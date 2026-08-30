La vida de Alina Fernández en fotos, la hija rebelde de Fidel Castro

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En 1993, Alina Fernández dejó Cuba, luego de ver su seguridad comprometida ante su inconformidad ante el régimen cubano.

Se exilió en España y luego en Estados Unidos, donde se ha dedicado a denunciar las condiciones políticas y sociales de la isla. También es autora de un libro autobiográfico sobre su vida.

Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba. En la fotografía, Alina muestra una fotografía junto a Fidel y su madre, Natalia Revuelta en una entrevista para la Agencia EFE en 2014. (Infobae Cuba/Cortesía Martí Noticias y EFE)

Alina Fernández asegura haber conocido realmente quién era su padre a los 10 años de edad, y cómo era su trabajo en el régimen cubano. Desde entonces, decidió no querer llevar el apellido "Castro". (Infobae Cuba/Archivo)

Fotografía de archivo de Alina Fernández junto a su madre en 1958. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Fernández-BBC Mundo)

En 1993, Alina Fernández dejó Cuba y su madre quedó en la isla. (Infobae Cuba/Cortesía El Mundo España)

Naty Revuelta falleció en 2015 a los 89 años de edad, y no pudo volver a ver a su hija. (Infobae Cuba/Cortesía)

Alina solo ha viajado en una ocasión a la isla desde 1993, fue para el fallecimiento de su madre. En el año de su autoexilio, Alina utilizó un pasaporte falso y una peluca para pasar desapercibida. (Infobae Cuba/Cortesía)

En 1997, Alina produjo un libro con relatos de su vida y relación con su padre y el régimen cubano, donde afirmaba su oposición a la dictadura. Este 2026, Alina produjo un cortometraje llamado "revolution's daughter" por ser hija de la máxima figura de Cuba. (Infobae Cuba/Cortesía Gloria Ordaz, Telemundo)

Alina ha descrito a su padre, Fidel, como un hombre cruel, siempre en desacuerdo con lo que ha pasado en Cuba. (Infobae Cuba/Cortesía página oficial Revolution's Daughter)

Fernández fue exmodelo y periodista en la isla. (Infobae Cuba/Cortesía La Razón México)

Su regreso a la isla en 2014, fue un acercamiento que no ha vuelto a tener con su país de nacimiento. (Infobae Cuba/Cortesía La Razón México)

Fragmento del libro de Alina Fernández, donde detalla la percepción sobre su padre. (Infobae Cuba/Cortesía La Razón México)