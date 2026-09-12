Entretenimiento

"No era feliz": Kendall Jenner recordó la crisis silenciosa que la obligó a frenar en el pico de su carrera

La modelo contó en el podcast de Jay Shetty que durante cinco años dijo que sí a todo hasta quebrarse, cómo recuperó el vínculo con sus caballos y qué herramientas trabaja hoy con su terapeuta para cuidar su salud mental

Kendall Jenner habló en el podcast On Purpose with Jay Shetty sobre el agotamiento profesional y las prácticas que incorporó para cuidar su salud mental (REUTERS/Yara Nardi)
Kendall Jenner habló en el podcast On Purpose with Jay Shetty sobre el agotamiento profesional y las prácticas que incorporó para cuidar su salud mental (REUTERS/Yara Nardi)
Guardar

Kendall Jenner habló en el podcast On Purpose with Jay Shetty sobre el agotamiento profesional y las prácticas que incorporó para cuidar su salud mental, entre ellas la terapia, la meditación, la escritura y el tiempo con sus caballos.

La modelo contó que entre los 14 y los 23 años construyó una carrera al más alto nivel del mundo de la moda, pero que el precio fue un desgaste progresivo que la llevó a un punto de quiebre. “Hubo cinco años en los que estuve extremadamente sobrecargada de trabajo y no era feliz”, dijo. “No porque no amara lo que hacía, sino porque estaba abrumada. Decía que sí a todo porque me sentía muy agradecida de estar en esa posición”, agregó.

PUBLICIDAD

A los 23 años, pese a las presiones de su entorno, tomó la decisión de empezar a decir que no. “Había personas a mi alrededor que me decían que no lo hiciera, que no parara. Pero llegué a ese punto y supe que tenía que hacerlo”, reconoció.

Kendall Jenner contó que entre los 14 y los 23 años construyó su carrera en la moda con una sobrecarga de trabajo que la llevó a un punto de quiebre (REUTERS/Daniel Cole)
Kendall Jenner contó que entre los 14 y los 23 años construyó su carrera en la moda con una sobrecarga de trabajo que la llevó a un punto de quiebre (REUTERS/Daniel Cole)

Para Jay Shetty, esa decisión tomada desde el éxito, y no desde el fracaso, representa una forma de valentía que pocas veces se reconoce: “Cuando tienes todo por perder, tener el coraje de parar requiere mucho más de lo que creemos”, señaló.

PUBLICIDAD

La conexión con los caballos y la soledad como pilares de su bienestar

Jenner describió una infancia marcada por la disciplina personal y el gusto por la intimidad. Mientras su hermana Kylie era la más social de la familia, ella prefería los videojuegos, el simulador Los Sims y, sobre todo, los caballos.

A los 23 años, poco antes de la pandemia, retomó con intensidad esa pasión: compró un caballo, el que monta en competencias de salto hasta hoy, y reorganizó su tiempo en función de lo que genuinamente le daba alegría.

“Ese domingo lo tuve todo para mí. Fui a montar mis caballos, llevé a mi sobrina a montar su poni, volví a casa, me metí en el baño de agua fría, fui a la pileta, tomé sol y escribí en mi diario”, contó al recordar una jornada reciente.

Jenner practica regularmente el baño de agua fría, técnica popularizada por Wim Hof, a quien mencionó junto a Michael Pollan y Michael Singer como referentes en su proceso de búsqueda personal.

Jenner trabaja con su terapeuta en la reconexión con su “niña interior”

Kendall Jenner incorporó el baño de agua fría, la escritura y la soledad a su rutina de bienestar junto con el tiempo con sus caballos (REUTERS/Danny Moloshok)
Kendall Jenner incorporó el baño de agua fría, la escritura y la soledad a su rutina de bienestar junto con el tiempo con sus caballos (REUTERS/Danny Moloshok)

La modelo describió una práctica concreta surgida de sus sesiones de terapia: pegó en el espejo de su baño una fotografía de ella de pequeña para recordarse a sí misma, en los momentos de autocrítica, quién es la persona a la que le está hablando. “Si alguna vez estoy siendo negativa conmigo misma, la miro y le digo: ella es genial, la quiero”, dijo.

