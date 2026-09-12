Entretenimiento

Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: de hijo de David y Victoria a buscar su propia identidad profesional

El distanciamiento público de sus padres a comienzos de año expuso los intentos fallidos del joven por consolidar una profesión independiente. Sus proyectos personales, la crisis familiar y su reaparición junto a Nicola Peltz en los festivales de cine europeos

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham desfilaron por la alfombra roja del Festival de Cine Estadounidense de Deauville tras su paso por el Festival de Venecia (REUTERS/Yves Herman)
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham desfilaron por la alfombra roja del Festival de Cine Estadounidense de Deauville tras su paso por el Festival de Venecia (REUTERS/Yves Herman)
Guardar

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham desfilaron juntos por la alfombra roja del Festival de Cine Estadounidense de Deauville, en Francia, pocos días después de haber hecho lo propio en el Festival de Venecia.

Mientras Peltz Beckham, de 31 años, acaparaba la atención con un vestido blanco de Alberta Ferretti con escote halter y larga cola, Brooklyn, de 27, optó por un traje negro de corte clásico que dejaba el protagonismo visual a su esposa.

PUBLICIDAD

La presencia del hijo mayor de David y Victoria Beckham en el circuito de festivales europeos reavivó el debate sobre su perfil público y su búsqueda de una identidad profesional propia. Brooklyn y Peltz Beckham, que se casaron en 2022 y residen en Los Ángeles, mantienen desde entonces una presencia habitual en eventos vinculados con la moda y el entretenimiento.

La ruptura pública con sus padres

Brooklyn Beckham oficializó en 2026 su distanciamiento de David y Victoria Beckham y los acusó de priorizar la marca Beckham sobre los vínculos familiares (AP)
Brooklyn Beckham oficializó en 2026 su distanciamiento de David y Victoria Beckham y los acusó de priorizar la marca Beckham sobre los vínculos familiares (AP)

La aparición en Deauville llegó en un momento en que Brooklyn atraviesa un período complejo en su vida pública. A comienzos de 2026, hizo oficial a través de las redes sociales su distanciamiento de sus padres, a quienes acusó de anteponer la “marca Beckham” a los vínculos familiares.

PUBLICIDAD

Según dijo, el afecto en su familia parecía condicionado a la exposición mediática o a la disponibilidad para participar en fotografías conjuntas, incluso cuando eso comprometía sus propios compromisos profesionales.

Las tensiones habrían escalado en parte por la negativa de Victoria Beckham a respaldar la Peltz Beckham Foundation, la organización benéfica que Brooklyn y Nicola fundaron en California en 2025 con el objetivo de rescatar y alojar perros sin hogar, en plena emergencia por los incendios que afectaron a Los Ángeles.

Cuatro carreras y ninguna consolidada

Brooklyn Beckham transitó por al menos cuatro carreras distintas desde que se hizo conocido por su apellido. A los 15 años trabajó como barista en el oeste de Londres. Luego se orientó al modelaje y la fotografía.

En 2017 publicó el libro fotográfico What I See, que recibió críticas divididas, y ese mismo año se matriculó en la Parsons School of Design de Nueva York, aunque abandonó el programa al cabo de un año.

La presencia de Brooklyn Beckham en los festivales europeos reavivó el debate sobre su perfil público y su identidad profesional fuera de la marca Beckham (REUTERS/Yves Herman)
La presencia de Brooklyn Beckham en los festivales europeos reavivó el debate sobre su perfil público y su identidad profesional fuera de la marca Beckham (REUTERS/Yves Herman)

Durante la pandemia descubrió la cocina y lanzó la serie digital Cookin’ With Brooklyn. Más adelante desarrolló WESAKE, su marca de sake elaborado en una destilería japonesa de 280 años de historia en Kobe, y Cloud23, su propia línea de salsas picantes cuyo diseño supervisó. “Quería hacer que los condimentos volvieran a ser algo interesante”, declaró Beckham a CNBC.

En 2025 participó en el documental Formula E Creators’ Challenge junto al futbolista Sergio Agüero y el actor Tom Felton.

En Deauville, un paso detrás de su esposa

El contraste entre ambos fue evidente durante la jornada en Deauville. Peltz Beckham concentró la atención de los fotógrafos y concedió entrevistas sobre su carrera como actriz, guionista y directora. Brooklyn se mantuvo en un segundo plano, acompañando sin competir por atención.

