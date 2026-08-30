Cuba

El reencuentro inesperado: una hija checa y su padre cubano logran reunirse tras 36 años separados

Después de más de tres décadas separadas por la distancia, las restricciones políticas y la falta de recursos, Veronika Nováková logró reencontrar a su padre, Leonel González Rodríguez, en Cuba. La historia revela las dificultades que debió enfrentar la familia antes de restablecer sus lazos

Veronika Nováková logró ubicar a su padre cubano, Leonel González Rodríguez, después de 36 años sin contacto directo. Veronika con sus padres, Renata y Leonel. Imagen mejorada con IA (izquierda), foto origina (derecha). (Foto cortesía)
Veronika Nováková logró ubicar a su padre cubano, Leonel González Rodríguez, después de 36 años sin contacto directo. Veronika con sus padres, Renata y Leonel. Imagen mejorada con IA (izquierda), foto origina (derecha). (Foto cortesía)
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La historia de una joven checa que logró ubicar a su padre cubano después de 36 años sin contacto directo ha captado la atención internacional por la complejidad y las dificultades que enfrentó la familia en su búsqueda. El caso, difundido inicialmente por el medio digital elTOQUE, expone los desafíos de las relaciones personales marcadas por la distancia, el contexto político y las barreras culturales.

El drama familiar comenzó en la década de los ochenta, cuando Leonel González Rodríguez, originario de Camajuaní, Cuba, viajó a la entonces Checoslovaquia por motivos laborales. Durante su estancia, mantuvo una relación con Renata, una ciudadana checa, con quien tuvo una hija: Veronika Nováková. La relación de la pareja enfrentó obstáculos desde el inicio, en particular el rechazo del padre de Renata y los prejuicios raciales de la época.

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El propio Leonel relató a elTOQUE que fue testigo de agresiones verbales y físicas hacia otros cubanos en ese país, lo que afectó profundamente su experiencia y la estabilidad familiar.

La hostilidad del entorno llevó a que Renata fuera apartada de su casa y enviada a un internado, mientras Leonel buscaba refugio en viviendas colectivas para hombres. La pareja solo podía verse en circunstancias precarias, y la presión social se sumaba a la dificultad de adaptarse a un país con idioma y costumbres distintas. A pesar de esas condiciones adversas, en la fábrica donde ambos trabajaban, Leonel logró obtener un pequeño espacio para vivir junto a su pareja y su hija, lo que les permitió un breve periodo de tranquilidad.

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Leonel Gónzalez junto a sus hijos cubanos: Verónica y Miguel (Foto: cortesía de los entrevistados)
Leonel Gónzalez junto a sus hijos cubanos: Verónica y Miguel (Foto: cortesía de los entrevistados)

El colapso del bloque socialista y los cambios políticos en Checoslovaquia forzaron a Leonel a tomar la decisión de regresar a Cuba. El temor a perder sus pertenencias y la insistencia de su madre para que regresara, tras haber afrontado la guerra de Angola y el delicado estado de salud de ella, pesaron en su ánimo. Aunque su intención era llevar a Renata y a Veronika a la isla, la situación se tornó insostenible y el contacto se perdió poco después de su retorno.

En los años siguientes, la familia intentó mantener la comunicación por correspondencia, pero las cartas comenzaron a ser devueltas y las vías de contacto se cerraron por completo. El aislamiento diplomático entre ambos países, sumado a la crisis económica conocida como el Período Especial en Cuba, dificultó aún más cualquier intento de reencuentro. Leonel buscó ayuda en embajadas y dependencias oficiales, pero la falta de recursos y las limitaciones tecnológicas de la época impidieron avanzar.

Mientras tanto, Veronika Nováková, ya adulta y residente en la República Checa, inició una búsqueda persistente para encontrar a su padre. Durante más de tres décadas, utilizó todos los medios a su alcance, aunque la falta de información y los obstáculos idiomáticos ralentizaron cada avance. La divulgación de su historia por elTOQUE marcó un punto de inflexión. En cuestión de horas, Miguel, el hijo cubano de Leonel, logró encontrarla en redes sociales, y el contacto se restableció por primera vez en 36 años.

Leonel, que vive en Cuba y trabaja como zapatero independiente, tramita la ciudadanía española para intentar un encuentro físico con Veronika. (Foto cortesía)
Leonel, que vive en Cuba y trabaja como zapatero independiente, tramita la ciudadanía española para intentar un encuentro físico con Veronika. (Foto cortesía)

El impacto emocional fue inmediato en ambas familias. Leonel y sus hijos cubanos, Miguel, iniciaron una comunicación constante con Veronika. La joven checa reconoció una fotografía de su infancia enviada por su nuevo hermano, desde ese momento, intercambiaron mensajes y fotografías. El reencuentro virtual permitió que Veronika descubriera la existencia de una familia cubana que nunca había imaginado, mientras que Leonel se conmovió al saber que su hija había pensado que él la había olvidado.

El proceso de adaptación a la nueva realidad ha sido intenso para todos los involucrados. Veronika ha recibido mensajes de varios familiares cubanos, y la comunicación diaria ha fortalecido los lazos que el tiempo y la distancia habían debilitado. Leonel, quien actualmente vive en Cuba y trabaja como zapatero independiente, continúa tramitando la ciudadanía española con la esperanza de facilitar un encuentro físico con su hija.

El caso refleja las consecuencias de las divisiones políticas y la migración forzada en el seno de las familias. A través de la tecnología y la colaboración de terceros, los protagonistas han logrado superar obstáculos que parecían insalvables. El abrazo aún está pendiente, pero la historia de Veronika Nováková y Leonel González Rodríguez ha permitido restituir una parte esencial de sus vidas al recuperar el contacto perdido durante décadas.

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