También describió el concepto de “diosa interior” o “yo superior” que trabaja con su terapeuta como un estado mental al que aspira habitar de forma constante. “Cuando estoy ahí, nadie me puede quitar eso. Eso es mío”, explicó.

Además, admitió que la necesidad de validación externa fue durante mucho tiempo uno de sus valores centrales, pero que hoy es algo que ya no persigue de la misma manera.

Meditación, autocontrol y el uso del teléfono

En la sección de preguntas rápidas con la que cierra cada episodio de On Purpose, Jenner respondió que actualmente está leyendo The Surrender Experiment de Michael Singer y que lo que más le atrae de ese libro, y de lo que siente curiosidad, es la posibilidad de profundizar en la meditación. También reconoció que sigue trabajando en soltar el control sobre las cosas que no puede manejar y en reducir la tendencia al pensamiento excesivo.

Ante la pregunta de qué ley global impondría, concluyó: “Los domingos, tienes que tomarte medio día sin mirar el teléfono. O el día entero”.

Temas Relacionados

Kendall JennerSalud mentalMeditaciónNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Una fuente cercana a la pareja reveló cómo han cambiado sus días desde la llegada de su hijo

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

El actor de “Happy Days” contó cómo vivió su salida del proyecto, admitió que aquel episodio todavía le pesa y reveló que aún intenta comprender el vínculo con la estrella de Hollywood

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

El protagonista de “El equipo A” cuestiona la forma en que retrataron su historia, señala decisiones creativas polémicas y critica el papel que desempeñó su exrepresentante

Mr. T arremete contra el documental de Netflix sobre su vida: “Cuando lo vi, pensé: ‘¿Pero qué demonios?’. Es basura”

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award y renueva su vínculo histórico con MTV

El tributo de los VMAs llegará en el aniversario de su primera aparición, mientras la ceremonia despierta incertidumbre sobre la persona que representará al grupo

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award y renueva su vínculo histórico con MTV

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

El actor, quien dio vida a Sirius Black en cuatro películas, destacó una diferencia que podría beneficiar a la nueva adaptación de HBO

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

DEPORTES

River Plate se impone con el gol de Tobías Andrada en el Torneo Clausura: Atlético Tucumán se quedó con 10 jugadores

River Plate se impone con el gol de Tobías Andrada en el Torneo Clausura: Atlético Tucumán se quedó con 10 jugadores

El golazo desde mitad de cancha antes del minuto en la Primera Nacional con el que Colegiales venció a Nueva Chicago

Se confirmó el rival de Argentina en los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino: día, hora y todo lo que hay que saber del duelo ante Corea del Sur

Cómo está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana en la Tabla Anual a la espera de Atlético Tucumán-River Plate

La salvada de Franco Colapinto a 255 KM/H que evitó un accidente en la qualy del GP de España y elogió la Fórmula 1

TELESHOW

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

Sofía Jujuy y su novio cumplieron un año y lo festejaron en la ciudad donde se conocieron: “Esas calles mágicas”

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

La escapada de Marta Fort y su novio a Mendoza tras oficializar el romance: guerra de bolas de nieve y look cowboy

Rocío Robles sorprendió con un cambio de look en las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Mejor con flequillo”

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles volverán a subir en Honduras: Gobierno aumenta el subsidio para contener el golpe en gasolina y diésel

Combustibles volverán a subir en Honduras: Gobierno aumenta el subsidio para contener el golpe en gasolina y diésel

El Salvador activa un programa regional para adaptarse al cambio climático con apoyo de entidad financiera

“Ahí fue donde el día se volvió noche”: el desgarrador relato de Iván Almendares, nicaragüense sobreviviente al 11-S

Guatemala declara alerta roja en el Trifinio por crisis de sequía: vicepresidenta Karin Herrera ordena medidas urgentes

Más de 6,000 tortugas protagonizaron una arribada masiva en Panamá