Ese rol de soporte en el circuito de festivales contrasta con su postura pública de los últimos meses, en la que reivindicó su derecho a construir una trayectoria profesional al margen de la sombra familiar.

En Deauville, Nicola Peltz Beckham habló de su carrera como actriz, guionista y directora, mientras Brooklyn Beckham quedó en un segundo plano en el circuito de festivales (REUTERS/Yara Nardi)
En Deauville, Nicola Peltz Beckham habló de su carrera como actriz, guionista y directora, mientras Brooklyn Beckham quedó en un segundo plano en el circuito de festivales (REUTERS/Yara Nardi)

La pregunta sobre qué lugar ocupa Brooklyn Beckham en la industria del entretenimiento no tiene respuesta, aunque su presencia constante en los eventos que rodean la carrera de su esposa sugiere que, por ahora, esa es también una forma de estar.

Temas Relacionados

Brooklyn BeckhamNicola PeltzFestival de Veneciafestivales de cineNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

La actriz repasó en Mayim Bialik’s Breakdown las negligencias que enfrentó al ser hospitalizada, la violencia doméstica que tardó diez años en reconstruir y las secuelas que dejó “Bajos instintos” en su carrera

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

Cindy Crawford quiere ser abuela y no oculta su entusiasmo por esa etapa de la vida

En diálogo con la publicación Porter, la supermodelo y empresaria de 60 años habló sobre su familia, los paralelos con su hija Kaia y sus recuerdos de una histórica sesión en Playboy

Cindy Crawford quiere ser abuela y no oculta su entusiasmo por esa etapa de la vida

El hermano de Paul Walker rechaza ser doble de cuerpo en “Fast Forever” y ve en la IA una solución para Brian O’Conner

Cody Walker descartó repetir la labor que desempeñó durante la posproducción de “Rápidos y Furiosos 7″ y señaló que la decisión sobre cualquier homenaje dependerá de la hija del actor fallecido

El hermano de Paul Walker rechaza ser doble de cuerpo en “Fast Forever” y ve en la IA una solución para Brian O’Conner

Sebastian Stan no quiere exagerar, pero cree que ‘The Batman 2′ es algo muy grande: “A veces voy al set y pienso que estamos haciendo ‘El padrino. Parte II’”

El actor asegura que aun queda mucho trabajo por delante, pero que lo que ha visto de momento lo deja asombrado

Sebastian Stan no quiere exagerar, pero cree que ‘The Batman 2′ es algo muy grande: “A veces voy al set y pienso que estamos haciendo ‘El padrino. Parte II’”

Absuelven al rapero ganador del Grammy Lil Durk de los cargos por homicidio por encargo

Un jurado de Los Ángeles declaró inocente al artista de Chicago tras tres semanas de juicio, pero el músico urbano permanece detenido y enfrentará en octubre un segundo proceso federal por crimen organizado

Absuelven al rapero ganador del Grammy Lil Durk de los cargos por homicidio por encargo

DEPORTES

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En una accidentada jornada, Franco Colapinto culminó 11° en la última práctica del GP de España de la Fórmula 1

Así fue el accidente de Lewis Hamilton que obligó a detener el reloj en la FP3 del Gran Premio de España

Operaron de urgencia a Emmanuel Mammana tras un choque con su arquero en Newell’s-Vélez: quedó internado en cuidados intensivos

Las 18 figuras de la delegación argentina a seguir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la agenda de sus competencias

TELESHOW

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Irak destituyó a altos mandos militares y cerró pasos fronterizos con Irán tras el ataque al oleoducto saudita

El Gobierno de Irak destituyó a altos mandos militares y cerró pasos fronterizos con Irán tras el ataque al oleoducto saudita

Arabia Saudita anunció el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste tras los ataques contra esa infraestructura energética

Cuánto debe destinar una familia nicaragüense de cuatro personas para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y tortillas

Medallista, seleccionado nacional y folclorista: el joven que abrirá el recorrido de la Antorcha de la Independencia en Costa Rica

El Niño amenaza con encarecer alimentos, energía y logística en Centroamérica y República Dominicana durante 2027