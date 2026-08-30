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Panamá reporta 6,616 casos de dengue tras sumar 475 en una semana

El registro nacional pasó de 6,141 a 6,616 contagios, mientras las defunciones permanecieron en 16 y el grupo de 10 a 14 años continuó como el más afectado.

El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue y suele reproducirse en recipientes con agua acumulada dentro o alrededor de las viviendas. Europa Press
El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue y suele reproducirse en recipientes con agua acumulada dentro o alrededor de las viviendas. Europa Press
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Panamá agregó 475 casos de dengue entre las semanas epidemiológicas 31 y 32, al pasar de 6,141 a 6,616 contagios acumulados. La variación equivale a un aumento de 7.7% en el registro total, un movimiento que obliga a observar la evolución reciente más allá de la comparación anual favorable.

El Ministerio de Salud destacó que los casos acumulados disminuyeron 32.4% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 9,791. Sin embargo, el incremento semanal confirma que la transmisión continúa activa en diferentes puntos del país, especialmente durante la temporada lluviosa.

Las cifras de ambos informes muestran que los casos sin signos de alarma aumentaron de 5,348 a 5,767, mientras que aquellos con señales de advertencia pasaron de 753 a 810. Los casos graves bajaron de 40 a 39.

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El aumento también se reflejó en las hospitalizaciones acumuladas, que pasaron de 718 a 753, lo que significa 35 ingresos adicionales entre los dos reportes. En la semana 32 fueron hospitalizadas 26 personas, frente a 58 en igual periodo de 2025, una disminución interanual superior al 50%.

Las autoridades recomiendan vaciar, limpiar y cubrir los depósitos de agua, además de eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos durante la temporada lluviosa. Cortesía
Las autoridades recomiendan vaciar, limpiar y cubrir los depósitos de agua, además de eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos durante la temporada lluviosa. Cortesía

Hasta el último informe, Panamá mantenía 16 muertes asociadas con el dengue, la misma cantidad comunicada en la semana anterior. Por tanto, no se incorporaron nuevas defunciones entre ambos balances, aunque 39 pacientes habían desarrollado la modalidad grave de la enfermedad durante el año.

Bocas del Toro y Los Santos registran tres fallecimientos cada una. Las regiones Metropolitana, Colón y Chiriquí acumulan dos por territorio, mientras que San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas reportan una muerte cada una, según la distribución presentada por las autoridades sanitarias.

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La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,780, seguida por Colón, con 1,595; Panamá Oeste, con 637; Chiriquí, con 617; y San Miguelito, con 539. Estas cinco zonas reúnen más de tres cuartas partes de los contagios nacionales.

Entre los corregimientos con más afectados aparecen Veracruz, con 654 casos; Puerto Pilón, con 350; Tocumen, con 273; y Sabanitas, con 229. También sobresalen Cristóbal Este, 24 de Diciembre, Burunga y Cristóbal, todos con más de 180 registros acumulados.

El grupo de 10 a 14 años continúa como el más afectado por la enfermedad, con 795 casos y una incidencia de 214.5 por cada 100,000 habitantes. En el ámbito nacional, la tasa acumulada alcanzó 143.1 casos por cada 100,000 personas durante la semana 32.

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La fiebre alta, el dolor de cabeza, las molestias musculares y el sarpullido figuran entre los síntomas frecuentes de la infección transmitida por el Aedes aegypti. Archivo

El dengue es una infección viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra Aedes aegypti. El insecto adquiere el virus al alimentarse de una persona infectada y posteriormente puede contagiar a otras, pero la enfermedad no suele transmitirse directamente entre seres humanos.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. Las señales de alarma comprenden dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, cansancio extremo, dificultad respiratoria o inquietud.

Ante síntomas compatibles, las autoridades recomiendan acudir a una instalación sanitaria y evitar la automedicación. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el consumo de aspirina e ibuprofeno por el riesgo de sangrado; la detección temprana y una hidratación adecuada reducen la posibilidad de complicaciones graves.

La prevención depende principalmente de eliminar criaderos: vaciar, limpiar o cubrir semanalmente recipientes que almacenen agua, desechar objetos capaces de acumular lluvia y mantener patios despejados. También se aconseja utilizar repelente, instalar mallas en puertas y ventanas y vestir ropa protectora, especialmente durante el día.

El Minsa mantiene operativos de control de vectores, mientras solicita a la población revisar periódicamente patios, canaletas y recipientes capaces de almacenar agua. Cortesía MINSA
El Minsa mantiene operativos de control de vectores, mientras solicita a la población revisar periódicamente patios, canaletas y recipientes capaces de almacenar agua. Cortesía MINSA

En América Latina y el Caribe, el comportamiento también muestra un descenso general frente a 2025, pero persisten focos de crecimiento. Hasta la semana epidemiológica 29, las Américas acumulaban 1.47 millones de casos sospechosos, aproximadamente 60% menos que en igual periodo del año anterior.

Costa Rica, Honduras, El Salvador y Ecuador presentaron aumentos recientes, mientras Panamá figura entre los países donde circulan simultáneamente los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Una infección previa no protege completamente contra los restantes y una segunda exposición puede elevar el riesgo de dengue grave.

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