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The Who y el récord Guinness del concierto más ruidoso: 126 dB en un estadio, una medición a 50 metros y una categoría cancelada

La marca se tomó en la cancha del Charlton Athletic FC, lejos del escenario y en pleno gran aforo. Luego llegó una decisión sanitaria que cambió para siempre ese ranking

The Who - My Generation
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El récord Guinness del concierto más ruidoso quedó asociado a The Who, la banda británica que en 1976 alcanzó una marca de 126 decibeles durante una presentación en Londres. La medición, registrada por el Libro Guinness, convirtió al grupo en la referencia histórica de una categoría que con el tiempo dejó de existir por razones de salud y seguridad.

La cifra sobresale incluso dentro de los parámetros habituales del rock en vivo. Distintas referencias ubican a muchos recitales del género en una franja que puede ir de 110 a 120 dB, por lo que el nivel atribuido a The Who quedó por encima de ese rango. Más que un detalle técnico, el dato ayuda a dimensionar la magnitud del sonido que podía alcanzar una de las bandas más potentes de su época sobre el escenario.

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El récord no se estableció en un espacio cerrado ni en un club pequeño, sino en un estadio de fútbol. La lectura se realizó a 50 metros de distancia durante un show en el estadio del Charlton Athletic FC, en Londres. Ese punto de medición también resulta relevante: no se trató de un registro tomado al lado de los parlantes, sino a una distancia suficiente como para ofrecer una referencia más amplia sobre el volumen general del concierto.

La marca de 126 dB y por qué Guinness dejó de medirla

Keith Moon The Who
El Libro Guinness registró la marca de 126 dB de The Who como récord oficial del concierto más ruidoso.

El Libro Guinness dejó asentada la marca de 126 dB como récord oficial del concierto más ruidoso. Sin embargo, con el paso del tiempo la organización decidió discontinuar esa categoría.

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La explicación fue concreta: seguir premiando niveles extremos de presión sonora podía estimular prácticas capaces de poner en riesgo la audición del público y de quienes trabajaban en los espectáculos.

La decisión transformó ese registro en una especie de récord congelado. No necesariamente porque después no hayan existido recitales igual o más intensos, sino porque Guinness optó por dejar de certificarlos.

De esa manera, la marca de The Who quedó como una referencia histórica, pero también como el cierre administrativo de una era en la que el volumen podía presentarse casi como una credencial de prestigio dentro del rock.

Dónde y cuándo se registró el concierto más ruidoso

Keith Moon The Who
La medición del récord Guinness se realizó a 50 metros de distancia durante el show de The Who en el estadio del Charlton Athletic FC. (Chris Morphet/Redferns)

El show que quedó vinculado a la medición formó parte de Who Put The Boot In, una gira de tres fechas por el Reino Unido realizada en mayo de 1976. La parada londinense en el estadio del Charlton Athletic FC fue la que quedó asociada al récord. El dato de los 50 metros no es menor, ya que permite entender en qué condiciones fue tomada la lectura que luego recogió Guinness.

Ese breve recorrido incluyó además otros dos conciertos importantes: uno en Celtic Park, en Glasgow, y otro en el estadio Vetch Field del Swansea City FC, en Gales. En ese contexto, la fecha de Londres terminó destacándose por encima del resto, no sólo por el impacto musical del grupo, sino porque quedó inmortalizada en el libro de los récords.

La banda británica que Guinness coronó como la más ruidosa

Keith Moon The Who
La marca oficial del concierto más ruidoso siguió ligada a The Who aunque circularon versiones sobre bandas como Led Zeppelin, AC/DC y Kiss. (Photo by Anwar Hussein/WireImage)

La publicación identificó al cuarteto londinense como el grupo más ruidoso certificado por Guinness. Aunque con el tiempo circularon versiones sobre otras bandas capaces de superar ese umbral, lo cierto es que la marca oficial continuó ligada a The Who.

Entre los nombres mencionados habitualmente en esa conversación aparecen Led Zeppelin, AC/DC y Kiss, todos asociados a puestas en escena de enorme potencia sonora.

Esa comparación también ayuda a ubicar el lugar de The Who en la historia del rock. No se trataba solamente de una banda exitosa o influyente, sino de un grupo que construyó parte de su identidad en torno a la energía del directo, la intensidad de sus shows y una presencia escénica que dejó huella en varias generaciones.

Quiénes fueron The Who

Keith Moon The Who
The Who nació en Londres en los años 60 y su formación clásica reunió a Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon. (Photo by Chris Morphet/Redferns)

The Who surgió a comienzos de los años 60 en Londres, primero en pubs y escenarios pequeños, antes de convertirse en una de las formaciones centrales del rock británico. Antes de adoptar su nombre definitivo, la banda pasó por las denominaciones The Detours y luego The High Numbers.

Su formación clásica estuvo integrada por Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon. Con ese núcleo, el grupo desarrolló una identidad propia basada en canciones de alto impacto, una actitud desafiante y conciertos que se volvieron parte de su leyenda.

El récord de 1976, en ese sentido, no aparece como una rareza aislada, sino como una prolongación lógica de una reputación escénica que ya era parte esencial de su historia.

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