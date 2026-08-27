Andrew Garfield reveló qué siente al interpretar personajes oscuros: “Estoy agradecido por la experiencia, pero no me encanta”

Andrew Garfield regresa al cine internacional con The Uprising y Artificial en una etapa de transformación profesional (REUTERS)

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El regreso de Andrew Garfield a la primera línea del cine internacional se produce en un momento de transformación para el actor británico-estadounidense. Con 43 años, Garfield protagonizará este año dos proyectos de alto perfil que exploran tanto la historia como la actualidad tecnológica.

Según la revista Esquire UK, el intérprete asume papeles que lo llevan a indagar en su propio oficio y en la naturaleza del poder en la sociedad contemporánea.

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The Uprising, la nueva película de Paul Greengrass, y Artificial, el esperado drama de Luca Guadagnino sobre la crisis en OpenAI, marcan una etapa en la que Garfield desafía los límites de su repertorio. En una entrevista con el medio británico, el actor reflexionó sobre el alcance de estos personajes y la exigencia emocional que implican.

Un actor en busca de nuevos retos

La carrera de Andrew Garfield se caracteriza por un compromiso con papeles de gran carga emocional y relevancia social. Su interpretación de Eduardo Saverin en The Social Network y de Desmond Doss en Hasta el último hombre lo posicionaron como un referente de sensibilidad y profundidad.

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The Uprising, la película de Paul Greengrass, muestra a Andrew Garfield como un campesino medieval que desafía al poder tras perder a su familia por la peste (instagram/@esquireuk)

En The Uprising, bajo la dirección de Paul Greengrass, el actor encarna a Ploughman, un campesino medieval que desafía al poder tras perder a su familia por la peste.

Según detalló Esquire, la cinta examina el abuso de poder y la dignidad de los oprimidos, temas que Garfield considera vigentes: “La realidad de aquella época era que existían condiciones brutales para la clase trabajadora, impuestos abusivos tras la peste, incompetencia gubernamental y prácticas abusivas”.

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El desafío de la inteligencia artificial y el poder

Uno de los papeles más comentados de la agenda de Garfield es el de Sam Altman, fundador de OpenAI, en el film Artificial dirigido por Luca Guadagnino. El proyecto aborda la crisis interna de la compañía tecnológica tras la destitución y posterior reincorporación de Altman.

Andrew Garfield afirmó que construyó su papel de Sam Altman con el guion, transcripciones judiciales, entrevistas e investigación (REUTERS)

El actor describió a Esquire el método que utilizó para dar vida a este personaje: “Mi proceso de ‘adentro hacia afuera’ como actor implica encontrar la esencia del personaje en mi interior”.

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La interpretación de Altman supuso un acercamiento a dilemas éticos y emociones intensas: “Con Altman, todo es un juego y todo se vuelve muy simple”.

El actor reconoció que, para entender la motivación del personaje, se basó en documentación y testimonios: “No lo conozco. Nunca lo he visto. Me basé en el guion, las transcripciones judiciales, las entrevistas y la investigación”.

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En Artificial, Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en un drama de Luca Guadagnino sobre la crisis interna de OpenAI (REUTERS)

En este contexto, reflexionó críticamente sobre la responsabilidad que implica dirigir una empresa tecnológica: “Creo que cualquiera que asuma ese nivel de responsabilidad por una empresa o una tecnología que sabe que va a causar un daño tremendo al alma de la humanidad debe tener cierta capacidad de disociarse”.

El peso de los personajes y la evolución personal

El trabajo con Guadagnino implicó para Garfield una ruptura con las expectativas que el público asocia a su carrera. El propio actor subrayó que “Luca es uno de esos directores a los que les gusta romper con las expectativas que rodean a un actor”.

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En Artificial, Garfield interpreta a un líder carismático y polémico, motivado por una lógica de competencia: “Es: ‘Sé que tengo que ganar este juego, porque soy la persona más ‘buena’, y si no gano este juego, gana Elon Musk’”.

El director Luca Guadagnino destacó la capacidad de Garfield para interpretar personajes atravesados por distintas contradicciones morales (REUTERS)

El rodaje de papeles moralmente ambiguos no resulta sencillo. Admitió el impacto de estos proyectos en su vida personal: “Me siento agradecido por la experiencia de interpretar a esos personajes. Pero no me encanta. Al final pienso: ‘Gracias a Dios que se acabó’. Sentí lo mismo con Sam y con Hank”.

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Técnica, instinto y equilibrio

Para el actor, la construcción de personajes implica un trabajo introspectivo: “Lo que Jung llamaría ‘el lado oscuro’. Los aspectos de nosotros mismos que negamos. Hay algo ahí que debo integrar, porque me da mucho miedo serlo”. Esta búsqueda de autenticidad también atraviesa su relación con la actuación y la vida cotidiana.

En declaraciones a Esquire, destacó la necesidad de libertad en la interpretación: “A veces tengo que dejar mi espíritu competitivo en casa para poder equivocarme sin miedo”.

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Tras el estreno pendiente de Artificial, Andrew Garfield planea una pausa y sumará Wild Things, la miniserie que protagoniza con Jude Law (REUTERS)

El vínculo entre su oficio y lo personal también aparece en sus palabras sobre el futuro: “Voy a recordar que no siempre tengo que estar ‘activo’, actuando. Y voy a pensar en cómo vivir”.

A pesar de los cambios en su perfil profesional, sostiene el deseo de mantener vivo su compromiso con la actuación: “Nunca quiero perder mi capacidad interpretativa”.

Próximos pasos y nuevos horizontes

Mientras la industria espera el estreno de Artificial tras el cambio de distribuidora, Garfield se prepara para una etapa de descanso tras una intensa seguidilla de rodajes. El actor planea dedicarse a su entorno más cercano y alejarse temporalmente de la exposición mediática.

La agenda del intérprete incluye también Wild Things, una miniserie sobre el dúo Siegfried y Roy, donde comparte pantalla con Jude Law. Estos proyectos confirman la versatilidad y el interés de Garfield por abordar personajes complejos y entornos en transformación.