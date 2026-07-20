De Rihanna a Matt Damon: la final del Mundial 2026 reunió a lo más selecto del espectáculo mundial

Rihanna, Matt Damon y Dua Lipa estuvieron entre los famosos del público en el último partido de la Copa del Mundo (Captura de video)

El New York-New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, fue el domingo el escenario de la mayor concentración de celebridades en la historia de una final de la Copa del Mundo, con figuras del cine, la música, la televisión y el deporte entre los asistentes al partido entre Argentina y España.

Entre los presentes estuvieron Tom Cruise, Matt Damon junto a su esposa Luciana Barroso, la pareja formada por Jay-Z y Beyoncé, Rihanna y ASAP Rocky, David Beckham y su esposa Victoria, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Kevin Hart, Austin Butler, Serena Williams, Pharrell Williams, Javier Bardem, Adrien Brody, Richard Gere, Anya Taylor-Joy, Dua Lipa y Anna Wintour, entre muchos otros.

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Timothée Chalamet estuvo entre los actores que eligieron la final del Mundial 2026 como plan del domingo. Llegó al recinto con su pareja, la modelo y empresaria Kylie Jenner (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La asistencia fue tan nutrida que generó confusión entre los propios conductores televisivos: uno de ellos identificó erróneamente a Damon como Brad Pitt antes de corregirse al aire.

Cruise tuvo un papel protagónico en la ceremonia previa al partido, al aparecer en el campo para pronunciar las palabras de apertura del evento. El actor se encuentra en plena promoción de su próxima película, Digger.

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Javier Bardem alentó a España a lo largo del torneo, incluyendo el partido de cuartos de final contra Bélgica junto a Penélope Cruz (EFE/ Octavio Guzman)

“Hace más de 30 días, 48 naciones comenzaron un viaje. Cruzaron océanos, cruzaron fronteras, cruzaron culturas y juntas nos mostraron por qué este juego le pertenece al mundo”, dijo.

Y agregó: “Desde tres países y desde cada rincón del planeta, hemos sido testigos de la grandeza. Y hemos compartido momentos de alegría, momentos de esperanza y momentos que nunca olvidaremos. El fútbol es un lenguaje que se habla sin palabras, una fuerza que une a las personas, que convierte a extraños en amigos y nos recuerda lo que todos tenemos en común”.

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Anya Taylor-Joy fue una de las figuras del cine que no se perdió la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey (REUTERS/Jeenah Moon)

Cruise cerró su discurso con estas palabras: “Celebremos un torneo que unió al mundo. Celebrémonos mutuamente. Esto es el fútbol. Esto es la unidad. Esto es la grandeza”.

La presencia de celebridades no se limitó a la final. A lo largo del torneo, Pitt fue visto en varios partidos, incluyendo el duelo entre Turquía y Estados Unidos, donde compartió palco con el actor Colin Farrell.

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Tom Cruise salió al campo del New York-New Jersey Stadium para pronunciar el discurso de apertura de la final entre Argentina y España (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Más adelante, Pitt asistió al partido de cuartos de final entre España y Bélgica junto a su novia Ines de Ramon y los actores Penélope Cruz y Bardem, quienes alentaron a su selección nacional.

Los Beckham convirtieron el torneo en una actividad familiar. El exfutbolista y Victoria asistieron a múltiples partidos acompañados de sus hijos Romeo, Cruz y Harper.

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David Beckham no pudo contener la tristeza tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales, con un marcador de 2-1 (REUTERS/Paul Childs)

La familia celebró el triunfo de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final, aunque el avance inglés se detuvo en las semifinales ante Argentina, con un marcador de 2-1. Beckham, visible en las tribunas, no pudo ocultar su emoción tras la derrota.

Otros momentos del torneo incluyeron a Paris Hilton y su esposo Carter Reum asistiendo al partido entre Turquía y Estados Unidos con sus hijos Phoenix y London, todos con camisetas a juego; a Sabrina Carpenter con binoculares en el partido entre Ecuador y Alemania; y a Ryan Reynolds, nacido en Vancouver, en el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina para alentar a su país.

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En la suite VIP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump compartieron el palco con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Madonna fue una de las figuras centrales del primer show de entretiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, celebrada en el New York-New Jersey Stadium (REUTERS/Hannah Mckay)

El espectáculo del entretiempo de la final también marcó un hito: fue el primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, con actuaciones de Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Burna Boy, entre otros artistas.

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