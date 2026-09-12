Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: de hijo de David y Victoria a buscar su propia identidad profesional

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham desfilaron por la alfombra roja del Festival de Cine Estadounidense de Deauville tras su paso por el Festival de Venecia (REUTERS/Yves Herman)

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Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham desfilaron juntos por la alfombra roja del Festival de Cine Estadounidense de Deauville, en Francia, pocos días después de haber hecho lo propio en el Festival de Venecia.

Mientras Peltz Beckham, de 31 años, acaparaba la atención con un vestido blanco de Alberta Ferretti con escote halter y larga cola, Brooklyn, de 27, optó por un traje negro de corte clásico que dejaba el protagonismo visual a su esposa.

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La presencia del hijo mayor de David y Victoria Beckham en el circuito de festivales europeos reavivó el debate sobre su perfil público y su búsqueda de una identidad profesional propia. Brooklyn y Peltz Beckham, que se casaron en 2022 y residen en Los Ángeles, mantienen desde entonces una presencia habitual en eventos vinculados con la moda y el entretenimiento.

La ruptura pública con sus padres

Brooklyn Beckham oficializó en 2026 su distanciamiento de David y Victoria Beckham y los acusó de priorizar la marca Beckham sobre los vínculos familiares (AP)

La aparición en Deauville llegó en un momento en que Brooklyn atraviesa un período complejo en su vida pública. A comienzos de 2026, hizo oficial a través de las redes sociales su distanciamiento de sus padres, a quienes acusó de anteponer la “marca Beckham” a los vínculos familiares.

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Según dijo, el afecto en su familia parecía condicionado a la exposición mediática o a la disponibilidad para participar en fotografías conjuntas, incluso cuando eso comprometía sus propios compromisos profesionales.

Las tensiones habrían escalado en parte por la negativa de Victoria Beckham a respaldar la Peltz Beckham Foundation, la organización benéfica que Brooklyn y Nicola fundaron en California en 2025 con el objetivo de rescatar y alojar perros sin hogar, en plena emergencia por los incendios que afectaron a Los Ángeles.

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Cuatro carreras y ninguna consolidada

Brooklyn Beckham transitó por al menos cuatro carreras distintas desde que se hizo conocido por su apellido. A los 15 años trabajó como barista en el oeste de Londres. Luego se orientó al modelaje y la fotografía.

En 2017 publicó el libro fotográfico What I See, que recibió críticas divididas, y ese mismo año se matriculó en la Parsons School of Design de Nueva York, aunque abandonó el programa al cabo de un año.

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La presencia de Brooklyn Beckham en los festivales europeos reavivó el debate sobre su perfil público y su identidad profesional fuera de la marca Beckham (REUTERS/Yves Herman)

Durante la pandemia descubrió la cocina y lanzó la serie digital Cookin’ With Brooklyn. Más adelante desarrolló WESAKE, su marca de sake elaborado en una destilería japonesa de 280 años de historia en Kobe, y Cloud23, su propia línea de salsas picantes cuyo diseño supervisó. “Quería hacer que los condimentos volvieran a ser algo interesante”, declaró Beckham a CNBC.

En 2025 participó en el documental Formula E Creators’ Challenge junto al futbolista Sergio Agüero y el actor Tom Felton.

En Deauville, un paso detrás de su esposa

El contraste entre ambos fue evidente durante la jornada en Deauville. Peltz Beckham concentró la atención de los fotógrafos y concedió entrevistas sobre su carrera como actriz, guionista y directora. Brooklyn se mantuvo en un segundo plano, acompañando sin competir por atención.

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Ese rol de soporte en el circuito de festivales contrasta con su postura pública de los últimos meses, en la que reivindicó su derecho a construir una trayectoria profesional al margen de la sombra familiar.

En Deauville, Nicola Peltz Beckham habló de su carrera como actriz, guionista y directora, mientras Brooklyn Beckham quedó en un segundo plano en el circuito de festivales (REUTERS/Yara Nardi)

La pregunta sobre qué lugar ocupa Brooklyn Beckham en la industria del entretenimiento no tiene respuesta, aunque su presencia constante en los eventos que rodean la carrera de su esposa sugiere que, por ahora, esa es también una forma de estar.

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