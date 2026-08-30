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El presente creativo de Noel Gallagher alimenta la expectativa de los fans de Oasis

Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, reveló detalles sobre la rutina compositiva del músico, quien evita confirmar si las grabaciones recientes integrarán un futuro álbum de su banda solista o un posible retorno discográfico del grupo de Manchester

Noel Gallagher trabaja en nuevas canciones, lo que incrementa las especulaciones sobre un eventual regreso de Oasis o la aparición de material inédito (Reuters/Peter Cziborra)
Noel Gallagher trabaja en nuevas canciones, lo que incrementa las especulaciones sobre un eventual regreso de Oasis o la aparición de material inédito (Reuters/Peter Cziborra)
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La actividad en el estudio de Noel Gallagher ha renovado la atención sobre el futuro de Oasis. disparando especulaciones entre los seguidores ante la posibilidad de nuevo material. Lejos de confirmar un retorno discográfico de la banda, el músico mantiene un hermetismo absoluto sobre el destino de sus recientes composiciones.

El exguitarrista de The Smiths y colaborador habitual, Johnny Marr, ofreció una pista sobre esta etapa al dialogar con Absolute Radio. Según reveló, la relación entre ambos se mantiene sólida —con tres décadas de amistad mediante— y el proceso creativo de Gallagher responde, por ahora, a una dinámica de disfrute personal. “Escribe canciones por pura diversión, las graba y disfruta; así ha sido nuestra dinámica durante años”, confesó.

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Johnny Marr describe su relación cercana con Noel Gallagher y destaca la actividad creativa constante del ex Oasis, marcada por encuentros y mensajes frecuentes (REUTERS/Molly Darlington)
Johnny Marr describe su relación cercana con Noel Gallagher y destaca la actividad creativa constante del ex Oasis, marcada por encuentros y mensajes frecuentes (REUTERS/Molly Darlington)

Estas declaraciones se alinean con lo manifestado por el propio Gallagher meses atrás ante NME, cuando confirmó su regreso a las sesiones de grabación. Sin embargo, este flujo de trabajo no implica necesariamente un anuncio inminente.

El músico ha evitado precisar si estas ideas nutrirán un futuro álbum de su proyecto solista, High Flying Birds, o si forman parte de una iniciativa distinta bajo el nombre de la legendaria banda de Manchester.

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Incertidumbre sobre un nuevo disco de Oasis

La base de fans de Oasis sigue atenta a cualquier novedad y mantiene la esperanza de escuchar nuevas canciones de la banda (Instagram/Oasis)
La base de fans de Oasis sigue atenta a cualquier novedad y mantiene la esperanza de escuchar nuevas canciones de la banda (Instagram/Oasis)

La presión sobre un posible nuevo disco ha sido una constante tras la exitosa gira de reunión de 2025. El propio Liam Gallagher se refirió al respecto en redes sociales, aunque con un tono escéptico. El vocalista admitió que la idea de grabar nuevo material resulta desalentadora debido a la enorme exigencia crítica que enfrentaría cualquier lanzamiento bajo el sello Oasis, sugiriendo que, por el momento, la banda prefiere enfocarse en la actividad en vivo antes que asumir el desafío de crear música nueva que esté a la altura de su legado.

Esta atención mediática y social se apoya en la historia reciente del grupo, en la que los proyectos individuales y la separación definitiva han dejado abierta la puerta a distintas interpretaciones sobre el futuro de la banda.

Noel Gallagher confirmó a comienzos de año que había vuelto al estudio, una noticia que reavivó la expectativa sobre el futuro de sus composiciones (REUTERS/Simon Dawson)
Noel Gallagher confirmó a comienzos de año que había vuelto al estudio, una noticia que reavivó la expectativa sobre el futuro de sus composiciones (REUTERS/Simon Dawson)

Por su parte, Noel ha dejado entrever que su vuelta al trabajo también responde a una necesidad de mantenerse activo tras ser galardonado como “Compositor del Año” en los premios BRIT. Con ironía, el músico confesó recientemente que se sintió “avergonzado” de recibir tal distinción sin haber publicado material inédito en los últimos dos años, lo que motivó su regreso al estudio. Esta confesión refuerza la idea de que, más que una estrategia de mercado, su proceso actual es una respuesta personal a las demandas de la industria y a su propio estándar creativo.

En un contexto donde la nostalgia por Oasis ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda musical, cada movimiento de Gallagher es analizado bajo la lupa. Mientras la industria busca señales de una reunión discográfica, el mayor de los Gallagher parece priorizar la libertad creativa sobre la planificación comercial. Por el momento, la incertidumbre persiste: el material existe, pero su destino permanece bajo siete llaves.

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