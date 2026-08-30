Cuba

La vida de Alina Fernández en fotos, la hija rebelde de Fidel Castro

Alina Fernández es hija de Fidel Castro y Natalia Revuelta. Nació en La Habana en 1956 y es conocida por su postura crítica hacia el régimen cubano.

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En 1993, Alina Fernández dejó Cuba, luego de ver su seguridad comprometida ante su inconformidad ante el régimen cubano.

Se exilió en España y luego en Estados Unidos, donde se ha dedicado a denunciar las condiciones políticas y sociales de la isla. También es autora de un libro autobiográfico sobre su vida.

Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba. En la fotografía, Alina muestra una fotografía junto a Fidel y su madre, Natalia Revuelta en una entrevista para la Agencia EFE en 2014. (Infobae Cuba/Cortesía Martí Noticias y EFE)
Alina Fernández asegura haber conocido realmente quién era su padre a los 10 años de edad, y cómo era su trabajo en el régimen cubano. Desde entonces, decidió no querer llevar el apellido "Castro". (Infobae Cuba/Archivo)
Alina Fernández asegura haber conocido realmente quién era su padre a los 10 años de edad, y cómo era su trabajo en el régimen cubano. Desde entonces, decidió no querer llevar el apellido "Castro". (Infobae Cuba/Archivo)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Fotografía de archivo de Alina Fernández junto a su madre en 1958. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Fernández-BBC Mundo)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
En 1993, Alina Fernández dejó Cuba y su madre quedó en la isla. (Infobae Cuba/Cortesía El Mundo España)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Naty Revuelta falleció en 2015 a los 89 años de edad, y no pudo volver a ver a su hija. (Infobae Cuba/Cortesía)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Alina solo ha viajado en una ocasión a la isla desde 1993, fue para el fallecimiento de su madre. En el año de su autoexilio, Alina utilizó un pasaporte falso y una peluca para pasar desapercibida. (Infobae Cuba/Cortesía)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
En 1997, Alina produjo un libro con relatos de su vida y relación con su padre y el régimen cubano, donde afirmaba su oposición a la dictadura. Este 2026, Alina produjo un cortometraje llamado "revolution's daughter" por ser hija de la máxima figura de Cuba. (Infobae Cuba/Cortesía Gloria Ordaz, Telemundo)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Alina ha descrito a su padre, Fidel, como un hombre cruel, siempre en desacuerdo con lo que ha pasado en Cuba. (Infobae Cuba/Cortesía página oficial Revolution's Daughter)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Fernández fue exmodelo y periodista en la isla. (Infobae Cuba/Cortesía La Razón México)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Su regreso a la isla en 2014, fue un acercamiento que no ha vuelto a tener con su país de nacimiento. (Infobae Cuba/Cortesía La Razón México)
Alina Fernández es la hija mayor de Fidel Castro, pero también es opositora del régimen que dejó su padre en Cuba
Fragmento del libro de Alina Fernández, donde detalla la percepción sobre su padre. (Infobae Cuba/Cortesía La Razón México)

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