República Dominicana

República Dominica: Abinader muestra el muro fronterizo con Haití a Asfura durante visita oficial

El encuentro oficial incluyó una revisión del esquema de control territorial y de la industria militar, en una jornada en la que Nasry Asfura calificó a República Dominicana como “ejemplo regional”

Luis Abinader mostró a Nasry Asfura los avances del muro fronterizo con Haití para reforzar el control del tráfico de migrantes, drogas y armas. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
Luis Abinader mostró a Nasry Asfura los avances del muro fronterizo con Haití para reforzar el control del tráfico de migrantes, drogas y armas. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, mostró este sábado a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura, los avances de la construcción del muro fronterizo con Haití, una obra que busca reforzar el control sobre el tráfico de migrantes, drogas y armas en el límite común, según reportó EFE. La visita, que se llevó a cabo en la zona limítrofe, formó parte de la agenda oficial del mandatario hondureño, quien expresó su interés en fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el recorrido, Asfura destacó que la seguridad fronteriza y el desarrollo de la industria militar en República Dominicana representan “un ejemplo para Centroamérica y el Caribe”, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana citado por EFE. El presidente hondureño afirmó: “La soberanía no tiene precio y la soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras”, en referencia a la importancia que otorga su gobierno al control territorial.

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Asfura también manifestó su disposición a impulsar el comercio, las inversiones y las alianzas en materia de defensa tecnológica entre ambos países.

La visita de Asfura a la frontera entre República Dominicana y Haití formó parte de una agenda oficial orientada a fortalecer la cooperación bilateral. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
La visita de Asfura a la frontera entre República Dominicana y Haití formó parte de una agenda oficial orientada a fortalecer la cooperación bilateral. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Abinader destaca la cooperación en seguridad fronteriza

Por su parte, el máximo mandatario dominicano señaló que la visita a la frontera tenía como objetivo compartir la experiencia dominicana en gestión de la seguridad y control fronterizo. Según declaraciones recogidas por EFE, el mandatario dominicano afirmó que la industria militar desarrollada en el país está disponible para colaborar con naciones amigas, como Honduras. Abinader insistió en la voluntad de su administración de ampliar la cooperación tecnológica y de seguridad, y destacó la existencia de inversiones hondureñas en el territorio dominicano y viceversa.

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En el marco de la visita, el ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que desde 2020 el gobierno ejecuta la estrategia denominada “Frontera Fuerte”, que contempla el fortalecimiento de la infraestructura, el despliegue de efectivos militares y la incorporación de tecnología avanzada para la vigilancia del área. El funcionario detalló que ya se construyeron 55 kilómetros de verja, incluidos 38 kilómetros en la frontera norte, además de tramos adicionales en las provincias de Elías Piña, Independencia y Pedernales.

La estrategia Frontera Fuerte se aplica desde 2020 con obras de infraestructura, despliegue militar y tecnología para la vigilancia de la frontera. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)
La estrategia Frontera Fuerte se aplica desde 2020 con obras de infraestructura, despliegue militar y tecnología para la vigilancia de la frontera. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

La infraestructura, según Fernández Onofre, cuenta con 1,500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes y una red de drones controlada desde el centro de mando del Ministerio de Defensa. Estas herramientas, sumadas a la presencia de 11.000 militares desplegados en distintas líneas de defensa, han contribuido a reducir delitos como el robo de ganado, vehículos y motocicletas en las zonas fronterizas, indicó el ministro.

Luego del recorrido por la frontera, la agenda oficial de Asfura continuará el domingo con una ceremonia de recibimiento en el Palacio Nacional y una reunión bilateral con Abinader, así como un encuentro entre las delegaciones de ambos países. Se prevé la firma de instrumentos de cooperación bilateral, un almuerzo oficial y declaraciones conjuntas de los mandatarios, según informó EFE.

La visita de Asfura concluirá con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde reposan los restos de los padres fundadores de República Dominicana, antes de su regreso a Tegucigalpa. Esta visita busca afianzar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la seguridad regional.

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