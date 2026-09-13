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“Estoy realmente asustado”: Andrew Garfield reveló por qué teme interpretar a Sam Altman

El actor habló sobre la presión de encarnar al fundador de OpenAI en Artificial, la película de Luca Guadagnino que reconstruye la crisis de la empresa en 2023.

Andrew Garfield dijo que está realmente asustado por la reacción que pueda generar su interpretación de Sam Altman en Artificial, la biopic de Luca Guadagnino sobre OpenAI
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Andrew Garfield dijo que está “realmente asustado” por la reacción que pueda generar su interpretación de Sam Altman en Artificial, la biopic de Luca Guadagnino sobre la salida y el regreso del ejecutivo a OpenAI en 2023. Aseguró que no habló con él y que trabajó con material público.

Estoy nervioso por esa película. Realmente asustado”, admitió el actor durante su participación en el podcast SmartLess. Garfield explicó que la magnitud del personaje lo inquieta: “Estás interpretando a una de las personas posiblemente más poderosas del planeta ahora mismo”.

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El actor subrayó que nunca tuvo contacto directo con Altman y que su construcción del personaje se basó en material público y su propia imaginación. “Espero que no estemos estigmatizando a nadie. Lo que hacen las películas de Luca es meterse en la zona gris de lo que significa ser humano”, aclaró.

Otros proyectos en su agenda

Retrato del actor Andrew Garfield sonriendo con barba y cabello largo, con un recuadro circular superior que muestra a Sam Altman.
Andrew Garfield afirmó que no habló con Sam Altman y que construyó su personaje en Artificial con material público y su propia imaginación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista también mostró la intensidad del año laboral de Garfield: 11 meses alternando tres proyectos radicalmente distintos. Además de Artificial, completó The Uprising, un filme de Paul Greengrass sobre la revuelta campesina inglesa del siglo XIV, rodado en Múnich con exteriores exigentes y telas pesadas. “Fue una miseria, pero del mejor modo posible”, resumió. El elenco incluye a Tom Hollander, Jamie Bell, Katherine Waterston y Stephen Dillane.

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El tercer proyecto es Wild Things, la serie de Apple TV+ en la que comparte pantalla con Jude Law. Garfield interpreta a Roy Horn, de la dupla Siegfried & Roy, desde los 20 hasta los 65 años.

Horn mantuvo durante 40 años una relación casi mística con sus animales hasta que, en 2003, uno de sus tigres lo atacó en Las Vegas. “40 años sin un incidente, y esa noche el tigre decidió ser tigre”, resumió el actor.

Su historia personal y familiar

Garfield también repasó su historia personal: criado en el sur de Inglaterra tras la infancia en Los Ángeles, abandonó la gimnasia competitiva a los 13 años y llegó a la actuación después de pasar por Starbucks, la instrucción de cricket y el trabajo de mesero. El pasaje más emotivo fue la historia de su padre, quien durante años condujo una empresa de mudanzas en Los Ángeles y soñaba con lo que ocurría detrás de las puertas de los estudios de Fox.

Andrew Garfield alternó durante 11 meses tres proyectos, entre ellos The Uprising, la película de Paul Greengrass sobre una revuelta campesina inglesa del siglo XIV (REUTERS/Mario Anzuoni)
Andrew Garfield alternó durante 11 meses tres proyectos, entre ellos The Uprising, la película de Paul Greengrass sobre una revuelta campesina inglesa del siglo XIV (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noche previa a la ceremonia en que Garfield recibió su primera nominación al Óscar, lo llevó a una fiesta celebrada en ese mismo predio. “Empezó a llorar en cuanto entramos”, recordó. Hoy su padre vive en Inglaterra y escribe por placer, algo que Garfield describió como uno de los logros de los que más se enorgullece.

Consultado sobre el descanso, fue directo: puede permanecer sin hacer nada durante meses. “Mi día perfecto libre implica mucho estar acostado y mirar por la ventana”, dijo. Reconoció que, tras tanto trabajo intensivo, llega a resentir el oficio que ama, y que sus formas favoritas de recuperarse son ver televisión, viajar a destinos sencillos con amigos y pasar tiempo con su familia en Londres.

Su vínculo con Spider-Man

El nombre de Garfield también circula esta semana por otro motivo. Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, acumula USD 891 millones en el mercado doméstico de Estados Unidos y se proyecta como el primer filme en superar los mil millones en Norteamérica exclusivamente.

Garfield dijo que aún no la vio, pero que no le sorprende el resultado. “Todos sienten que ese personaje les pertenece. Es decente, ordinario y extraordinario a la vez, como todos nosotros”, señaló en declaraciones a Variety.

Andrew Garfield Spiderman
Andrew Garfield reafirmó su apoyo a un Spider-Man gay, negó su participación en Avengers: Doomsday y volvió a quedar ligado al personaje en medio del éxito de Spider-Man: Brand New Day

El actor también renovó, 13 años después, su llamado a que exista un Spider-Man gay. En 2013 había generado revuelo al proponer que Peter Parker explorara su sexualidad; ahora reafirmó la postura: “Sigo creyendo que cualquiera puede ponerse ese traje. Si tenés una opinión fuerte en contra, te estás delatando solo”, declaró a esa misma publicación.

En cuanto a los rumores de su aparición en Avengers: Doomsday, programada para el 18 de diciembre, Garfield fue tajante: “No estoy”. Aunque reconoció, con una sonrisa, que ya mintió antes sobre Spider-Man: No Way Home: “Ya se enterarán de una forma u otra”.

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