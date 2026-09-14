Crimen y Justicia

Engañó a su amigo con un supuesto encuentro con dos mujeres y lo mató a golpes con una piedra: el crimen del joven calcinado en Neuquén

Cristian Alejandro Campodonico (20) está acusado de haber asesinado a Nicolás Agustín Sáez (21). La Justicia lo imputó por el delito de homicidio simple y le dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses

Neuquén calcinado detenido
El acusado habría citado a Sáez con la promesa de encontrarse con dos mujeres
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La investigación por el crimen de Nicolás Agustín Sáez, el joven de 21 años que fue encontrado calcinado en la zona de la meseta del Parque Industrial de Centenario, en Neuquén, permitió reconstruir cómo habría sido el asesinato y qué vínculo tenía la víctima con el único detenido, acusado del delito de homicidio simple.

De acuerdo con la acusación formulada este lunes por el Ministerio Público Fiscal provincial, Cristian Alejandro Campodonico (20), amigo de Sáez, lo habría engañado para llevarlo hasta un lugar apartado, donde lo atacó con una piedra de gran tamaño. Luego, según la hipótesis de los investigadores, regresó al lugar para prender fuego el cuerpo e intentar eliminar evidencias del crimen.

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La secuencia habría comenzado el 5 de septiembre, alrededor de las 16.20. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Campodonico contactó a Sáez y, aprovechando la relación de amistad que mantenían, lo invitó a encontrarse con dos mujeres. Con esa excusa, lo llevó hasta un sector cercano a Pucará al 700, conocido como “El Basural”.

Una vez allí, siempre según la acusación, condujo al joven hasta un cañadón ubicado debajo de una loma. En ese lugar apartado y de difícil acceso, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces.

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La autopsia determinó posteriormente que Sáez murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Es decir, como consecuencia de golpes en la cabeza.

Cuerpo calcinado Centenario Neuquén
Los restos fueron hallados en la zona de la meseta del Parque Industrial de Centenario

La Fiscalía sostiene que, después de la agresión, Campodonico permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima dejara de respirar y, cerca de las 18.20, se retiró.

Sin embargo, volvió al lugar entre el 6 y el 11 de septiembre para intentar ocultar los restos. En una de esas ocasiones, habría colocado un colchón sobre el cuerpo y lo prendió fuego. Luego puso dos neumáticos encima para alimentar las llamas.

Mientras tanto, la familia de Nicolás no sabía dónde estaba. A los pocos días de su desaparición, su padre radicó la denuncia en la Comisaría 20, luego de que el joven no regresara a su casa ni respondiera los mensajes.

En ese momento, sus familiares explicaron a los investigadores que Sáez tenía un diagnóstico de autismo leve y remarcaron que nunca antes se había ausentado de esa manera.

La búsqueda tuvo un desenlace trágico cuando efectivos de la Comisaría Quinta encontraron un cuerpo calcinado en la meseta del Parque Industrial de Centenario. Posteriormente se confirmó que se trataba de Nicolás. Horas después, Campodonico fue detenido como sospechoso del crimen.

Cuerpo calcinado Centenario Neuquén
El papá del joven había radicado la denuncia por la desaparición de su hijo

La acusación y la prisión preventiva

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega acusaron inicialmente a Campodonico de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor, y solicitaron que permaneciera detenido con prisión preventiva durante seis meses.

Para fundamentar el pedido, los representantes del MPF plantearon que existían riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos, aunque no consideró acreditada la agravante de alevosía. Por ese motivo, Campodonico solo quedó imputado por homicidio simple.

Además, el magistrado hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía: dispuso que el acusado permanezca detenido durante dos meses mientras avanza la investigación.

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