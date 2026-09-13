Furor en Uruguay por la visita del papa León XIV: “De alguna manera, el encuentro ya empezó”

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al 47mo Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, en Rimini, Italia, el sábado 22 de agosto de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

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Un aspecto clave de la preparación de la llegada de un papa a Uruguay son los datos. La Iglesia Católica del país necesitaba saber cuántas personas se movilizarán entre el 6 y el 8 de noviembre, cuando León XIV esté en suelo uruguayo. Para saberlo contrató una encuesta que reflejó que la llegada del líder religioso despierta interés más allá de la comunidad católica aunque también hay “desafíos” para la institución.

“El estudio forma parte del camino de escucha y preparación hacia noviembre”, informó la institución en una web creada especialmente para el viaje del papa.

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Uno de los primeros datos difundidos de la encuesta de Cifra muestra que la noticia se esparció rápidamente: ocho de cada 10 uruguayos escucharon hablar de la llegada del papa, y la mitad sabía además cuáles serían las ciudades que visitaría.

Una misa de la Iglesia Católica de Uruguay (Archivo/Iglesia Católica de Uruguay)

En tanto, un 15% dice que piensa concurrir personalmente a alguno de los encuentros y otro 31% asegura que los seguirá por televisión. Esto significa que casi la mitad de la población “ya imagina alguna forma de acercarse a la visita, cuando todavía faltan dos meses y buena parte de los detalles de la agenda están por conocerse”, destaca la institución.

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Además de la capital Montevideo, el papa visitará Florida –el lugar de la patrona del Uruguay, la Virgen de los Treinta y Tres– y Paysandú, un departamento vecino de Argentina.

Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)

El interés por ver al papa es casi idéntico en Montevideo y en el interior, pero la decisión de ir a un evento es mayor entre la población de menos de 60 años.

Si bien los católicos son los que están más informados, este conocimiento atraviesa la religión.

Por su parte, casi seis de cada 10 uruguayos consideran que la visita de León XIV será importante para el país. Sin embargo, la llegada del papa también implica “desafíos para estos meses”, reconocen en la comunidad uruguaya.

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La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

¿Por qué sucede esto? Del estudio de opinión pública surge que León XIV todavía es una “figura nueva para muchos uruguayos”. Si bien la mayoría identifica al actual papa, solamente un tercio recuerda espontáneamente su nombre. Y mucho menos conocida es su historia, sus años de misionero en Perú y los grandes temas de su pontificado.

“Por eso, el camino hacia noviembre será también una oportunidad para conocerlo más”, destaca la Iglesia Católica, viendo el lado positivo del dato.

Los montevideanos y los mayores de 60 años son los que tienden a identificar más al papa León.

La delegación del Vaticano e la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

Además, más de ocho de cada 10 personas ven bien que el papa celebre misas en lugares públicos –como está previsto– y que se acerque a barrios o asentamientos para encontrarse con las personas más vulnerables. “Son propuestas que generan amplios niveles de acuerdo incluso entre personas con distintas posiciones políticas y experiencias religiosas”, dice la nota difundida por la iglesia uruguaya.

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Otra de las consultas de la consultora indagaba sobre una eventual visita al Parlamento. Si bien una mayoría (58%) aprobaría que León XIV visite la sede del congreso de Uruguay, un cuarto no está de acuerdo con que lo haga. Es un porcentaje superior al rechazo que generaban las otras dos alternativas.

Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

El estudio fue realizado por la consultora Cifra entre el 7 y el 19 de agosto. Consultó a 1.000 personas mayores de 18 años de todo el país.

“La preparación continúa. Habrá información, historias, propuestas para rezar y encontrarnos, y nuevas formas de participar. Pero esta primera escucha ya deja una señal: la visita de León XIV no comenzará cuando su avión llegue a Uruguay. De alguna manera, el encuentro ya empezó”, invita la Iglesia Católica uruguaya.

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El itinerario tentativo de León XIV en Uruguay

Durante el fin de semana pasado, una avanzada del Vaticano estuvo en Uruguay y visitó los lugares que eventualmente visitaría León XIV (aunque para la confirmación oficial todavía falta).

León XIV llegará a Uruguay sobre la hora 16 del viernes 6 de noviembre y que, al caer la tarde, participará de un acto cívico en la Plaza Independencia, la principal de la capital uruguaya y que da el acceso al casco histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Para llegar hasta la Plaza Independencia, el papa recorrerá la rambla hasta conectar con 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Matriz, que queda a unos 450 metros.

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Además, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo.

La delegación del Vaticano, preparando la visita del Papa, en el aeropuerto de Paysandú (@iglesiauy)

El papa continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay. La misa estaba prevista para el hipódromo de la ciudad, aunque medios locales informaron que esto está descartado por cuestiones de seguridad. Luego de almorzar, volará hacia Argentina.

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