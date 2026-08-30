Guatemala

Guatemala: Un choque múltiple en Amatitlán deja varios heridos y obliga a cerrar los carriles hacia el sur del país en la ruta al Pacífico

Bomberos Voluntarios trasladan a cuatro heridos al Hospital Nacional de Amatitlán tras un accidente en la CA-9 Sur. Las compañías 29 y 60 movilizaron unidades de emergencia al kilómetro 31, donde Técnicos en Urgencias Médicas atendieron a varios lesionados con amputaciones, fracturas expuestas y politraumatismo

El video muestra una escena de colisión múltiple en una carretera. Se observan varios vehículos, incluyendo un camión amarillo, un camión verde, un SUV plateado con daños frontales y un automóvil blanco marca Honda con la estructura superior ausente y daños extensos. Numerosas motocicletas y personas están congregadas en la vía, lo que genera una interrupción del tráfico. La escena es consistente con la cobertura de un evento noticioso. Redes Sociales
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Un accidente múltiple en Amatitlán obligó este sábado al cierre total de los carriles hacia el sur en la ruta al Pacífico, a la altura del kilómetro 31, donde un tráiler, dos vehículos y varias motocicletas chocaron y dejaron al menos cuatro heridos trasladados al hospital, mientras reportes preliminares difundidos en el lugar también hablaban de posibles fallecidos aún sin confirmación oficial.

La circulación quedó paralizada en dirección a Palín porque las víctimas permanecían sobre el asfalto y varias carrocerías destruidas obstruían ambos carriles. En el sector también se reportaron complicaciones de tránsito en uno de los principales corredores de conexión hacia el sur de Guatemala.

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Los Bomberos Voluntarios informaron que las compañías 29 y 60 movilizaron unidades de emergencia al lugar. Técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a varios lesionados y trasladaron a 04 personas al Hospital Nacional de Amatitlán.

Los heridos presentaban amputación, fracturas expuestas, politraumatismo y golpes en distintas partes del cuerpo. La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva indicó que la colisión se registró en el kilómetro 31 en jurisdicción de Amatitlán.

Varios bomberos mueven una camilla con una persona cubierta por una cobija frente a un hospital y junto a una ambulancia
Integrantes de los Bomberos Voluntarios ingresan a un paciente en camilla a las instalaciones del Hospital Nacional de Amatitlán. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El choque involucró un tráiler, automóviles y varias motocicletas

De acuerdo con los reportes iniciales, en el accidente estuvieron involucrados un tráiler, dos automóviles tipo sedán y varias motocicletas. También se difundieron imágenes y videos desde la zona en los que se observaba un vehículo de transporte pesado, una motocicleta y un automóvil particular entre los restos del percance.

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La emergencia fue descrita en distintos reportes preliminares como una colisión de grandes proporciones. Brigadas de Provial y cuerpos de socorro acudieron al tramo para atender a los afectados y gestionar la obstrucción vial en la carretera CA-9 Sur.

Uno de los puntos que seguía sin resolución oficial era la cifra de víctimas mortales. En reportes difundidos durante las primeras horas se habló de cinco fallecidos de manera preliminar, mientras en otros avisos se mencionó una persona fallecida, pero las autoridades y los cuerpos de socorro no habían confirmado aún ni la identidad de las víctimas ni el número definitivo.

Ese contraste marcó el desarrollo inicial de la cobertura: mientras se consolidaban los datos médicos sobre los heridos, la información sobre los fallecimientos seguía en verificación. Por eso, el dato confirmado hasta ese momento era el traslado de los lesionados con heridas graves al centro asistencial de Amatitlán.

Bomberos voluntarios con uniforme negro y blanco preparan una camilla y trasladan a una persona lesionada.
Bomberos voluntarios prestan primeros auxilios y trasladan en camilla a una persona herida en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas del percance siguen bajo investigación

La Policía Nacional Civil mantiene abierta la investigación para establecer qué originó el choque. Hasta ahora no se había informado de manera oficial si hubo exceso de velocidad, falla mecánica, invasión de carril o cualquier otro factor desencadenante.

El accidente ocurrió en un tramo de alta circulación hacia el Pacífico y produjo un impacto inmediato sobre la movilidad regional. Los reportes desde el lugar insistían en que el congestionamiento vehicular se había complicado por la presencia de unidades de emergencia, restos de vehículos y el cierre de la vía.

Una motocicleta negra destruida yace volcada en el borde de una vía pavimentada, rodeada de piezas rotas y manchas sobre el asfalto
Una motocicleta destruida y diversos fragmentos de vehículos yacen a un costado de la carretera tras un choque vial. (Redes Sociales)

La recomendación para los conductores fue extremar precauciones y considerar demoras mientras avanzaban las labores de auxilio y remoción. La afectación se concentró entre los kilómetros 31 y 32.5 de la CA-9 Sur, en jurisdicción de Guatemala y con impacto directo en la ruta hacia Palín.

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