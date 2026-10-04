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'Al este del Edén' en Netflix: de qué trata y cuántos capítulos tiene la nueva serie

Florence Pugh da vida a la antiheroína Cathy Ames en esta adaptación de la obra cumbre de John Steinbeck

La novela de John Steinbeck publicada en 1952 vuelve a cobrar vida en Netflix con Florence Pugh como protagonista (Netflix)
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Netflix estrena Al este del Edén, la nueva serie limitada de siete episodios basada en la novela homónima de John Steinbeck, con Florence Pugh como protagonista en el rol de Cathy Ames, una mujer que impulsa una fractura entre dos hermanos y desata una saga familiar que abarca dos generaciones en la California de principios del siglo XX.

La plataforma adaptó el clásico de 1952 bajo la escritura y producción ejecutiva de Zoe Kazan, conocida por Ruby, la chica de mis sueños y ¿Sólo amigos?

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Kazan contó a TUDUM que fue “la escritura de Steinbeck —personal, impactante, profunda y libre— la que me ha mantenido fascinada por Al este del Edén desde que leí el libro siendo adolescente”.

Jeb Stuart —The Liberator, Vikingos: Valhalla, El Fugitivo— se desempeñó como productor ejecutivo y co-showrunner junto a ella.

La historia se extiende entre la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial, y gira en torno a la elección entre el bien y el mal como eje central del relato.

Al este del Edén
Netflix estrenó la serie limitada 'Al este del Edén', una adaptación de siete episodios basada en la novela de John Steinbeck. (Netflix)

Es un retrato de una familia, pero también de una sociedad en rápida transformación, en la que hombres y mujeres deben tomar decisiones difíciles y confrontar la realidad de que, en última instancia, cada persona es lo que elige.

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Pugh encarna a Cathy Ames, la antiheroína cuya vida se entrelaza con la de generaciones de la familia Trask.

En uno de los pasajes de la serie, su personaje dice: “Cuando era niña, imaginaba que podía hacerme más pequeña. Tan pequeña que las cosas malas no pudieran encontrarme, y pudiera desaparecer”, para luego agregar que lo hacía “porque el mundo está tan lleno de maldad”.

Christopher Abbott interpreta a Adam Trask, ex soldado y esposo de Cathy, mientras que Mike Faist da vida a Charles Trask, medio hermano de Adam y trabajador del campo.

Junto a ellos, el elenco incluye a Ciarán Hinds como Samuel Hamilton, un irlandés radicado en California que se convierte en patriarca de una familia vecina; Hoon Lee como Lee, cocinero y ama de llaves de la familia Trask; y Martha Plimpton como Faye, dueña de un burdel.

Al este del Edén
La actriz Florence Pugh encarna a Cathy Ames, la antiheroína que desata la fractura central de la saga familiar. (Netflix)

Los siete episodios de la serie limitada ya están disponibles en todo el mundo a través de Netflix.

La dirección estuvo dividida: Garth Davis —Lion, María Magdalena— dirigió los episodios 1 al 4, mientras que Laure de Clermont-Tonnerre —The Mustang, Lady Chatterley’s Lover— tomó las riendas de los episodios 5 al 7.

“Trabajar en esto ha sido la mayor alegría, y estoy muy emocionada con el elenco y el equipo que hemos reunido”, declaró Kazan a Netflix.

Vale recordar que Al este del Edén fue adaptada por primera vez al cine en 1955, en una película notable por ser uno de los tres trabajos acreditados de James Dean y el único estrenado en vida del actor. Esa versión fue dirigida por Elia Kazan, abuelo de Zoe.

Al este del Edén
La trama de la historia se desarrolla entre la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial en California. (Cortesía: Planeta de Libros)

¿Quién es quién en ‘Al este del Edén’?

Florence PughCathy Ames: Ex trabajadora sexual y esposa de Adam Trask. Pugh fue nominada al Oscar en 2020 por Mujercitas y ganó el premio del Festival de Cine Independiente Británico por Lady Macbeth. Es reconocida también por Midsommar, Oppenheimer y la saga Dune, además de su rol como Yelena Belova en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Christopher AbbottAdam Trask: Ex soldado, medio hermano de Charles y marido de Cathy. Abbott fue nominado al Tony este año por La muerte de un viajante y fue recientemente anunciado como Charles Xavier en la próxima película de los X-Men del UCM. Lo preceden roles en Girls, Pobres criaturas y El primer hombre en la luna.

Mike FaistCharles Trask: Granjero y medio hermano de Adam. Faist originó el papel de Connor Murphy en Dear Evan Hansen en Broadway, con el que ganó un Emmy y un Grammy y obtuvo una nominación al Tony. Su gran salto en pantalla llegó con West Side Story de Steven Spielberg y luego con Challengers de Luca Guadagnino.

Hoon LeeLee: Cocinero y ama de llaves de los Trask. Lee fue personaje fijo en Banshee, Outcast, Warrior y See, y prestó su voz a Splinter en Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. También tiene una amplia trayectoria en el teatro musical de Broadway.

Florence Pugh junto a Mike Faist y Christopher Abbott en 'Al este del Edén'
Christopher Abbott y Mike Faist interpretan a los medios hermanos Adam y Charles Trask. (Netflix)

Joseph ZadaCaleb “Cal” Trask: Uno de los hijos gemelos de Adam y Cathy. El actor australiano será próximamente Haymitch Abernathy en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha y fue visto en We Were Liars de Prime Video.

Joe AndersAron Trask: El otro hijo gemelo. Anders debutó en pantalla en 1917, dirigida por su padre Sam Mendes, y también apareció en Lee, protagonizada por su madre Kate Winslet.

Tracy LettsCyrus Trask: Veterano de guerra, granjero y padre de Adam y Charles. Letts es dramaturgo ganador del Premio Pulitzer y actor ganador del Tony. Es conocido por sus colaboraciones con Greta Gerwig en Lady Bird y Mujercitas, y por su papel de senador en Homeland.

Martha PlimptonFaye: Propietaria de un burdel cuya generosidad podría resultar en su caída. Plimpton es ganadora del Emmy por su participación recurrente en The Good Wife y fue protagonista de Los Goonies y Parenthood.

Ciarán HindsSamuel Hamilton: Patriarca irlandés de una familia vecina a los Trask. El actor irlandés es recordado por Game of Thrones —donde interpretó a Mance Rayder—, Roma y films como Sangre negra y Belfast.

Al este del Edén
El elenco de la producción cuenta con las actuaciones de Ciarán Hinds, Martha Plimpton, Tracy Letts y Hoon Lee. (Netflix)

Zoe PhillipsAbra Bacon: El interés romántico de los gemelos. La actriz australiana participó en la serie My Brilliant Career y en el policial australiano Dustfall, junto a Anna Torv.

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