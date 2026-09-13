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¿Cuánto tardaron? Los tiempos de las celebridades que se animaron a correr una maratón

Músicos, actores y políticos dejaron sus tiempos asentados en los sistemas oficiales de Berlín, Nueva York, Boston y Washington, con resultados que van del umbral de la élite hasta más de cinco horas en carrera

Harry Styles completó los 42,195 kilómetros en 2:59:13 y firmó el mejor registro entre famosos no atletas, después de correr con seudónimo (Sportograf via AP)
Harry Styles completó los 42,195 kilómetros en 2:59:13 y firmó el mejor registro entre famosos no atletas, después de correr con seudónimo (Sportograf via AP)
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Correr 42,195 kilómetros no es una hazaña exclusiva de atletas de élite. A lo largo de las últimas décadas, actores, músicos, políticos y conductoras de televisión completaron maratones en circuitos oficiales, dejando tiempos verificados que van desde menos de tres horas hasta más de cinco. Los registros, extraídos de los cronometrajes oficiales por chip de las organizaciones de cada carrera, revelan un espectro amplio de rendimientos entre los famosos que se animaron a la distancia clásica.

La participación de celebridades en maratones creció de manera sostenida desde los años noventa. Algunas lo hicieron por desafío personal, otras para recaudar fondos benéficos y unas pocas bajo seudónimos para pasar desapercibidas entre decenas de miles de corredores. En todos los casos, los tiempos quedaron asentados en los sistemas de cronometraje oficial y fueron recogidos por medios especializados como Runner’s World y Men’s Health.

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Harry Styles bajó las tres horas en Berlín y se convirtió en el famoso no atleta más veloz

El caso más reciente es el del cantante Harry Styles. El 21 de septiembre de 2025, el músico británico completó el Maratón de Berlín en 2:59:13, lo que lo coloca entre los famosos no atletas con el tiempo más veloz en competencia oficial. Corrió bajo el seudónimo “Sted Sarandos”, con gafas de sol y una vincha, entre 55.000 participantes. Los organizadores confirmaron al diario alemán Tagesspiegel que terminó en el puesto 2.241 de la clasificación general y 524 en su categoría de mayores de 30 años.

Harry Styles corrió en la Maratón de Berlín 2025 y logró su mejor marca personal
De Harry Styles a Oprah Winfrey: los tiempos oficiales que dejaron las celebridades en la maratón (X)

No fue su primera experiencia en los 42 kilómetros. En marzo de ese mismo año, Styles completó el Maratón de Tokio en 3:24:07, con un ritmo casi perfecto: 1:42:03 en la primera mitad y 1:42:04 en la segunda. En Berlín mejoró esa marca en casi 25 minutos, a un promedio de 4:15 minutos por kilómetro.

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Bryan Cranston, George W. Bush y Ryan Reynolds lideraron el grupo sub-cuatro horas

Antes de que Styles pusiera el listón en Berlín, el actor Bryan Cranston sostuvo durante décadas el tiempo de referencia entre los famosos. En 1985, corrió el Maratón de Nueva York en 3:20:45. El dato consta en los resultados oficiales de la carrera, y el propio Cranston lo confirmó en una entrevista con The New Yorker, donde relató que presenció la edición anterior y decidió inscribirse. Completó cuatro maratones en total, todos por debajo de las cuatro horas.

El expresidente George W. Bush corrió el Maratón de Houston en enero de 1993, antes de llegar a la Casa Blanca, en 3:44:52. Mantuvo un ritmo de 5:17 por kilómetro de principio a fin y describió la experiencia como “una de las grandes de su vida”. Es el único presidente estadounidense en completar un maratón.

El actor Ryan Reynolds sostiene una cartela con su nombre frente a un panel publicitario de color azul con marcas patrocinadoras
Ryan Reynolds corrió por una causa y Edward Norton también dejó su huella en Nueva York (Foto: NY Marathon)

En ese mismo rango de tiempo, Ryan Reynolds registró 3:50:22 en el Maratón de Nueva York de 2008, carrera que corrió para recaudar fondos para la investigación del Parkinson, enfermedad que padeció su padre. El actor Edward Norton completó el mismo circuito neoyorquino en 2009 con 3:48:01. Ambos tiempos figuran en los registros oficiales de la organización New York Road Runners.

Oprah Winfrey fijó un tiempo que se convirtió en referencia para corredores amateur

En octubre de 1994, a los 40 años, la conductora Oprah Winfrey completó el Maratón del Cuerpo de Marines en Washington en 4:29:20, bajo lluvia y con más de 16.000 participantes en carrera. El tiempo, a un ritmo de 6:23 por kilómetro, se volvió una marca de referencia informal para corredores populares, al punto de que en el mundillo del running se lo conoce como “la línea de Oprah”, según documentó el Chicago Tribune.

Kevin Hart lleva una gorra negra invertida y auriculares de diadema mientras corre en una calle con otros participantes
El actor Kevin Hart debutó en los 42 kilómetros con un tiempo de 4:05:06 (Captura de video)

Por su parte, Will Ferrell llegó a su mejor tiempo de manera progresiva: corrió el Maratón de Nueva York en 2001 en aproximadamente 5:01, luego el de Estocolmo en 2002, y en 2003 completó el Maratón de Boston en 3:56:12, su récord personal. En el Maratón de Nueva York de 2017, Kevin Hart debutó en los 42 kilómetros con un tiempo de 4:05:06. El comediante usó la carrera para visibilizar la salud mental.

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