China, Rusia e India intentan alcanzar una cooperación económica dentro de los BRICS en el último día de la cumbre

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, asisten a una ceremonia fotográfica durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

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El bloque BRICS incorporó este domingo a una segunda categoría de países socios y ampliaron el alcance político de la cumbre que se celebra en Nueva Delhi, con la participación de gobiernos invitados y representantes de organizaciones internacionales.

“Hoy, este auditorio reúne en un mismo lugar a diferentes continentes, culturas y trayectorias de desarrollo. Esto es una prueba de la creciente fuerza, el atractivo y la confianza sin precedentes en los BRICS”, afirmó el primer ministro de India, Narendra Modi, al inaugurar la sesión ampliada.

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Kazajistán, Malasia, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia formaron parte de la categoría de países socios, creada para vincular a nuevos gobiernos con el bloque sin extender de inmediato su núcleo de miembros.

Modi llamó a reforzar la cooperación dentro de los BRICS durante la última jornada de la cumbre y destacó el peso demográfico y económico del bloque. El primer ministro afirmó que el bloque representa “el 50 por ciento de la población mundial, el 40 por ciento del PIB mundial y más del 25 por ciento del comercio mundial”.

“El poder de los BRICS reside en nuestra diversidad y cooperación”, expresó ante los líderes del grupo, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. “Hemos intentado impulsar un crecimiento global inclusivo. Puede que estemos arraigados en realidades diferentes, pero juntos nos elevamos a través de la cooperación y florecemos para la humanidad”, sumó.

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La cumbre contó con delegaciones de alto nivel de esos países, entre ellas las del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev; el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim; la vicepresidenta de Uganda, Jessica Alupo; y el vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima.

Los líderes posan para una foto de familia durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

La jornada se desarrolla después de la adopción unánime de la Declaración de Nueva Delhi, un documento de 140 puntos. El bloque respaldó una mayor representación de India y Brasil en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió preservar el alto el fuego y el acceso humanitario en Gaza, y cuestionó las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. El texto también apoyó el uso de monedas locales en las operaciones entre los países miembros y reclamó “máxima contención” ante la última escalada en Medio Oriente. Además, instó a preservar el comercio mundial, las cadenas de suministro y el flujo energético, sin referencias expresas al estrecho de Ormuz, Estados Unidos, Irán ni la guerra en Ucrania.

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El sábado, Modi presentó un plan de diez puntos para reformar la gobernanza global y desmantelar lo que definió como una “pirámide de privilegios” en las instituciones internacionales, con el objetivo de reemplazarla por una “plataforma de asociación”.

El presidente de China, Xi Jinping, propuso a su vez un plan de paz de cuatro puntos para Medio Oriente y alertó sobre una posible fractura del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Al margen de la cumbre, los presidentes de Emiratos Árabes Unidos e Irán mantuvieron una reunión bilateral. Modi tiene previstas este domingo reuniones con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el mandatario egipcio, Abdel Fattah al Sisi; y representantes de Kazajistán, Filipinas, Burundi, Uganda y Nigeria.

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Los organizadores y los diplomáticos concentraron parte de las gestiones en reducir la distancia entre Teherán y Abu Dabi, mientras Irán y Estados Unidos intercambian nuevos ataques en una guerra que lleva seis meses.

La presidenta de la India, Droupadi Murmu, se reúne con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, en Nueva Delhi (India), el 12 de septiembre de 2026 (Ministerio de Asuntos Exteriores de la India/Imagen cedida vía REUTERS)

Irán lanzó ataques reiterados contra Emiratos Árabes Unidos durante el conflicto. El más reciente ocurrió a fines de agosto y tuvo como objetivo la base aérea de Al Minhad, donde se encontraban fuerzas y helicópteros estadounidenses.

El Gobierno de India mantiene vínculos con Estados Unidos, Rusia, Israel, Irán y los países árabes del Golfo. En ese marco, el primer ministro Narendra Modi impulsa entre los miembros de los BRICS una mayor cooperación comercial, la reducción de barreras y la ampliación de los intercambios económicos.

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La cumbre de los BRICS en Nueva Delhi puso en primer plano la expansión diplomática del bloque, que busca acercar a nuevos socios y coordinar posiciones entre países con intereses divergentes en Medio Oriente. El grupo nació en 2009 con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como miembros. Más tarde incorporó a Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

(Con información de EFE y Reuters)