Entretenimiento

Andrew Garfield reveló qué hace para desconectarse después de los intensos rodajes de “The Uprising”

El actor británico contó cómo baja la tensión después de filmar la cinta histórica dirigida por Paul Greengrass, marcada por escenas “sucias” y “sangrientas” durante la premiere en Los Ángeles

Andrew Garfield presentó The Uprising en la alfombra roja de Los Ángeles y confirmó que la película se estrenará en cines el 10 de septiembre. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Andrew Garfield presentó The Uprising en la alfombra roja de Los Ángeles y confirmó que la película se estrenará en cines el 10 de septiembre. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Guardar

Durante la premiere celebrada en Los Ángeles de la película The Uprising, Andrew Garfield reveló el método al que recurre para desconectar emocionalmente tras interpretar papeles de alta exigencia dramática.

Al frente del elenco de este drama histórico enfocado en la Revuelta de los Campesinos de 1381, el intérprete confesó que necesitó una rutina de distracción ligera para compensar la carga física y emocional de una filmación caracterizada por su violencia y crudeza en las producciones de Hollywood y los principales estrenos de cine.

PUBLICIDAD

La rutina de descompresión tras un rodaje exigente

Andrew Garfield contó a PEOPLE que baja la intensidad de un rodaje exigente de The Uprising con películas y series que definió como “tontas”. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Andrew Garfield contó a PEOPLE que baja la intensidad de un rodaje exigente de The Uprising con películas y series que definió como “tontas”. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la premiere en Los Ángeles, Garfield detalló su método para bajar revoluciones después del set. “Veo películas tontas. Veo series tontas. Tengo un montón de cosas tontas”, dijo a People.

Luego precisó su comodín actual y permanente: “Ahora mismo, siempre, las películas de ‘Paddington’”. Enseguida corrigió el encuadre para despegarlo de su propia etiqueta: “¡Pero no son tontas! Son películas increíbles”.

PUBLICIDAD

La referencia no fue casual. La franquicia Paddington, basada en las novelas de Michael Bond, se centró en un oso educado que vivió en Londres y tuvo la voz de Ben Whishaw. El recorrido industrial del título quedó marcado por tres hitos: el primer film se estrenó en 2014, Paddington 2 llegó en 2017 y Paddington in Peru se lanzó en 2024.

Ese universo también saltó al escenario: Paddington: The Musical abrió en el West End de Londres en noviembre pasado y se programó su desembarco en Broadway para 2027.

Un vínculo personal con la historia de “The Uprising”

Andrew Garfield vinculó su trabajo en The Uprising con una conexión personal con Essex, la región de origen de su madre y de su personaje Ploughman. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Andrew Garfield vinculó su trabajo en The Uprising con una conexión personal con Essex, la región de origen de su madre y de su personaje Ploughman. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Garfield explicó que sostuvo las exigencias del rodaje de The Uprising por una conexión personal con el territorio del relato. “De una manera ancestral, mi madre es de esa parte del mundo, de Essex, de donde es el Ploughman”, dijo.

El actor también ubicó ese vínculo en su biografía reciente: su madre, Lynn, murió de cáncer de páncreas en 2019. A partir de ese marco, Garfield conectó el conflicto de la película con una lectura más amplia del presente.

“Siento una conexión profunda con la historia y con la lucha”, afirmó. Y agregó: “Creo que todos estamos en ese tipo de lucha ahora mismo por el alma de nuestra humanidad. Y creo que está amenazada con mucha corrupción y mucha injusticia”.

En el mismo intercambio, Garfield sostuvo que, aunque la trama se ambientó en el siglo XIV, la película habló a la “ira justa” del público de 2026. “Todos anhelamos reconectar con nosotros mismos, con los demás y con un sentido de alma en el mundo. Así que creo que es un buen momento para esta película”, dijo.

El paquete de producción: elenco, personaje y próximos pasos

The Uprising sumó a Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston, mientras Andrew Garfield prepara Artificial tras The Magic Faraway Tree. (REUTERS/Mario Anzuoni)
The Uprising sumó a Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston, mientras Andrew Garfield prepara Artificial tras The Magic Faraway Tree. (REUTERS/Mario Anzuoni)

The Uprising presentó a Garfield como protagonista y sumó a Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston como coprotagonistas. La película se estrenará en cines el 10 de septiembre.

En paralelo, la hoja de ruta del actor incluyó su aparición más reciente en The Magic Faraway Tree en agosto y su protagónico previsto en Artificial, la biopic de Sam Altman.

Temas Relacionados

Andrew GarfieldThe UprisingNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

The Who y el récord Guinness del concierto más ruidoso: 126 dB en un estadio, una medición a 50 metros y una categoría cancelada

La marca se tomó en la cancha del Charlton Athletic FC, lejos del escenario y en pleno gran aforo. Luego llegó una decisión sanitaria que cambió para siempre ese ranking

The Who y el récord Guinness del concierto más ruidoso: 126 dB en un estadio, una medición a 50 metros y una categoría cancelada

Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”

A 35 años del clásico de James Cameron, el actor repasó su salto repentino a la fama durante la adolescencia

Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

La hija de Ozzy Osbourne detalló el estado físico que atravesó tras la muerte del músico

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

La anécdota “horrible” que llevó a Tim Curry a dejar la cocaína en el trabajo

El actor de “The Rocky Horror Picture Show” recordó un incómodo momento en Broadway que le hizo replantearse sus excesos

La anécdota “horrible” que llevó a Tim Curry a dejar la cocaína en el trabajo

Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

La empresaria y el rapero presenciaron el show del 5 de septiembre desde sectores separados del recinto

Kim Kardashian y Kanye West se reúnen para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

DEPORTES

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El detrás de escena del abrazo entre Messi y Martino: la profunda reflexión del Tata sobre el retiro de Leo de la Selección

Maria Sharapova aplaude la vuelta de Serena Williams al US Open y pone el foco en el trabajo que no se ve

Newell’s le empató 1-1 a Rosario Central sobre el final de un clásico intenso

TELESHOW

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El fuerte choque que sufrió Tomás Holder con su auto: “Casi nos mata este asesino”

Estampas, detalles y aires de renovación: el estilo envolvente de Juana Viale que conquistó el domingo

El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras la confirmación de dos nuevos casos

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras la confirmación de dos nuevos casos

19 víctimas de estafa por pareja que prometía bodas y fiestas de ensueño en Managua, Nicaragua

Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

Robert Pattinson como un cazapederastas y los secretos del regreso de Oasis sacudieron al Festival de Venecia

Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral