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Estados Unidos aseguró que Ucrania y Rusia quieren terminar con la guerra, pero falta “la fórmula adecuada”

El enviado especial estadounidense y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, sostuvo que ambos países mantienen su disposición a pactar un acuerdo que de fin a la invasión del Kremlin, y sostuvo que el avance depende de hallar un mecanismo que ordene el proceso

Jared Kushner, yerno y enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)
Jared Kushner, yerno y enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)
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El enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, sostuvo que Ucrania y Rusia buscan una salida negociada a la guerra y afirmó que las conversaciones requierenencontrar la fórmula adecuadapara avanzar. El representante viajó a Kiev y Moscú el fin de semana pasado para reiniciar las negociaciones para dar fin a la invasión iniciada en 2022.

“Estamos muy comprometidos con encontrar una solución (para resolver el conflicto), y el presidente (Donald) Trump también lo está. Steve Witkoff, enviado especial del presidente y yo, también. Por lo que hemos visto y oído, el presidente Volodimir Zelensky está muy comprometido, y el presidente Vladimir Putin también”, afirmó Kushner por vía telemática durante la conferencia de Estrategia Europea de Yalta, celebrada en Kiev.

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Kushner señaló que un eventual acuerdo necesita consultas detalladas con las dos partes, una definición precisa de los términos y el impulso político necesario para concretarlo. “Hay que haber realizado una consulta detallada con las partes, definir cómo será el acuerdo y luego generar o encontrar el impulso necesario”, sostuvo.

El enviado advirtió que el proceso puede fracasar si las partes no logran el entendimiento necesario tras las conversaciones. “Si se ha trabajado con las dos partes pero no se ha generado el impulso, entonces no se encuentra la oportunidad y no se logra”, resaltó.

Kushner expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar una salida junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Ambos buscan “encontrar la fórmula adecuada que, con suerte, funcione para todos y permita avanzar” después de más de cuatro años de conflicto.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, camina junto a Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump— y el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, camina junto a Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump— y el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Kushner y Witkoff viajaron a Moscú el 5 de septiembre, donde se reunieron con el presidente ruso, Vladimir Putin. Al día siguiente mantuvieron un encuentro con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, en Kiev.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó además que Putin y Trump mantuvieron una conversación telefónica el 8 de septiembre. El inquilino de la Casa Blanca, comunicó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que busca un pronto final de la guerra porque ese desenlace permitiría una normalización plena de las relaciones entre Washington y Moscú, según informó el Kremlin. Durante la conversación, los mandatarios también abordaron las gestiones de los enviados estadounidenses, además de los intercambios de prisioneros y la situación militar.

El sábado, Zelensky rechazó que la guerra con Rusia pueda concluir con una fórmula “en la que todos ganen” y reclamó garantías de seguridad para su país ante la posibilidad de que Moscú mantenga sus objetivos territoriales.

“No hay una situación en la que todos ganen en esta guerra. No puede ser así, porque ha habido tantas pérdidas humanas. Dejó de ser una situación en la que todos ganan desde el primer día de esta guerra”, afirmó el mandatario ucraniano y agregó: “La paz es una victoria en comparación con la guerra, pero nosotros ya teníamos paz antes de esta guerra, y por eso no estoy seguro de que sea una situación en la que todos ganen”.

Rusia descartó una reunión entre Putin y Zelensky

El Kremlin descartó este sábado una reunión entre ambos mandatarios durante la cumbre del G20 prevista para mediados de diciembre en Miami, y reiteró que Moscú solo contempla un eventual encuentro en la capital rusa. “Es imposible”, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser consultado por la agencia AFP sobre la propuesta ucraniana de una cita bilateral en territorio estadounidense.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se marchan tras la conferencia de prensa anual y la sesión de preguntas telefónicas de Putin en Moscú, Rusia (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se marchan tras la conferencia de prensa anual y la sesión de preguntas telefónicas de Putin en Moscú, Rusia (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)

Peskov sostuvo que, si Zelenski “realmente quiere reunirse con Putin, puede venir a Moscú, tal y como dijo Putin antes”. La condición de que la reunión se celebre en la capital rusa constituye la única propuesta formal planteada por el Kremlin.

Antes de esas declaraciones, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov indicó al diario Izvestia que la eventual asistencia de Putin al G20 tampoco está definida. “En cuanto a la posibilidad del viaje de Putin, ni siquiera lo hemos discutido aún”, afirmó. Ushakov señaló que los preparativos de Rusia para la cumbre avanzan solo en el nivel técnico y de expertos.

Zelensky planteó la posibilidad de asistir a un encuentro de líderes en Estados Unidos si Putin recibía una invitación. El mandatario ucraniano respondió “Por supuesto” cuando la cadena alemana DW le preguntó si participaría y sostuvo que es preciso “reunirse, hablar y tomar decisiones”. El jefe de Estado realizó esas declaraciones desde la base aérea canadiense de North Bay, donde se encontraba con pilotos ucranianos en adiestramiento.

(Con información de Europa Press)

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