Economía
Agregar Infobae enGoogle

Vence el plazo para pagar con descuento la cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en Buenos Aires

El beneficio dispuesto por ARBA alcanza a contribuyentes que cumplan determinados requisitos y puede obtenerse mediante distintas modalidades disponibles tanto de forma digital como presencia

Mano sostiene un teléfono móvil que muestra la aplicación de ARBA, con la opción de pago de impuesto inmobiliario seleccionada
La provincia de Buenos Aires cuenta con 5,3 millones de partidas inmobiliarias edificadas y 1,7 millones de partidas baldías; para estas últimas, la cuota que vence ahora es la última del año
Guardar

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta este jueves 6 de agosto hay tiempo para abonar con descuento la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía. Quienes paguen dentro del plazo establecido y se encuentren al día con sus obligaciones tributarias accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago que utilicen.

El beneficio alcanza a millones de contribuyentes bonaerenses. En la provincia existen 5,3 millones de partidas inmobiliarias edificadas y 1,7 millones de partidas baldías, por lo que el vencimiento comprende a una parte importante del padrón del impuesto patrimonial administrado por el organismo provincial.

PUBLICIDAD

En el caso de las partidas baldías, la cuota que vence este jueves será la última del año. En cambio, para las partidas edificadas todavía quedará una cuota más antes de completar el calendario anual del tributo.

Para realizar el pago, ARBA habilitó diferentes alternativas. Una de ellas consiste en ingresar al sitio oficial del organismo (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde los contribuyentes pueden cancelar la obligación con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

PUBLICIDAD

Otra de las opciones disponibles es el pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI. En ese caso, los contribuyentes pueden escanear el código QR que ARBA envía por correo electrónico. Ese código permanece vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota, lo que permite concretar la operación desde el teléfono celular.

Quienes prefieran efectuar el trámite de manera presencial también cuentan con alternativas. El pago puede realizarse en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, siempre que previamente se descargue la boleta correspondiente desde la página web oficial de ARBA.

Para quiénes rige el descuento

El organismo recordó que la bonificación del 10% se aplica a quienes paguen dentro del plazo previsto y mantengan regularizada su situación tributaria. El descuento se otorga con cualquiera de los medios de pago disponibles, sin diferencias entre las modalidades digitales o presenciales.

En paralelo con este vencimiento, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, se refirió al desempeño de la recaudación provincial y al comportamiento de los impuestos patrimoniales en el actual contexto económico.

Hoy la recaudación está en niveles de pandemia, pero sin el virus”, afirmó el funcionario. Además, señaló que, si bien la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales descendió algunos puntos, esa situación no afectó en la misma magnitud la recaudación.

ARBA Cristian Girard
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, afirmó que si bien la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales descendió algunos puntos, esa situación no afectó en la misma magnitud la recaudación

Girard explicó que esa evolución respondió, entre otros factores, a la política aplicada por el organismo en materia de progresividad tributaria. Según indicó, el objetivo consistió en concentrar una mayor parte de la carga impositiva sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica y sobre los patrimonios de mayor valor.

Trabajamos en ganar progresividad y en concentrar la recaudación en los sectores de alta capacidad económica y en quienes tienen los patrimonios de mayor valor”, expresó el titular de ARBA al referirse a la estrategia implementada en los impuestos patrimoniales.

El funcionario sostuvo que esa orientación fortaleció la capacidad de respuesta del sistema tributario frente a escenarios económicos adversos. En ese sentido, afirmó: “Eso hace que la cobrabilidad de los impuestos no caiga tanto, porque emitimos más para quienes tienen más patrimonio”.

De acuerdo con Girard, esa política buscó distribuir el esfuerzo tributario según la capacidad contributiva de cada contribuyente. También indicó que esa metodología permitió sostener los recursos provinciales sin trasladar una mayor carga impositiva hacia los sectores medios y bajos.

El esquema de descuentos previsto para este vencimiento alcanza tanto a los propietarios de inmuebles edificados como de terrenos baldíos, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el organismo recaudador. De esta manera, el beneficio se aplica sobre un universo de 7 millones de partidas inmobiliarias distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, correspondientes a dos categorías que presentan calendarios de pago diferentes durante el año.

Temas Relacionados

ARBAimpuesto inmobiliario urbanodescuentopartidas baldíaspartidas edificadasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de China lanzó una cacería fiscal global: reclama impuestos atrasados desde el año 2000

La ofensiva ordenada desde Beijing apunta a rentas acumuladas fuera de sus fronteras y ordenó a bancos auditar declaraciones, en un intento por compensar la caída de la recaudación y contener fugas de capitales

El régimen de China lanzó una cacería fiscal global: reclama impuestos atrasados desde el año 2000

Luis Caputo: “Para todos los tarados que hablan de la industria: entre 2011 y 2023, cayó 10% a pesar de los subsidios”

El ministro de Economía criticó con dureza a quienes consideran que el modelo económico actual perjudica al sector manufacturero

Luis Caputo: “Para todos los tarados que hablan de la industria: entre 2011 y 2023, cayó 10% a pesar de los subsidios”

Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea alcanzaron los USD 2.500 millones en el primer semestre

Los envíos crecieron un 30% en valor en los primeros seis meses del año. Cuáles fueron los principales productos

Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea alcanzaron los USD 2.500 millones en el primer semestre

El BCRA renovó el swap con el Banco Popular de China por 5 años, dos más que en los acuerdos anteriores

Las dos instituciones extendieron su acuerdo de intercambio de monedas a 17 años de la primera firma, con una vigencia superior a la de todos los contratos previos entre ambos bancos centrales

El BCRA renovó el swap con el Banco Popular de China por 5 años, dos más que en los acuerdos anteriores

La dictadura de Cuba dio luz verde a las nuevas normas para la importación y venta de vehículos

El régimen oficializó un paquete de disposiciones que amplía la cantidad de empresas autorizadas para operar en el sector automotor, y elimina restricciones para personas físicas y jurídicas

La dictadura de Cuba dio luz verde a las nuevas normas para la importación y venta de vehículos

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

Sorpresa en Francia por la revelación sobre los controles antidopaje a la selección que ganó el Mundial 1998: “No debía molestar”

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores

Una figura del fútbol tuvo una profunda reflexión sobre su adicción al tabaco y reveló las complicaciones en su vida: “Es algo terrible”

TELESHOW

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: “Está todo claro entre nosotros”

INFOBAE AMÉRICA

Casi 1,700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

Casi 1,700 evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

Seis décadas de ‘Revolver’, el disco de Los Beatles que redefinió los límites de la música pop

La planilla pública de Panamá sumó casi 27 mil funcionarios en un año

Integración al sistema formal: el desafío de las MYPE en El Salvador

El piloto y pintor uruguayo que retrata el mundo desde las alturas