La película ‘Artificial’ con Andrew Garfield como Sam Altman, queda en el limbo tras retirada de Amazon

Director Luca Guadagnino attends a special screening for the film "After the Hunt" in Los Angeles, California, U.S., October 4, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El largometraje Artificial, dirigido por Luca Guadagnino y centrado en la crisis que atravesó Sam Altman durante su salida y regreso a OpenAI en 2023, ha quedado en una situación incierta tras la decisión inesperada de Amazon MGM Studios de retirarse como distribuidor.

Esta acción, tomada apenas cuatro meses después del acuerdo histórico de inversión entre Amazon y OpenAI, ha generado una cadena de rechazos por parte de otros estudios y plataformas, reforzando las dudas en torno al peso creciente de las alianzas empresariales en la forma en que se cuentan las historias en la cultura actual.

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Relato de una alianza problemática

La polémica surgió poco tiempo después de que Amazon anunciara una inversión de hasta 50 mil millones de dólares en OpenAI, la empresa presidida por Sam Altman que ha sido pionera en el avance de la inteligencia artificial. El 27 de febrero de 2026, se firmó un acuerdo que convirtió a Amazon Web Services en el proveedor exclusivo de la nube para OpenAI Frontier, el desarrollo más ambicioso de la compañía en agentes y plataformas de inteligencia artificial para empresas. Este acuerdo profundizó la colaboración tecnológica, pero, según la industria cinematográfica, creó un entorno en el que cualquier producto que representara a Altman y OpenAI de manera negativa quedaba en una posición delicada.

En este contexto, Mike Hopkins, responsable de Prime Video y Amazon MGM Studios, tomó la decisión de no seguir adelante con la película tras ver la versión final, argumentando respeto institucional hacia Luca Guadagnino, pero dejando en el aire la posible existencia de un conflicto de intereses. Fuentes citadas por los medios Puck y Variety señalan que el enfoque final de la película es más crítico y pesimista respecto a sus protagonistas -especialmente Sam Altman y Elon Musk-, quienes aparecen retratados de manera poco favorable según las personas que han podido ver el filme.

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Después de la retirada de Amazon, la búsqueda de un nuevo distribuidor para Artificial se ha visto dificultada por las negativas de grandes compañías como Netflix, Warner Bros., A24 y Paramount. Algunas productoras independientes como Mubi y Neon han surgido como posibles opciones, dentro de un escenario dominado por presiones empresariales y relaciones personales, incluyendo la asistencia de Altman a la boda de Jeff Bezos en Venecia.

El biopic que nadie se anima a estrenar

Artificial relata la semana de noviembre de 2023 en la que Sam Altman fue destituido de OpenAI solo para regresar al mando pocos días después. Andrew Garfield interpreta al controvertido CEO, mientras que Monica Barbaro encarna a Mira Murati, ex directora de tecnología, y Yura Borisov a Ilya Sutskever, exjefe de investigación. El reparto se completa con Ike Barinholtz como Elon Musk y otros actores conocidos del sector.

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El guion, obra de Simon Rich, combina investigación documental y licencias dramáticas, con el objetivo de transmitir el ambiente de tensión y paranoia de esos días en Silicon Valley. El presupuesto, de 40 millones de dólares, fue considerado ambicioso pero razonable para una producción que desde el principio fue concebida como la versión para la inteligencia artificial de la historia narrada por The Social Network. Desde el inicio, grandes estudios rechazaron el proyecto: Paramount y Warner Bros adujeron en su momento que el guion tenía poca energía antes de que Amazon adquiriera los derechos.

Cabe mencionar el caso de A24, vinculada financieramente a OpenAI a través de Thrive Capital, cuyo inversionista principal se encuentra en el consejo de ambas empresas, reforzando la impresión de que intereses empresariales influyen hoy en el acceso a relatos audiovisuales que pueden resultar incómodos o políticamente delicados.

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Las consecuencias de desafiar a grandes aliados

En declaraciones a medios italianos, Luca Guadagnino expresó su desánimo ante la situación, pero sostuvo su compromiso con el proyecto. Aseguró que continúa buscando la manera de estrenar Artificial, considerando fundamental reflejar el impacto global de la inteligencia artificial no solo en los hábitos de consumo, sino también en la definición de la identidad colectiva, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. “No es la inteligencia artificial en sí misma el problema, sino cómo unas pocas personas concentran cada vez más poder e influyen en lo que vemos y cómo nos percibimos”, afirmó Guadagnino.

Personas que asistieron a proyecciones de prueba describen Artificial como una película con un tono más oscuro que la propuesta original presentada durante el pitch inicial, y que muestra a las figuras principales de la revolución tecnológica de manera poco atractiva. Este enfoque crítico ha pesado más que los buenos comentarios internos recibidos durante los visionados preliminares, ya que ni siquiera las proyecciones exitosas han logrado que los distribuidores decidan asumir el riesgo de confrontar a socios tecnológicos y financieros importantes.

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Cast member Andrew Garfield poses on the red carpet for the screening of the movie "After the Hunt" out of competition, at the 82nd Venice International Film Festival, Venice, Italy, August 29, 2025. REUTERS/Remo Casilli

Una advertencia incómoda para la industria cinematográfica y tecnológica

El caso de Artificial representa, según críticos y analistas del sector del entretenimiento, un ejemplo infrecuente en el que las alianzas empresariales y el temor a perder oportunidades comerciales tienen mayor peso que las preocupaciones puramente creativas. La estrategia de distribución global se ha vuelto compleja debido a los vínculos financieros entre OpenAI, fondos de inversión y estudios, así como la presión implícita que ejercen estas relaciones sobre los contenidos que se aprueban.

Que ninguna de las principales plataformas de streaming, habituadas a acoger dramas biográficos de alto perfil, haya aceptado la película señala una tendencia preocupante en cuanto a la libertad artística y la diversidad de narrativas sobre los líderes tecnológicos que influyen en la economía y la cultura de hoy.

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La incertidumbre respecto al futuro de Artificial afecta no solo a quienes participaron en su realización, sino también a un público cada vez más interesado en comprender los mecanismos del poder tecnológico. Todo indica que, si la película consigue finalmente un distribuidor, podría estrenarse primero en festivales internacionales como Venecia antes de llegar a una audiencia más amplia o limitada, según lo definan los complejos equilibrios entre intereses empresariales y riesgos reputacionales.