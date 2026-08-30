Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Shirley Maclaine y Jack Nicholson festejando el Oscar ganado por sus roles en La fuerza del cariño

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La reaparición pública a los 92 años de Shirley MacLaine en un mensaje en video por una nueva exhibición de Noches en la ciudad (Sweet Charity, la comedia musical y drama dirigida por Bob Fosse que la tuvo como protagonista en 1969), en el Southampton Playhouse volvió a poner el foco sobre una carrera artística de más de siete décadas.

La aparición reavivó el interés por su trayectoria porque la actriz, nacida en 1934, sigue vinculada a su obra y conserva proyectos pendientes después de un recorrido que incluyó ballet, Broadway, cine, televisión y documental. Su mensaje sobre Noches en la ciudad también permitió revisar cómo pasó de los musicales y los grandes papeles de los años cincuenta y sesenta a personajes de madurez en etapas posteriores.

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Maclaine empezó acutando en musicales

En su saludo al público, MacLaine optó por la ironía. “Ojalá pudiera estar con vosotros. Me gustaría volver a ver Sweet Charity. Ahora, mientras la veis, recordad lo mucho que trabajamos en ella. Entre nosotros, no tuvo mucho éxito, ¡así que espero que os guste!”.

Del ballet y Broadway a figura central de Hollywood

Richmond, Virginia, fue el punto de partida de Shirley MacLean Beaty, nacida el 24 de abril de 1934 en una familia vinculada al espectáculo. Su padre fue profesor de arte dramático, su madre bailarina y ella se formó desde niña en la Escuela de Ballet de Washington.

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Nació en el seno de una familia de artistas y sus debuts fueron como bailarina

Debutó como bailarina en Broadway y participó en musicales como Oklahoma! y Kiss Me Kate. Años después recordó el peso de esa disciplina con una frase que situó el baile en el centro de su trayectoria: “Recibir un premio por bailar es el reconocimiento más importante que podría tener. Lo digo en serio”.

MacLaine también explicó cuánto marcó esa formación sus décadas posteriores de trabajo. “Mi madre me llevó a clases de baile cuando tenía tres años, porque tenía los tobillos débiles y me enamoré de ello —contó la actriz—. Y desde ese día, fui a clase todos los días hasta los sesenta. Diría que el baile, todo lo que aprendí al formar parte de él, es la razón por la que sigo aquí”.

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Su salto al cine llegó en 1955, a los 21 años, con Pero... ¿quién mató a Harry?, de Alfred Hitchcock. La consolidación vino después con La vuelta al mundo en 80 días y más tarde con títulos como El apartamento, La calumnia e Irma la dulce.

Junto a Jack Lemmon en el film El apartamento o Piso de soltero

En los años cincuenta y sesenta se convirtió en una figura central de Hollywood, con registros en comedia, drama y musical. Billy Wilder le dio uno de sus papeles más recordados en la ya citada El apartamento, junto a Jack Lemmon, y después compartió pantalla con Audrey Hepburn en La calumnia.

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El revés de Noches en la ciudad que no frenó su carrera

Noches en la ciudad (Sweet Charity) nació como una producción de gran ambición para Universal. El estudio destinó alrededor de $20 millones a una adaptación del musical de Broadway dirigida y coreografiada por Bob Fosse, con MacLaine al frente de un reparto en el que también figuraban Sammy Davis Jr., John McMartin, Chita Rivera, Paula Kelly y Ricardo Montalbán.

Audrey Hepburn y Shirley Maclaine

La película, inspirada en Las noches de Cabiria de Federico Fellini, seguía a una trabajadora sexual que intentaba rehacer su vida a través del amor. La apuesta, pensada para convertirse en uno de los grandes musicales de su época, recaudó apenas $4 millones en los cines de Estados Unidos.

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El golpe también alcanzó a Fosse. El director, que debutaba en el cine tras una carrera destacada como coreógrafo, vio amenazada su continuidad como realizador antes de recuperarse con Cabaret en 1972 y All That Jazz (Empieza el espectáculo) en 1979.

Ese traspié no borró lo que MacLaine había construido. Para entonces, su nombre ya estaba asociado a una filmografía amplia y a una presencia consolidada en la industria.

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Cómo se adaptó a papeles acordes con el paso del tiempo

A partir de los años setenta, su actividad cinematográfica se fue espaciando. Aun así, obtuvo el Oscar a mejor actriz por La fuerza del cariño en 1984, después de cinco nominaciones previas.

Maclaine junto a Debra Winger y Jack Nicholson en "La fuerza del cariño", la exitosa comedia dramática que le valió el Oscar a ella y al protagonista masculino

En ese periodo alternó cine, televisión, escritura y documental. Entre 1971 y 1972 protagonizó la serie Shirley’s World, y más tarde relató un viaje por China continental en el documental The Other Half of the Sky: A China Memoir, propuesto para el Oscar.

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Su recorrido posterior incluyó trabajos como Magnolias de acero, donde descolló como la amiga malhumorada y sin pelos en la lengua de un grupo de mujeres. En esta película Maclaine integró un reparto femenino excepcional junto a Sally fields, Dolly Parton, la debutante Julia Roberts, Darryl Hannah y Olimpia Dukakis. Siguieron Postales desde el filo y Tess y su guardaespaldas. En esas décadas fue ocupando personajes adaptados a su edad y, a diferencia de otras actrices, esquivó las cirugías y retoques artificiales.

También mantuvo una relación pública con su historia familiar en Hollywood como hermana mayor de Warren Beatty. Sobre ese vínculo, dejó una definición breve: “Soy tres años mayor y soy protectora”.

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Maclaine junto a su hermano Warren Beatty

Una carrera activa hasta sus años más recientes

Aunque sus apariciones públicas se hicieron más escasas, MacLaine siguió vinculada al trabajo audiovisual. En 2022 participó como invitada en la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio y también apareció en American Dreamer.

Años antes ya había dejado clara su intención de seguir en activo. “No quiero dejar de actuar, realmente no quiero. Incluso a mi edad, tengo cuatro películas por hacer el próximo año”.

"No quiero dejar de actuar"

Entre los proyectos citados aparecen People Not Places, de Brad Furman, además de Lucy Boomer y Margret and Stevie. En Lucy Boomer está prevista su participación junto a Ansel Elgort.

Su última película es de 2024: Un asunto familiar (A Family Affair), una comedia romántica en la que compartió cartel con Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy y Kathy Bates.