Economía

Santa Fe Business Forum: nueva edición del ya tradicional evento que busca fortalecer la competitividad y abrir nuevos mercados

La provincia reunirá en Rosario a compradores, inversores y firmas de múltiples países en una agenda de cinco días con rondas comerciales, un espacio para financiamiento y charlas técnicas, además de actividades en la capital

Santa Fe Business Forum 2026
La propuesta busca articular al sector público con el privado para fortalecer la competitividad y abrir nuevos mercados
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El Gobierno de Santa Fe organizará del 31 de agosto al 4 de septiembre la tercera edición del Santa Fe Business Forum, un encuentro con compradores, inversores y empresas de distintos países que forma parte de la estrategia del gobernador Maximiliano Pullaro para impulsar exportaciones, atraer capital y reforzar el perfil internacional de la provincia.

El evento se desarrollará en La Fluvial de Rosario, con actividades también en la ciudad de Santa Fe y circuitos productivos en distintos puntos de la provincia. Durante cinco jornadas, el evento combinará una ronda internacional de negocios, un foro de inversiones y un auditorio de charlas y capacitaciones.

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Santa Fe Business Forum 2026
El gobernador Maximiliano Pullaro

La ronda de negocios reunirá a más de 250 compradores de 50 países y a 1.000 empresas oferentes. El Foro de Inversiones, previsto entre el 1 y el 3 de septiembre, convocará a más de 40 fondos y a 250 startups, mientras que la plataforma B2B ya registra más de 300 usuarios que podrán coordinar reuniones de 15 minutos con potenciales inversores y empresas.

Infobae estuvo presente en la edición del año pasado, un cita empresaria que el gobierno provincial define como clave para fomentar la internacionalización de las firmas locales y captar nuevos inversores.

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El encuentro combinará negocios, inversiones y capacitación en dos ciudades

El esquema del foro se apoya en tres ejes. El primero es la ronda de negocios internacional; el segundo, el espacio destinado a vincular emprendimientos y compañías con fondos de inversión, corporaciones e inversores; el tercero, un auditorio abierto durante todo el evento para charlas y formación.

La propuesta busca articular al sector público con el privado para fortalecer la competitividad y abrir nuevos mercados. Según el gobierno provincial, el encuentro se consolidó como uno de los principales espacios de vinculación comercial e internacionalización de Argentina y como una de las plataformas de comercio exterior más importantes del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “con el SFBF acercamos el mundo a nuestras empresas, generando oportunidades concretas para que más pymes exporten, crezcan y generen empleo. Esa es la esencia del Modelo Santa Fe: producción, infraestructura, logística e innovación al servicio del desarrollo”.

Santa Fe Business Forum 2026
La ronda de negocios reunirá a más de 250 compradores de 50 países y a 1.000 empresas oferentes

La secretaría de Comercio Exterior Georgina Losada afirmó que “nuestro objetivo es liderar la internacionalización productiva de la República Argentina y el Santa Fe Business Forum es una de las herramientas concretas para globalizar a nuestras empresas”. La funcionaria agregó: “La incorporación de nuevos países y el crecimiento de mercados emergentes demuestran que el SFBF amplía permanentemente su alcance y responde a las oportunidades que ofrece el contexto internacional”.

Brasil, México y EEUU figuran entre los mercados con mayor interés sectorial

Uno de los rasgos centrales de esta tercera edición será la diversidad de rubros y procedencias. El foro mantendrá sectores ya presentes en años anteriores: alimentario, maquinaria agrícola, autopartes, industria metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, construcción, muebles, textiles y calzado.

A esa base se sumarán este año energías renovables, turismo de reuniones y eventos, videojuegos e industria audiovisual. La ampliación sectorial se reflejará también en la demanda de los compradores internacionales.

Brasil encabezará la lista con 11 representantes interesados en alimentos, carnes, maquinaria agrícola y energías renovables. México concentrará demandas en nueve sectores, entre ellos videojuegos y producción audiovisual.

Uruguay participará con compradores enfocados en alimentos, carnes, productos lácteos y muebles. Chile y España sostendrán una demanda fuerte vinculada con alimentos, lácteos y nutrición animal, mientras que Estados Unidos estará representado por operadores interesados en autopartes, construcción y genética.

La convocatoria también incluirá países africanos como Etiopía, Congo, Gambia y Kenia; mercados del sudeste asiático como Filipinas, Vietnam y Singapur; además de Australia y Canadá. Esa combinación ampliará la representación internacional y el mapa de oportunidades comerciales para las empresas santafesinas y del resto del país.

El Foro de Inversiones tendrá participantes de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, Singapur, Uruguay y Argentina. Los encuentros previstos en la plataforma B2B funcionarán como punto de partida para nuevas vinculaciones entre startups, fondos, empresas y otros actores del ecosistema, con continuidad en los espacios de networking del evento.

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