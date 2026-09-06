Andrew Garfield reveló qué hace para desconectarse después de los intensos rodajes de “The Uprising”

Andrew Garfield presentó The Uprising en la alfombra roja de Los Ángeles y confirmó que la película se estrenará en cines el 10 de septiembre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Durante la premiere celebrada en Los Ángeles de la película The Uprising, Andrew Garfield reveló el método al que recurre para desconectar emocionalmente tras interpretar papeles de alta exigencia dramática.

Al frente del elenco de este drama histórico enfocado en la Revuelta de los Campesinos de 1381, el intérprete confesó que necesitó una rutina de distracción ligera para compensar la carga física y emocional de una filmación caracterizada por su violencia y crudeza en las producciones de Hollywood y los principales estrenos de cine.

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La rutina de descompresión tras un rodaje exigente

Andrew Garfield contó a PEOPLE que baja la intensidad de un rodaje exigente de The Uprising con películas y series que definió como “tontas”. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la premiere en Los Ángeles, Garfield detalló su método para bajar revoluciones después del set. “Veo películas tontas. Veo series tontas. Tengo un montón de cosas tontas”, dijo a People.

Luego precisó su comodín actual y permanente: “Ahora mismo, siempre, las películas de ‘Paddington’”. Enseguida corrigió el encuadre para despegarlo de su propia etiqueta: “¡Pero no son tontas! Son películas increíbles”.

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La referencia no fue casual. La franquicia Paddington, basada en las novelas de Michael Bond, se centró en un oso educado que vivió en Londres y tuvo la voz de Ben Whishaw. El recorrido industrial del título quedó marcado por tres hitos: el primer film se estrenó en 2014, Paddington 2 llegó en 2017 y Paddington in Peru se lanzó en 2024.

Ese universo también saltó al escenario: Paddington: The Musical abrió en el West End de Londres en noviembre pasado y se programó su desembarco en Broadway para 2027.

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Un vínculo personal con la historia de “The Uprising”

Andrew Garfield vinculó su trabajo en The Uprising con una conexión personal con Essex, la región de origen de su madre y de su personaje Ploughman. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Garfield explicó que sostuvo las exigencias del rodaje de The Uprising por una conexión personal con el territorio del relato. “De una manera ancestral, mi madre es de esa parte del mundo, de Essex, de donde es el Ploughman”, dijo.

El actor también ubicó ese vínculo en su biografía reciente: su madre, Lynn, murió de cáncer de páncreas en 2019. A partir de ese marco, Garfield conectó el conflicto de la película con una lectura más amplia del presente.

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“Siento una conexión profunda con la historia y con la lucha”, afirmó. Y agregó: “Creo que todos estamos en ese tipo de lucha ahora mismo por el alma de nuestra humanidad. Y creo que está amenazada con mucha corrupción y mucha injusticia”.

En el mismo intercambio, Garfield sostuvo que, aunque la trama se ambientó en el siglo XIV, la película habló a la “ira justa” del público de 2026. “Todos anhelamos reconectar con nosotros mismos, con los demás y con un sentido de alma en el mundo. Así que creo que es un buen momento para esta película”, dijo.

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El paquete de producción: elenco, personaje y próximos pasos

The Uprising sumó a Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston, mientras Andrew Garfield prepara Artificial tras The Magic Faraway Tree. (REUTERS/Mario Anzuoni)

The Uprising presentó a Garfield como protagonista y sumó a Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston como coprotagonistas. La película se estrenará en cines el 10 de septiembre.

En paralelo, la hoja de ruta del actor incluyó su aparición más reciente en The Magic Faraway Tree en agosto y su protagónico previsto en Artificial, la biopic de Sam Altman.

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