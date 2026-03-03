Entretenimiento

El running, el escape mental de Harry Styles ante la fama: “Correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo”

En diálogo con Haruki Murakami, autor y maratonista, el cantante británico explicó que este deporte se convirtió en su refugio personal y una herramienta esencial para mantenerse auténtico frente a la exposición pública

El running como refugio personal
El running como refugio personal

Harry Styles abre las puertas de su mundo personal al relatar, en entrevista exclusiva con People para Runner’s World, cómo el running y la soledad positiva se han convertido en elementos esenciales para su bienestar y autoconocimiento. El cantante describe su rutina como un espacio en el que la exigencia física y la tranquilidad mental se encuentran.

Harry Styles considera que correr es fundamental más allá del ejercicio físico. El artista sostiene que esta disciplina es clave para alcanzar el equilibrio personal frente a la fama y le permite profundizar en su desarrollo artístico.

Según sus propias palabras recogidas por People, la práctica del running se transforma en un momento de reflexión íntima y refuerza la integridad personal, elementos que también traslada a los escenarios internacionales.

Haruki Murakami y Harry Styles
Haruki Murakami y Harry Styles

“En algunas de estas nuevas experiencias hay tanto ruido, tantas personas, que correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo. Es, realmente, estar a solas conmigo mismo”, relató Styles al escritor Haruki Murakami durante la entrevista especial para Runner’s World.

A lo largo de la conversación, el cantante enfatizó el valor del diálogo interno que surge mientras corre. “Lo que más he aprendido, tanto en la vida como en la carrera, es la idea de confiar en que haré exactamente lo que digo que voy a hacer. Decirme: sé que puedes enfrentar cosas difíciles, que puedes levantarte a entrenar aunque no quieras, y que eres capaz de superar los retos”, explicó a Murakami, autor y maratonista japonés.

Integridad personal y entrenamiento en la vida de Harry Styles

Styles reconoce que, mientras en la música cuenta con el respaldo de un equipo, en el running la responsabilidad recae totalmente sobre él. “Tener ese tipo de integridad personal —nadie puede correr una maratón por ti— es especial. En la música hay mucha gente que ayuda a que todo funcione y se vea bien, ¡pero correr es solo conmigo mismo!”, expresó Styles en declaraciones recogidas por People.

Maratones y preparación: el enfoque de Styles

El diálogo entre música y
El diálogo entre música y

El año pasado, Harry Styles logró su mejor marca en la maratón de Berlín con un tiempo de 2:59:13 en septiembre, lo que equivale a un ritmo promedio de 4:14 minutos por kilómetro. Previamente, en marzo, había completado la maratón de Tokio en 3:24:07.

Sobre cómo se prepara para estas pruebas, Styles compartió a People: “Antes de cada tirada larga, como esa, me como el croissant más grande que encuentre”.

Consultado sobre los desafíos durante Berlín, comentó: “Tenía miedo de que el cuerpo me fallara, así que esa mañana tomé muchos electrolitos y no demasiada agua; luego, durante la carrera, fui bebiendo más”.

El equilibrio entre la música
El equilibrio entre la música

Para el artista, la combinación entre preparación física y mentalidad orientada al crecimiento personal es decisiva para afrontar los retos de gran escala.

Correr, anonimato y creatividad en la gira internacional

La dinámica de las giras internacionales, narra Styles, le llevó a buscar maneras de vivir realmente los lugares más allá de los hoteles y escenarios.

“En mis primeros años con One Direction, pasábamos tanto tiempo encerrados en hoteles y recintos que hay países que ni siquiera llegué a conocer de verdad. Ahora, cada vez que viajo, trato de salir y ver algo, caminando o corriendo. Descubres los sitios de una forma totalmente distinta”, afirma en la entrevista divulgada por el medio citado.

Correr, un espacio de reflexión
Correr, un espacio de reflexión

El cantante también menciona la ventaja que brinda el running para mantener el anonimato. “Lo principal es que siempre estás en movimiento; puedes doblar cualquier esquina y desaparecer”, relata. Añade: “Algunas personas se preguntan ‘¿Era él?’ pero, para cuando lo notan, ya te has ido”.

Para Styles, el running ofrece una visión genuina y tranquila de las ciudades, permitiéndole descubrir rincones y detalles que suelen pasar inadvertidos en la vida habitual.

Tras recorrer a pie urbes tan distintas como Berlín, Tokio o Londres, Styles remarca que cada trayecto le permite observar la ciudad desde una perspectiva única, cercana y pausada, apreciando matices y lugares que no se captan desde un coche ni a otras velocidades.

