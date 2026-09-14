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Nos ofrecieron un millón de dólares a cada una": Jaclyn Smith recordó el rechazo de las Charlie’s Angels a la oferta de Hustler

En su nuevo libro, la actriz contó que la propuesta de la revista llegó junto a otros contratos publicitarios millonarios, en plena ola de popularidad que transformó de un día para el otro la vida de las tres protagonistas originales

Jaclyn Smith reveló en sus memorias que Hustler ofreció un millón de dólares a cada protagonista de Charlie’s Angels por posar desnuda y que las tres actrices rechazaron la propuesta - REUTERS/David 'Dee' Delgado
Jaclyn Smith reveló en sus memorias que Hustler ofreció un millón de dólares a cada protagonista de Charlie’s Angels por posar desnuda y que las tres actrices rechazaron la propuesta - REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Jaclyn Smith reveló en sus memorias que Hustler les ofreció un millón de dólares a cada una de las protagonistas de Charlie’s Angels para posar desnudas en la revista, una propuesta que las tres actrices rechazaron de plano en medio de una fama que describió como “embriagadora y desorientadora”.

En su libro I Once Knew a Guy Named Charlie, la actriz de 80 años relata que el estreno de la serie en septiembre de 1976 transformó de un día para el otro la vida de las tres ángeles originales. Farrah Fawcett, Kate Jackson y Smith pasaron de ser actrices relativamente desconocidas a aparecer en la portada de todas las revistas y tabloides del país.

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“La respuesta del público llegó como una ola gigante: notas de revista, multitudes, la sorpresa de ser reconocidas en lugares donde nadie sabía nuestros nombres. Fue embriagador y desorientador al mismo tiempo. Empezás a entender con qué rapidez el mundo puede apoderarse de vos”, escribió Smith en sus memorias, según recoge People.

El estreno de Charlie’s Angels en 1976 convirtió a Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith en figuras de alcance nacional, según relató la actriz en I Once Knew a Guy Named Charlie - REUTERS/Daniel Cole
El estreno de Charlie’s Angels en 1976 convirtió a Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith en figuras de alcance nacional, según relató la actriz en I Once Knew a Guy Named Charlie - REUTERS/Daniel Cole

Con la fama llegaron oportunidades que las actrices jamás habían imaginado. En ese sentido, Smith fue precisa sobre los términos de las propuestas que recibieron: “Nos ofrecieron contratos publicitarios de seis cifras. La revista Hustler nos ofreció un millón de dólares a cada una para posar desnudas (rechazamos)”, escribió la actriz, según recogió la revista People.

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En una entrevista con People, la actriz recordó que el cambio fue inmediato y radical. “De la noche a la mañana, sabías que no ibas a entrar al supermercado sin ser Jaclyn Ellen Smith. Eso ya no iba a pasar”, admitió.

En Charlie’s Angels, Smith interpretó a Kelly Garrett, mientras que Jackson dio vida a Sabrina Duncan y Fawcett encarnó a Jill Munroe. Las tres compartieron el elenco durante la primera temporada, pero Fawcett abandonó la producción al finalizar ese ciclo.

Jaclyn Smith alcanzó el éxito tras su paso por "Los Ángeles de Charlie". (Captura de video)
Jaclyn Smith alcanzó el éxito tras su paso por "Los Ángeles de Charlie". (Captura de video)

Cheryl Ladd la reemplazó a partir de la segunda temporada, asumiendo el papel de Kris Munroe, hermana menor de Jill. Jackson, por su parte, se retiró tras la tercera temporada en 1979, y Smith quedó como la única integrante del elenco original presente durante los cinco años que duró la serie, hasta su cierre en 1981.

A cinco décadas del estreno, Smith reflexionó sobre el legado de la producción y subrayó que los valores que transmitía siguen vigentes.

“Creo que la premisa era novedosa y diferente, y eran tres mujeres y no tres hombres. Éramos seguras de nosotras mismas. Estábamos las unas para las otras. Había una hermandad, y la hermandad es algo hermoso”, declaró la actriz a People.

Las protagonistas de Charlie’s Angels también recibieron contratos publicitarios de seis cifras durante el pico de popularidad de la serie - (Captura de video)
Las protagonistas de Charlie’s Angels también recibieron contratos publicitarios de seis cifras durante el pico de popularidad de la serie - (Captura de video)

La también empresaria enfatizó la importancia de las amistades femeninas en su vida personal y profesional: “Las amigas son muy importantes. Te acompañan en mucho”. I Once Knew a Guy Named Charlie ya está disponible en librerías.

Sony trabaja en un nuevo reboot de Charlie’s Angels con Drew Barrymore como productora

La publicación de las memorias de Smith coincide con un renovado interés de la industria por la franquicia.

Sony Pictures tiene en desarrollo un nuevo reboot cinematográfico de Charlie’s Angels, según informó The Hollywood Reporter en febrero de 2026. Pete Chiarelli, guionista de Crazy Rich Asians y La propuesta, fue contratado para escribir el libreto, y la productora Flower Films, de Drew Barrymore, está vinculada al proyecto. Por el momento no hay confirmación sobre el elenco.

Farrah Fawcett dejó Charlie’s Angels tras la primera temporada y Cheryl Ladd se sumó desde la segunda como Kris Munroe, hermana de Jill - REUTERS/Daniel Cole
Farrah Fawcett dejó Charlie’s Angels tras la primera temporada y Cheryl Ladd se sumó desde la segunda como Kris Munroe, hermana de Jill - REUTERS/Daniel Cole

No es la primera vez que la franquicia da el salto a la pantalla grande. En 2000, Columbia Pictures lanzó una versión cinematográfica protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, que recaudó más de 264 millones de dólares en todo el mundo.

La secuela, Charlie’s Angels: Full Throttle, llegó en 2003 con un cameo de la propia Smith. En 2019, la directora Elizabeth Banks encabezó un nuevo intento con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, aunque con resultados más modestos en taquilla.

Smith, que participó como actriz invitada tanto en el filme de 2003 como en el de 2019, ya había expresado públicamente su apoyo a las nuevas versiones. La presentación de sus memorias en el 92NY de Nueva York el 9 de septiembre de 2026, apenas días antes del 50.º aniversario del estreno original, reavivó el debate sobre el impacto cultural de una serie que, según la propia actriz, superó todas las expectativas de quienes la protagonizaron.

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