Shawn Levy sobre Star Wars Starfighter: “Es surrealista y extraordinario llegar al set cada día”

Ryan Gosling protagonizará "Star Wars: Starfighter", la nueva película original de la saga que se estrenará el 28 de mayo de 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Ryan Gosling protagonizará Star Wars: Starfighter, la nueva película original de la saga que llegará a los cines el 28 de mayo de 2027. El anuncio tomó forma con un primer adelanto exhibido en la convención D23 de Disney, donde también apareció el joven Flynn Gray, coprotagonista de una historia situada en una etapa inédita del universo de Star Wars, según informó Entertainment Weekly.

La película se ubicará cinco años después de Star Wars: The Rise of Skywalker, aunque su director, Shawn Levy, aclaró que el proyecto no funciona como secuela ni como precuela. La producción buscará abrir un nuevo tramo narrativo dentro de la franquicia, con personajes propios y una trama independiente de la línea principal que dominó las últimas décadas.

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Un adelanto centrado en una nave retirada

El material mostrado en D23 todavía no se difundió al público, pero Entertainment Weekly describió una de sus escenas principales. Allí, el personaje de Ryan Gosling, Kade Auberon, enfrenta a un chico que había tocado su viejo caza estelar fuera de servicio. El protagonista define a esa nave como “la más rápida jamás construida”.

El niño, interpretado por Flynn Gray, responde que nunca había oído hablar de ella. Kade contesta con otra frase que marcó el tono del avance: “Hay una razón para eso”, según reprodujo Entertainment Weekly. Después de ese intercambio, el adelanto muestra a la nave en acción en distintos puntos de la galaxia, lo que sugiere que el vehículo tendrá un lugar central dentro del relato.

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El adelanto de "Star Wars: Starfighter" mostró a Kade Auberon frente a un niño que tocó su viejo caza estelar fuera de servicio (@slevydirect)

Shawn Levy apuesta por una historia nueva

La película estará dirigida por Shawn Levy, quien viene de trabajar en Deadpool & Wolverine. En una entrevista publicada el año pasado por Entertainment Weekly, el realizador explicó que el proyecto representa una oportunidad para desarrollar una historia original dentro de una franquicia con una tradición muy marcada.

“Es surrealista y extraordinario cada día llegar a este set, haber creado una historia nueva y original de Star Wars que no es secuela ni precuela de nada”, afirmó Levy en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly. También señaló que mantiene un fuerte respeto por la herencia de la saga, aunque valoró la posibilidad de proponer una película con identidad propia.

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Shawn Levy afirmó que "Star Wars: Starfighter" le permitió crear una historia nueva y original dentro de una franquicia con una tradición marcada (Captura de teaser oficial)

El director trabaja junto al guionista Jonathan Tropper, con quien ya había coincidido en The Adam Project. Levy mencionó además su asociación con Gosling como uno de los ejes del proyecto y definió ese proceso como “territorio de sueño cumplido”.

Un elenco amplio para una etapa distinta

Además de Ryan Gosling y Flynn Gray, el reparto incluirá a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams. La presencia de Adams agrega a una intérprete con seis nominaciones al Oscar, en una formación que mezcla figuras de gran exposición con nombres vinculados a la televisión y al cine de género.

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La elección de un elenco amplio refuerza la idea de que Star Wars: Starfighter funcionará como una puerta de entrada a nuevos personajes, lejos del núcleo histórico de la familia Skywalker. Ese movimiento encaja con la intención de Disney y Lucasfilm de ampliar el mapa narrativo de la saga tras varios años de expansión en series y proyectos derivados.

Gosling y Levy repetirán dupla en Marvel

Ryan Gosling y Shawn Levy volverán a trabajar juntos después de "Star Wars: Starfighter" en una nueva adaptación de Ghost Rider para Marvel Studios (REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación profesional entre Ryan Gosling y Shawn Levy seguirá después de esta película. En la Comic-Con de San Diego de julio se anunció que ambos volverán a trabajar juntos en una nueva adaptación de Ghost Rider para Marvel Studios.

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Durante ese evento, Gosling dijo que “es un personaje que quise interpretar desde hace mucho tiempo”. Levy contó que la idea tomó fuerza tras el trabajo compartido en Starfighter y recordó la respuesta con la que terminó de aceptar la propuesta: “Hermano, vamos a rodar”.