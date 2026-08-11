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‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

La producción también había establecido el mayor estreno para una película de Hollywood no india en la historia de la taquilla del país

Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day conquista el récord de taquilla en India. (Sony Pictures)
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Spider-Man: Brand New Day, producción de Sony, se convirtió en la película de Hollywood con mayor recaudación histórica en India, al superar los ingresos obtenidos por Avatar: The Way of Water.

La cinta alcanzó un acumulado de 52.8 millones de dólares en el mercado indio, mientras que la película de James Cameron cerró su recorrido comercial con 50.8 millones de dólares.

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El nuevo registro se produjo después de que Spider-Man: Brand New Day sumara 10.6 millones de dólares durante un fin de semana, de acuerdo con cifras proporcionadas por Sony.

El resultado confirma el desempeño de la película desde su estreno, cuando también estableció un récord para una producción de Hollywood no india.

Spider-Man: Brand New Day (referencias a cómics)
Spider-Man: Brand New Day es la película de Hollywood más vista en la India

La película protagonizada por Spider-Man había superado anteriormente a Avengers: Endgame como la cinta de Hollywood con mayor recaudación durante su primer fin de semana de estreno en India.

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En su primera jornada, la producción consiguió una recaudación bruta de 72.44 crore de rupias, equivalentes a aproximadamente 7.6 millones de dólares.

Cerca de un millón de espectadores acudieron a las salas de cine durante el jueves de estreno. En la cadena PVR Inox, una de las principales redes de exhibición cinematográfica de India, la película obtuvo más de 135 crore de rupias, alrededor de 14.1 millones de dólares, durante su primer fin de semana.

La cifra correspondió a cerca de tres millones de espectadores y una ocupación promedio del 60%.

A nivel nacional, el fin de semana extendido de cuatro días generó 35.4 millones de dólares en ingresos brutos, según Sony. La película fue proyectada en 17,250 pantallas durante ese periodo.

Spider-Man: Brand New Day (referencias a cómics)
Spider-Man: Brand New Day se proyectó en más de 17 mil cines de la India.

Las principales ciudades indias concentraron una parte importante de los ingresos iniciales. Bengaluru representó el 23% de la recaudación registrada entre las principales ciudades, seguida por Hyderabad, con 17%; Mumbai, con 15%, y Delhi, con 14%.

La distribución de la película también incluyó versiones dobladas en distintos idiomas para ampliar su presencia en los mercados regionales. La versión original en inglés registró una ocupación del 55% en aproximadamente 8,000 funciones.

Por su parte, la versión doblada al hindi alcanzó una ocupación del 95% en unas 7,000 funciones. Las versiones en telugu y tamil también contribuyeron a la recaudación en diferentes circuitos del país.

El comportamiento de la taquilla se reflejó además en las ventas de entradas a través de BookMyShow. La película superó los seis millones de boletos vendidos durante su primer fin de semana, de acuerdo con información proporcionada por la plataforma.

Spider-Man: Brand New Day (referencias a cómics)
Spider-Man: Brand New Day vendió más de 6 millones de boletos en su primer fin de semana en la India.

Ashish Saksena, director de operaciones de cines de BookMyShow, señaló que las versiones en inglés, hindi, tamil y telugu concentraron una parte importante de la demanda. También indicó que ciudades como Hyderabad, Mumbai, Delhi NCR, Bengaluru y Chennai registraron una actividad elevada.

Según BookMyShow, Spider-Man: Brand New Day también superó las ventas acumuladas de entradas de varias películas anteriores relacionadas con el personaje y con Marvel, entre ellas Spider-Man: No Way Home, Avengers: Infinity War, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: Homecoming.

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