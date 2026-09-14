China amenaza a Panamá por los contactos de diputados con Taiwán

Foto de Archivo: Las banderas de Panamá y China durante una reunión celebrada con empresas chinas y panameñas para firmar varios acuerdos comerciales, en Ciudad de Panamá. 26 de agosto 2024. REUTERS/Enea Lebrun

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El régimen de China elevó la presión diplomática sobre Panamá tras la creación de un grupo de diputados que busca estrechar contactos con el Legislativo de Taiwán. Beijing afirmó que esa iniciativa viola el principio de una sola China y advirtió que “cruzar la línea sobre la cuestión de Taiwan conducirá a graves consecuencias”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, se pronunció este lunes 14 de septiembre sobre el caso, aunque la semana pasada la Embajada de China en Panamá emitió un comunicado oficial. El funcionario chino se refirió a la instalación del denominado grupo de intercambio parlamentario Panamá-Taiwán, formalizado el 8 de septiembre en la Asamblea Nacional panameña.

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Guo reiteró que “el denominado ‘grupo interparlamentario Panamá-Taiwán’ viola gravemente el principio de una sola China que sostiene Panamá”. “Instamos a Panamá a honrar su compromiso con este principio, que sirve como la base política de las relaciones China-Panamá”, expresó el vocero.

China estableció relaciones diplomáticas con Panamá en 2017, después de que el país rompiera vínculos oficiales con Taiwán y reconociera a la República Popular China como el único Gobierno chino.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ofrece una conferencia de prensa ante los medios de comunicación en Pekín. (Embajada de China)

Beijing apuntó contra legisladores panameños y Estados Unidos

La advertencia del portavoz chino incluyó un mensaje dirigido a los diputados que impulsaron la iniciativa. Guo pidió a “esos pocos políticos” que observen “el verdadero panorama” y afirmó que “cruzar la línea en la cuestión de Taiwán conllevará graves consecuencias”.

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El portavoz también reiteró la posición de Beijing, que rechaza cualquier contacto oficial entre las autoridades de Taiwán y los países que mantienen relaciones diplomáticas con China. Según la versión china, los intercambios parlamentarios promovidos desde Panamá constituyen una interferencia en sus asuntos internos.

El señalamiento se extendió a Estados Unidos. Guo pidió a Washington que deje de enviar “mensajes equivocados” a los sectores que promueven la independencia de Taiwán y que cese, según sus palabras, de “interrumpir y sabotear” el vínculo diplomático entre China y Panamá.

La actividad parlamentaria contó con participación de representantes políticos taiwaneses y de legisladores estadounidenses por vía virtual, de acuerdo con reportes de medios panameños. El objetivo declarado del grupo fue promover intercambios con el Yuan Legislativo de Taiwán y fortalecer los vínculos comerciales.

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Este fue el mensaje divulgado por la embajada de Taiwán sobre el evento en el que participaron diputados panameños. El canciller taiwanés Lin Chia-lung felicitó a los integrantes de la Asamblea Nacional de Panamá por el establecimiento de un grupo de amistad bilateral. (Embajada de Taiwán)

El Gobierno de Mulino se distanció de la iniciativa parlamentaria

La reacción de Beijing tuvo lugar después de que el presidente José Raúl Mulino marcara distancia de los contactos establecidos por los diputados. El Gobierno panameño señaló que la conducción de la política exterior recae en el Órgano Ejecutivo y en la Cancillería, no en la Asamblea Nacional.

Mulino también ratificó que Panamá mantiene su adhesión al principio de una sola China. Esa posición fue tomada en cuenta por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que manifestó su expectativa de que el Ejecutivo panameño traduzca ese compromiso en “acciones reales”.

“Tomamos nota de la declaración del Gobierno panameño y esperamos que Panamá cumpla su compromiso con el principio de una sola China a través de acciones reales que respalden las bases políticas de las relaciones entre China y Panamá”, indicó Guo.

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Los legisladores involucrados en el grupo Panamá-Taiwán defendieron, por su parte, que los vínculos con Taipéi no implican un reconocimiento diplomático ni modifican la posición oficial del país. Argumentaron que Panamá puede promover relaciones comerciales y contactos parlamentarios con distintos actores internacionales.

La disputa expone una diferencia entre el Ejecutivo y un sector de la Asamblea Nacional sobre el alcance de esas relaciones. Para Beijing, cualquier intercambio institucional con autoridades taiwanesas cuestiona la base de los vínculos bilaterales establecidos hace nueve años; para los diputados, se trata de una iniciativa parlamentaria sin efectos sobre la política exterior panameña.