Sociedad

Un cerro cordobés representará a Argentina en un certamen internacional de turismo de montaña

La cumbre más alta de la provincia de Córdoba fue elegida para representar al país en la competencia internacional que organiza la IMTA, destacando su valor natural y su potencial para el turismo de aventura

rescatan a 10 menores intoxicados del Cerro Champaquí
El cerro Champaquí es la cumbre más alta de la provincia de Córdoba
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El cerro Champaquí, la cumbre más alta de la provincia de Córdoba, fue seleccionado para representar a Argentina en la edición 2026 del certamen Montañas de Fama Mundial, organizado por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), con sede en China.

La convocatoria reunió a 18 postulaciones de 10 provincias argentinas. El proceso de selección tomó en cuenta criterios como la riqueza natural, el patrimonio, el estado de conservación, la infraestructura turística, los servicios disponibles, la sostenibilidad y la participación de las comunidades locales. En este sentido, Champaquí fue elegido dentro de la categoría Natural, junto al Aconcagua (Mendoza), Copahue (Neuquén) y Mercedario (San Juan), mientras que en la categoría Cultural resultó seleccionado el Nevado de Famatina (La Rioja).

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La participación en el certamen internacional podría significar un impulso adicional para la promoción turística de Córdoba en el segmento de naturaleza y aventura. Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, afirmó: “La selección del Champaquí para representar a la Argentina en esta convocatoria internacional es un reconocimiento al valor de nuestras Sierras y al potencial de Córdoba como destino de naturaleza y aventura”.

rescatan a 10 menores intoxicados del Cerro Champaquí
La convocatoria, impulsada por la IMTA, reunió a 18 postulaciones de 10 provincias argentinas

El funcionario agregó que el Champaquí es “un símbolo” de la provincia y un punto de referencia para quienes eligen las montañas y paisajes cordobeses. De esta manera, la participación en el certamen organizado por la IMTA ofrece la posibilidad de proyectar a las Sierras Grandes como uno de los destinos naturales más relevantes del país.

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La edición 2026 de Montañas de Fama Mundial se llevará a cabo en China, donde destinos seleccionados de distintos países competirán por un reconocimiento internacional que busca promover la conservación, la diversidad y el turismo sostenible en entornos de montaña.

Datos sobre el representante argentino

El Cerro Champaquí ostenta una altitud de 2.790 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más elevado de la provincia cordobesa y en un hito geográfico de las Sierras Grandes. La montaña se encuentra entre el Valle de Traslasierra al oeste y el Valle de Calamuchita al este, consolidando su posición como principal escenario cordobés para el senderismo y el montañismo a nivel nacional. Junto al Champaquí, otras formaciones como el Aconcagua (Mendoza), el Copahue (Neuquén) y el Mercedario (San Juan) integran la categoría Natural en la convocatoria global.

El acceso tradicional a la cumbre se realiza desde la localidad de Villa Alpina, a través de una ruta de dificultad moderada que abarca un circuito de 42 kilómetros y suele requerir tres jornadas de caminata. El Gobierno de Córdoba exige, como medida obligatoria, que los excursionistas completen una declaración jurada de registro antes de iniciar la travesía, debido a la clasificación del área como zona de riesgo.

rescatan a 10 menores intoxicados del Cerro Champaquí
El Cerro Champaquí ostenta una altitud de 2.790 metros sobre el nivel del mar

Existen alternativas de acceso como la ruta que comienza en Villa Yacanto, ubicada a unos 1.150 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, el camino hacia el Champaquí atraviesa zonas de ripio y senderos rodeados de bosques y arroyos, lo que enriquece la experiencia para ciclistas y caminantes.

Los circuitos en torno al Cerro Champaquí ofrecen tanto recorridos de medio día como jornadas completas, guiadas por especialistas locales. El entorno natural, compuesto por bosques y cascadas, fomenta una oferta turística que combina actividades relajadas con desafíos de montaña.

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