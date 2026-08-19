Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Shawn Levy sobre Star Wars Starfighter: “Es surrealista y extraordinario llegar al set cada día”

El director de Deadpool & Wolverine describió la experiencia de construir una historia completamente original dentro de la saga, sin vínculos con ninguna entrega anterior

Ryan Gosling protagonizará "Star Wars: Starfighter", la nueva película original de la saga que se estrenará el 28 de mayo de 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)
Ryan Gosling protagonizará "Star Wars: Starfighter", la nueva película original de la saga que se estrenará el 28 de mayo de 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)
Guardar

Ryan Gosling protagonizará Star Wars: Starfighter, la nueva película original de la saga que llegará a los cines el 28 de mayo de 2027. El anuncio tomó forma con un primer adelanto exhibido en la convención D23 de Disney, donde también apareció el joven Flynn Gray, coprotagonista de una historia situada en una etapa inédita del universo de Star Wars, según informó Entertainment Weekly.

La película se ubicará cinco años después de Star Wars: The Rise of Skywalker, aunque su director, Shawn Levy, aclaró que el proyecto no funciona como secuela ni como precuela. La producción buscará abrir un nuevo tramo narrativo dentro de la franquicia, con personajes propios y una trama independiente de la línea principal que dominó las últimas décadas.

PUBLICIDAD

Un adelanto centrado en una nave retirada

El material mostrado en D23 todavía no se difundió al público, pero Entertainment Weekly describió una de sus escenas principales. Allí, el personaje de Ryan Gosling, Kade Auberon, enfrenta a un chico que había tocado su viejo caza estelar fuera de servicio. El protagonista define a esa nave como “la más rápida jamás construida”.

El niño, interpretado por Flynn Gray, responde que nunca había oído hablar de ella. Kade contesta con otra frase que marcó el tono del avance: “Hay una razón para eso”, según reprodujo Entertainment Weekly. Después de ese intercambio, el adelanto muestra a la nave en acción en distintos puntos de la galaxia, lo que sugiere que el vehículo tendrá un lugar central dentro del relato.

PUBLICIDAD

"Star Wars: Starfighter" (@slevydirect)
El adelanto de "Star Wars: Starfighter" mostró a Kade Auberon frente a un niño que tocó su viejo caza estelar fuera de servicio (@slevydirect)

Shawn Levy apuesta por una historia nueva

La película estará dirigida por Shawn Levy, quien viene de trabajar en Deadpool & Wolverine. En una entrevista publicada el año pasado por Entertainment Weekly, el realizador explicó que el proyecto representa una oportunidad para desarrollar una historia original dentro de una franquicia con una tradición muy marcada.

“Es surrealista y extraordinario cada día llegar a este set, haber creado una historia nueva y original de Star Wars que no es secuela ni precuela de nada”, afirmó Levy en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly. También señaló que mantiene un fuerte respeto por la herencia de la saga, aunque valoró la posibilidad de proponer una película con identidad propia.

Star Wars: Starfighter (Captura de teaser oficial)
Shawn Levy afirmó que "Star Wars: Starfighter" le permitió crear una historia nueva y original dentro de una franquicia con una tradición marcada (Captura de teaser oficial)

El director trabaja junto al guionista Jonathan Tropper, con quien ya había coincidido en The Adam Project. Levy mencionó además su asociación con Gosling como uno de los ejes del proyecto y definió ese proceso como “territorio de sueño cumplido”.

Un elenco amplio para una etapa distinta

Además de Ryan Gosling y Flynn Gray, el reparto incluirá a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams. La presencia de Adams agrega a una intérprete con seis nominaciones al Oscar, en una formación que mezcla figuras de gran exposición con nombres vinculados a la televisión y al cine de género.

La elección de un elenco amplio refuerza la idea de que Star Wars: Starfighter funcionará como una puerta de entrada a nuevos personajes, lejos del núcleo histórico de la familia Skywalker. Ese movimiento encaja con la intención de Disney y Lucasfilm de ampliar el mapa narrativo de la saga tras varios años de expansión en series y proyectos derivados.

Gosling y Levy repetirán dupla en Marvel

Primer plano de Ryan Gosling con cabello rubio y barba, vistiendo una chaqueta verde claro, con una imagen superpuesta de Ghost Rider en moto
Ryan Gosling y Shawn Levy volverán a trabajar juntos después de "Star Wars: Starfighter" en una nueva adaptación de Ghost Rider para Marvel Studios (REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación profesional entre Ryan Gosling y Shawn Levy seguirá después de esta película. En la Comic-Con de San Diego de julio se anunció que ambos volverán a trabajar juntos en una nueva adaptación de Ghost Rider para Marvel Studios.

Durante ese evento, Gosling dijo que “es un personaje que quise interpretar desde hace mucho tiempo”. Levy contó que la idea tomó fuerza tras el trabajo compartido en Starfighter y recordó la respuesta con la que terminó de aceptar la propuesta: “Hermano, vamos a rodar”.

Temas Relacionados

Ryan GoslingStar Wars: StarfighterStar WarsShawn LevyEntertainment WeeklyNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A días de cumplir 55 años, Thalía sorprendió con nuevas fotos y una imagen renovada

La artista mexicana compartió una serie de postales en redes sociales que pusieron el foco en su estado físico, su presencia online y su vigencia pública

A días de cumplir 55 años, Thalía sorprendió con nuevas fotos y una imagen renovada

“Peligrosamente bueno”: un particular detalle en el set de The Last of Us y el recuerdo de Bella Ramsey

La actriz visitó el pódcast Off Menu, donde repasó sus temporadas en Vancouver durante el rodaje de la serie y soltó una confesión que ningún fanático esperaba escuchar

“Peligrosamente bueno”: un particular detalle en el set de The Last of Us y el recuerdo de Bella Ramsey

“He conocido a mucha gente infeliz y rica”: Schwarzenegger desafió la creencia de que solo el dinero asegura plenitud

El actor y exgobernador compartió una reflexión personal sobre el valor de los logros materiales y el papel del propósito en la vida cotidiana, a partir de sus propias experiencias y observaciones

“He conocido a mucha gente infeliz y rica”: Schwarzenegger desafió la creencia de que solo el dinero asegura plenitud

Peter Frampton recordó cuando actuó ante George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg: “Fue extraño mirar al público y verlos”

El guitarrista británico se presentó en la fiesta de cumpleaños número 80 de George Lucas en Skywalker Ranch, donde una conexión inesperada con H.E.R. derivó en una colaboración para su nuevo disco

Peter Frampton recordó cuando actuó ante George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg: “Fue extraño mirar al público y verlos”

Confirmada la duración oficial de ‘Dune: Parte Tres’: será la más corta de la trilogía

Timothée Chalamet, Zendaya y el resto del reparto cierran su ciclo con esta esperada película a cargo de Denis Villeneuve

Confirmada la duración oficial de ‘Dune: Parte Tres’: será la más corta de la trilogía

DEPORTES

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania