Economía

“Inteligencia distorsionada”: la crítica de un premio Nobel de Economía en medio de la polémica por la carrera de la IA

Daron Acemoglu, distinguido en 2024 con el máximo galardón de la disciplina, dijo que hay un problema de “alineación” de algoritmos y recurrió a la figura de un auto sin frenos ni volante. Ya había advertido sobre el debilitamiento del “esfuerzo cognitivo” y el riesgo de “colapso del conocimiento humano”

Imagen UFA7ARSGHVD3XFSANLIKILZEYA
Guardar

La renuncia y denuncia de Jacob Coxon, un investigador de inteligencia artificial que trabajó en OpenAI y luego en Anthropic, por la carrera a su juicio “irresponsable” en que están enfrascadas las empresas del sector, sin medir los riesgos de que a partir de su “superinteligencia” la IA ejecute ciberataques y adquiera recursos o poder fuera del control de la humanidad, sigue generando revuelo.

La industria de la IA, dijo Coxon, “apuesta con nuestras vidas”. Evan Hubinger, responsable de “alineación” de Anthropic, estimó en cerca del 10% la probabilidad de que la IA mate a todos los humanos, Samuel Marks, investigador de seguridad de la empresa, sostuvo “a título personal” que desarrolladores de IA creen posible la extinción humana o resultados comparables y el propio Dario Amodei, CEO de Anthropic, dio crédito a la inquietud de Coxon en un texto en el que reconoció la necesidad de moderar el ritmo de avance de la IA, pero a su vez señaló que la presión competitivo le impide “frenar solo”.

PUBLICIDAD

Distinta fue la reacción de Elon Musk que cuestionó a Coxon y sugirió que su hilo de posteos en la red X fue una operación coordinada, una suerte de “montaje”. Sin embargo, tanto Musk como Sam Altman, CEO de OpenAI, se manifestaron de acuerdo con disminuir la velocidad de desarrollo de la IA.

La denuncia de Coxon ya había generado reacciones políticas en EE.UU., como la de Bernie Sanders, senador socialista de Vermont, quien aprovechó para insistir en el proyecto para prohibir el desarrollo de la SuperInteligencia Artificial que presentó junto al demócrata Greg Casar días antes de la denuncia de Coxon. Ted Cruz, senador republicano por Texas, definió a la IA como un “riesgo catastrófico” y dijo que el posteo de Coxon le resultó muy preocupante, y Chris Van Hollen, senador demócrata, reclamó un mecanismo de salvaguardas, un régimen de pruebas y un diálogo con China, entre otras reacciones legislativas.

PUBLICIDAD

Economía, IA y “esfuerzo cognitivo”

Fue la ocasión que esperaba Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía 2024 y profesor del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para plantear nuevamente una crítica ya esbozada en trabajos previos.

“¿El problema es una Inteligencia Artificial (demasiado) avanzada o una inteligencia distorsionada?“, se preguntó en un extenso posteo en X en el que celebró que “por fin” los propios investigadores de IA “se dan cuenta de que la carrera desenfrenada en la que están involucradas estas compañías es irresponsable”.

Dario Amodei, CEO Anthropic REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo
Dario Amodei, CEO Anthropic REUTERS/Bhawika Chhabra/Archivo

Acemoglu cree que un problema irresuelto es la “alineación” de los modelos que -dice- “hacen cosas que no están en línea con los objetivos humanos”. Según él, el problema no es que los modelos de IA sean demasiado avanzados, sino que son entrenados de un modo que conduce a una “inteligencia distorsionada”.

“El problema no son las capacidades —aunque estas son claramente reales—, sino que las capacidades están al servicio de algunas métricas cuantitativas imperfectas —la aprobación de los usuarios, su interacción, métricas simples de finalización de tareas, diversas puntuaciones en pruebas comparativas— sobre las que el aprendizaje por refuerzo optimiza sin descanso. Que este proceso conduzca luego a comportamientos distorsionados, como manipular la evaluación de métricas simples de finalización, hacer trampa, mostrar exceso de confianza en respuestas equivocadas y adulación, quizá no debería sorprender”, escribió Acemoglu.

Auto sin freno

Para aclarar su crítica, el Nobel de Economía recurrió al siguiente ejemplo. “No es que tengamos en nuestras manos un super-auto con mente propia, que quiera tomar el control de la conducción porque es superior al conductor. Más bien, tenemos un auto cuyo sistema de dirección y de frenos no funciona. Tiene muchas de las capacidades de autos muy buenos, y su motor, aceleración e interfaz gráfica pueden ser muy impresionantes. Pero si no se lo puede dirigir correctamente y no se pueden accionar los frenos cuando es necesario, ¿qué puede hacer un auto? Tal vez no deberíamos conducirlo hasta que esté reparado”, explicó.

La explicación de Acemoglu coincide con la que en la Argentina sostiene el economista Eduardo Levy Yeyati, quien alguna vez describió los algoritmos como un “espejo que adula” y en que los humanos delegamos decisiones que la IA asume a partir de cálculos abstractos. Cuando el algoritmo es el que decide, sostiene, los humanos resignamos la “agencia moral”.

