Vence el plazo para pagar con descuento la cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires cuenta con 5,3 millones de partidas inmobiliarias edificadas y 1,7 millones de partidas baldías; para estas últimas, la cuota que vence ahora es la última del año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta este jueves 6 de agosto hay tiempo para abonar con descuento la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía. Quienes paguen dentro del plazo establecido y se encuentren al día con sus obligaciones tributarias accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago que utilicen.

El beneficio alcanza a millones de contribuyentes bonaerenses. En la provincia existen 5,3 millones de partidas inmobiliarias edificadas y 1,7 millones de partidas baldías, por lo que el vencimiento comprende a una parte importante del padrón del impuesto patrimonial administrado por el organismo provincial.

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En el caso de las partidas baldías, la cuota que vence este jueves será la última del año. En cambio, para las partidas edificadas todavía quedará una cuota más antes de completar el calendario anual del tributo.

Para realizar el pago, ARBA habilitó diferentes alternativas. Una de ellas consiste en ingresar al sitio oficial del organismo (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde los contribuyentes pueden cancelar la obligación con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

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Otra de las opciones disponibles es el pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI. En ese caso, los contribuyentes pueden escanear el código QR que ARBA envía por correo electrónico. Ese código permanece vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota, lo que permite concretar la operación desde el teléfono celular.

Quienes prefieran efectuar el trámite de manera presencial también cuentan con alternativas. El pago puede realizarse en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, siempre que previamente se descargue la boleta correspondiente desde la página web oficial de ARBA.

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Para quiénes rige el descuento

El organismo recordó que la bonificación del 10% se aplica a quienes paguen dentro del plazo previsto y mantengan regularizada su situación tributaria. El descuento se otorga con cualquiera de los medios de pago disponibles, sin diferencias entre las modalidades digitales o presenciales.

En paralelo con este vencimiento, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, se refirió al desempeño de la recaudación provincial y al comportamiento de los impuestos patrimoniales en el actual contexto económico.

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“Hoy la recaudación está en niveles de pandemia, pero sin el virus”, afirmó el funcionario. Además, señaló que, si bien la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales descendió algunos puntos, esa situación no afectó en la misma magnitud la recaudación.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, afirmó que si bien la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales descendió algunos puntos, esa situación no afectó en la misma magnitud la recaudación

Girard explicó que esa evolución respondió, entre otros factores, a la política aplicada por el organismo en materia de progresividad tributaria. Según indicó, el objetivo consistió en concentrar una mayor parte de la carga impositiva sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica y sobre los patrimonios de mayor valor.

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“Trabajamos en ganar progresividad y en concentrar la recaudación en los sectores de alta capacidad económica y en quienes tienen los patrimonios de mayor valor”, expresó el titular de ARBA al referirse a la estrategia implementada en los impuestos patrimoniales.

El funcionario sostuvo que esa orientación fortaleció la capacidad de respuesta del sistema tributario frente a escenarios económicos adversos. En ese sentido, afirmó: “Eso hace que la cobrabilidad de los impuestos no caiga tanto, porque emitimos más para quienes tienen más patrimonio”.

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De acuerdo con Girard, esa política buscó distribuir el esfuerzo tributario según la capacidad contributiva de cada contribuyente. También indicó que esa metodología permitió sostener los recursos provinciales sin trasladar una mayor carga impositiva hacia los sectores medios y bajos.

El esquema de descuentos previsto para este vencimiento alcanza tanto a los propietarios de inmuebles edificados como de terrenos baldíos, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el organismo recaudador. De esta manera, el beneficio se aplica sobre un universo de 7 millones de partidas inmobiliarias distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, correspondientes a dos categorías que presentan calendarios de pago diferentes durante el año.

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