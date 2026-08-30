Así es la rutina de ejercicio de Dick Van Dyke a sus 100 años

El actor publicó en Instagram un video en una mesa de inversión el 28 de agosto de 2026, casi nueve meses después de cumplir 100 años (Instagram/@official_dick_van_dyke)

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Dick Van Dyke, a sus 100 años, publicó el 28 de agosto de 2026 un video en Instagram en el que aparece boca abajo sobre una mesa de inversión, un dispositivo que aprovecha la gravedad para generar tracción en la columna vertebral.

El texto que acompañó la publicación fue escueto y directo: “#DVD100 1/2 mesa de inversión para hacer ejercicio #keepmoving”.

El clip no fue una excepción en su rutina. Van Dyke frecuenta el gimnasio tres veces por semana, según reveló en enero de 2025 en el podcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson.

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“Siempre he hecho ejercicio tres días a la semana”, dijo en esa entrevista. “Vamos al gimnasio todavía, y creo que por eso no estoy tan rígido como mis contemporáneos”. A ese hábito se suman sesiones de estiramiento, abdominales y yoga.

Danson, de 78 años, recordó en ese mismo programa haber compartido gimnasio con el actor en Malibú, California.

Dick Van Dyke compartió en redes sociales un video entrenando boca abajo en una mesa de inversión a sus 100 años (REUTERS/Instagram)

“Si llegaba lo suficientemente temprano, te veía literalmente entrenar en alguna máquina de pesas”, relató. “Y luego, casi como si hicieras circuito, no caminabas a la siguiente máquina: bailabas. Literalmente bailabas hacia la siguiente máquina”.

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En una entrevista exclusiva con People previa a su cumpleaños número 100, el veterano artista se refirió a su estado general con una frase que ilustra su carácter: “A veces tengo más energía que otras, pero nunca me despierto de mal humor”.

Y en esa misma línea añadió: “Me siento como si tuviera unos 13 años”.

Dick Van Dyke atribuye su longevidad, en parte, a una actitud cultivada durante toda su vida.

“Siempre pensé que la ira es algo que consume las entrañas de una persona, y el odio también”, explicó a la revista. “Nunca fui realmente capaz de sentir odio. Creo que eso es una de las principales cosas que me ha mantenido en pie”.

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El veterano artista contó que mantiene una rutina de ejercicio tres veces por semana, con estiramiento, abdominales y yoga (@official_dick_van_dyke)

Sobre la muerte, fue igual de directo: “Cuando uno expira, expira. He tenido una vida tan plena y emocionante que no me puedo quejar”.

Su esposa, Arlene Silver, de 54 años, aparece con frecuencia en sus declaraciones como otro de los pilares de su bienestar.

“Ella me mantiene en el presente. Me mantiene feliz cada día de mi vida”, dijo Van Dyke a Good Morning America en diciembre de 2025. “Sin duda, nuestro romance continuo es la razón más importante por la que no me he marchitado”.

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La más reciente aparición pública de Dick Van Dyke

La más reciente salida registrada del actor tuvo lugar en julio de 2026, cuando la pareja fue fotografiada durante un paseo por Los Ángeles.

Van Dyke y Silver se detuvieron en un Starbucks, y en las imágenes se ve al actor con pantalón de chándal azul oscuro y camisa blanca, apoyado en un andador. Silver lo asistió al bajar del vehículo y al realizar la transición al dispositivo de apoyo.

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El cumpleaños 100 de Dick Van Dyke se celebró en diciembre de 2025 con una reunión privada y una actuación especial de Jon Batiste (AP/Kevin Wolf, archivo)

La salida fue la primera registrada desde abril, cuando ambos asistieron a la inauguración de Malibu Urgent Care. En aquella ocasión, llegó con un bastón y fue visto bailando y conversando con el músico Herb Alpert.

El cumpleaños del actor, el 13 de diciembre de 2025, se celebró en una reunión privada con familiares y amigos.

El músico Jon Batiste ofreció una actuación especial con temas como “Put on a Happy Face”, de Bye Bye Birdie, y “Chim Chim Cher-ee”, de Mary Poppins.

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Van Dyke tomó la palabra con humor: “Este es el día más importante de mi vida, y el más largo”. Ante la pregunta recurrente sobre cómo se siente al cumplir 100, su respuesta fue consistente: “No es suficiente”.

Ese fin de semana también se estrenó el documental Dick Van Dyke 100th Celebration, con proyecciones en cines de todo Estados Unidos distribuidas por Fathom Entertainment. La producción explora su trayectoria artística e incluye material poco conocido de sus actuaciones.

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El documental Dick Van Dyke 100th Celebration se estrenó el fin de semana de su cumpleaños 100 y repasó la trayectoria del actor ganador de Tony, Emmy y Grammy (Disney)

Nacido en 1925 en West Plains, Missouri, Dick Van Dyke construyó una carrera que abarca teatro, cine y televisión. Ganó un premio Tony por Bye Bye Birdie en Broadway, cuatro premios Primetime Emmy y un Grammy.

A sus 99 años, se convirtió en el ganador más longevo de un Emmy diurno por su participación en Days of Our Lives. Sus reflexiones sobre la longevidad y el optimismo las recoge en su libro 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life.

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