Esfuerzo cognitivo

La crítica de Acemoglu, sin embargo, no se limita al problema de la “alineación”. En marzo pasado, en un paper conjunto con Dingwen Kong y Asuman Ozdaglar, otros dos académicos del MIT, modelizó que si bien la IA puede mejorar decisiones y trabajos puntuales, al mismo tiempo atenta contra la producción social de conocimiento al debilitar lo que llamó el “esfuerzo cognitivo”. En otras palabras, la IA aplicada sin criterio tiende al “colapso del conocimiento humano”, a una especie de embrutecimiento.

Ilustración tipo cómic de dos manos con guantes que intentan presionar un botón rojo transparente junto al planeta Tierra conectado por redes.
Un investigador intenta presionar un botón de emergencia holográfico desconectado frente a un planeta Tierra cubierto por servidores interconectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una IA agéntica, dice el paper publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER) de EE.UU., al ofrecer a cada usuario, por caso, recomendaciones médicas o financieras personalizadas, actúa como sustituto del esfuerzo cognitivo. La respuesta inmediata y en apariencia buena conspira contra el beneficio de estudiar, contrastar fuentes o experimentar por cuenta propia, algo que el paper llama “esfuerzo cognitivo”.

Los autores formalizan que el esfuerzo aumenta cuando hay más conocimiento general acumulado y cae cuando crece la precisión de la recomendación de IA.

Un conflicto de este tipo, entre automatización y esfuerzo cognitivo, se presentó hace más de cincuenta años, cuando empezaron a difundirse las calculadoras de bolsillo. Entonces se debatió entre docentes y pedagogos si tenía sentido, por caso, que los estudiantes aprendieran las tablas de multiplicar. La respuesta sigue siendo que sí.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialAlineaciónAntrhopicOpenAIDaron AcemogluDario AmodeiElon MuskEsfuerzo cognitivoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pese a tasas de interés levemente positivas, en agosto volvieron a caer los depósitos en pesos

Lo hicieron en términos reales —descontada la inflación—, mientras que en dólares aumentaron 11,5% en lo que va de 2026 y 25,5% en los últimos doce meses

Pese a tasas de interés levemente positivas, en agosto volvieron a caer los depósitos en pesos

Otro negocio a partir de Vaca Muerta: proyectan que la Argentina exportará USD 2.000 millones anuales de líquidos del gas

En 2025 exportó por USD 700 millones, básicamente al mercado regional, pero ya empezó a hacerlo a la India, principal vector de expansión de demanda de Asia. En la próxima década el país podría ser el quinto exportador mundial en un mercado global de USD 380.000 millones

Otro negocio a partir de Vaca Muerta: proyectan que la Argentina exportará USD 2.000 millones anuales de líquidos del gas

Jubilaciones y deuda, los dos rubros que más se adelantaron en las partidas para este año antes del Presupuesto 2027

Con casi 67%% del año transcurrido, la Administración Central muestra un superávit de caja superior al previsto y diferencias entre jurisdicciones que marcarán la discusión del próximo proyecto oficial que se presentará al Congreso el 15 de septiembre

Jubilaciones y deuda, los dos rubros que más se adelantaron en las partidas para este año antes del Presupuesto 2027

Los datos que muestran por qué la mora crediticia no es un “riesgo sistémico”, pero sí un problema macroeconómico

Aunque los próximos informes muestren una reducción de los atrasos en el pago de las cuotas, el efecto sobre el consumo y el nivel de actividad “recién empieza a verse”, será más perdurable y golpea la base electoral del Presidente, alerta un informe privado

Los datos que muestran por qué la mora crediticia no es un “riesgo sistémico”, pero sí un problema macroeconómico

¿Qué va a pasar con la nafta?: la escalada del precio global del petróleo pone en duda el alivio previsto para los surtidores locales

El Brent superó los USD 100 el barril y acumula una suba del 30% desde agosto. El mecanismo que YPF usó para proteger los bolsillos de los consumidores ya no tiene margen. La pregunta es cuánto tiempo más seguirán quirtos los precios

¿Qué va a pasar con la nafta?: la escalada del precio global del petróleo pone en duda el alivio previsto para los surtidores locales

DEPORTES

Así fue el ingreso de la delegación argentina en la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Así fue el ingreso de la delegación argentina en la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Doble caño en el área y definición de Thiago Almada: el gol de River Plate en tiempo de descuento para vencer a Atlético Tucumán

Comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la delegación de Argentina realizó el desfile

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami recibe al líder Nashville por la MLS

River Plate le ganó un partido emotivo bajo la lluvia a Atlético Tucumán con un gol de Thiago Almada sobre la hora

TELESHOW

Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

Juli Poggio recordó el error que cometió su mamá al depilarle las cejas: “Tenía una pista de aterrizaje en los ojos”

Gerardo Romano y Carolina Papaleo, la icónica pareja de Zona de Riesgo, otra vez juntos en ficción: "Tu vieja debe estar orgullosa"

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

INFOBAE AMÉRICA

Desfile navideño y fiesta de fin de año costarán más de un millón de dólares en Panamá

Desfile navideño y fiesta de fin de año costarán más de un millón de dólares en Panamá

Costa Rica discute proyecto para prohibir las llamadas “terapias de conversión” y plantea multas de hasta cinco salarios base

Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos