no sabés quién vive en ese planeta del cielo”, ejemplificó.

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Star Trek: The Original Series se emitió por primera vez el 8 de septiembre de 1966, con el episodio “The Man Trap”, y se mantuvo en pantalla hasta 1969, cuando la NBC canceló el programa por bajos niveles de audiencia.

William Shatner como el capitán Kirk en 'Star Trek'

La serie, producida inicialmente por Desilu Productions bajo la supervisión de Lucille Ball, presentaba una tripulación con integrantes de distintas nacionalidades, entre ellos un ingeniero escocés interpretado por James Doohan, un timonel japonés a cargo de George Takei y una oficial de comunicaciones afroamericana encarnada por Nichelle Nichols, una composición inusual para la televisión estadounidense de la época.

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El personaje de Spock, con su lógica estricta y su condición de híbrido entre humano y vulcano, se convirtió con el correr de las temporadas en uno de los favoritos del público, pese a las reticencias iniciales de la cadena. Nimoy, que interpretó al personaje hasta 2013, también fue responsable de crear el saludo vulcano, inspirado en una bendición sacerdotal judía que había observado de niño.

Para Shatner, esa apertura hacia lo extraño no funcionó solo como recurso estético, sino como un componente central del atractivo de la serie ante el público. “Esa magia de la ciencia ficción fue un gran impulsor de la popularidad de Star Trek”, dijo el actor a Interview Magazine.

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