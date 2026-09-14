El Ejército de Guatemala localizó armas y municiones que un grupo armado abandonó tras huir hacia México

Los integrantes de la estructura huyeron hacia territorio mexicano y dejaron costales con armas de grueso calibre para evitar un enfrentamiento con patrullas militares. (Ejército de Guatemala)

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El Ejército de Guatemala localizó armamento y municiones abandonados por un grupo armado que huyó al advertir la presencia de patrullas militares en la frontera con México.

El hallazgo ocurrió este domingo 14 de septiembre en una zona boscosa del municipio de La Democracia, Huehuetenango, durante operativos de seguridad.

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Según la información oficial, los sospechosos presuntamente abastecían de armas a redes de tráfico transfronterizo vinculadas con el narcotráfico.

El Ejército de Guatemala localizó armas y municiones abandonadas por un grupo armado en La Democracia, Huehuetenango, cerca de la frontera con México. (Ejército de Guatemala)

Los integrantes de la estructura escaparon hacia territorio mexicano y dejaron varios costales rojos con armas de fuego de grueso calibre y municiones. La retirada evitó un enfrentamiento directo con las tropas guatemaltecas.

El material quedó bajo custodia militar y fue entregado al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias de investigación. Las autoridades buscan establecer el origen del armamento, su posible destino y los responsables de trasladarlo por la zona fronteriza.

El armamento incautado quedó bajo custodia militar y fue entregado al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil para investigar su origen y destino. (Ejército de Guatemala)

El caso se registró horas después de la captura en Chiapas, México, del guatemalteco Gregorio Gómez Paiz, señalado como presunto cabecilla de una red de tráfico ilícito de armas.

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Las autoridades mexicanas lo entregaron a Guatemala, donde enfrenta un proceso penal. El Ministerio de Gobernación lo identificó como un supuesto proveedor de armas para organizaciones que operan en Huehuetenango.

Soldados del Ejército de Guatemala localizan armamento y municiones abandonados por un grupo armado que, al notar la presencia militar, huyó hacia México. El hecho ocurrió este domingo 14 de septiembre en una región boscosa del municipio de La Democracia, Huehuetenango, Guatemala. (Ejército de Guatemala)

Drones, enfrentamiento y un cartel del narcotráfico

Esta no es la primera vez que el municipio de La Democracia, en Huehuetenango, se ve inmerso en un caso de narcotráfico y armas ilegales. En marzo pasado, agentes de la PNC y efectivos militares se enfrentaron a presuntos integrantes de un cartel mexicano y a sus escoltas en la aldea Las Espuelas.

En ese operativo, los sospechosos se refugiaron en un inmueble que funcionaba como centro nocturno y que, de acuerdo con la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, era custodiado por hombres con fusiles de alto calibre.

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Cinco personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, mientras al menos tres escaparon hacia México con armas.

En marzo, fuerzas de seguridad detuvieron a cinco personas en La Democracia y decomisaron fusiles, municiones, chalecos antibalas y equipo táctico en un operativo contra presuntos integrantes de un cartel mexicano. (Ejército de Guatemala)

Dentro de la propiedad, las fuerzas de seguridad incautaron 16 fusiles, 117 tolvas para armas largas, 30 mil municiones, radios portátiles, motocicletas, chalecos antibalas y equipo táctico.

También derribaron un dron que, según los investigadores, vigilaba el despliegue oficial y que les impedía movilizarse sin ser detectados.

Carteles de México y Guatemala se enfrentan en Huehuetenango

En diciembre del año pasado, se reportaron, por lo menos, seis ataques armados en municipios de Huehuetenango y San Marcos, fronterizos con México.

Investigadores policiales los atribuyeron a enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa contra operadores del cartel Chiapas‑Guatemala, una estructura señalada como facción del cartel Jalisco Nueva Generación.

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Uno de los ataques dejó una persona muerta en Tacaná, San Marcos, donde también fue localizado un microbús incendiado y casquillos de arma de fuego. En La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista se registraron otros tiroteos.

El Ministerio de la Defensa señaló que grupos armados ilegales ingresaron desde la línea fronteriza mexicana y efectuaron disparos contra comunidades guatemaltecas. Un oficial del Ejército resultó herido.

En diciembre del año pasado los grupos rivales dejaron mantas en contra del Gobierno, durante una supuesta disputa entre el cartel de Sinaloa y operadores del cartel Chiapas-Guatemala por el control de rutas entre México y Guatemala. (Ejército de Guatemala)

Carteles mexicanos buscan el control de las rutas

La violencia en Huehuetenango forma parte de una disputa por las rutas de distribución de drogas, armas y personas entre México y Guatemala. En incidentes anteriores, autoridades localizaron vehículos incendiados, cabañas quemadas, casquillos y mensajes dirigidos al Gobierno guatemalteco.

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La cercanía de La Democracia con Chiapas ha convertido al área en un punto de interés para organizaciones criminales. Las investigaciones permanecen abiertas para determinar los vínculos entre los grupos armados, el armamento incautado y las redes de tráfico que operan en la frontera.