David Jonsson alzó la voz por la diversidad en el cine y compartió su inspiradora historia

El trabajo de Jonsson en “Wasteman” incluyó colaboración con exconvictos y organizaciones de reinserción en Reino Unido (Lionsgate)

La industria cinematográfica aún no ofrece suficiente espacio para el talento diverso, según David Jonsson, protagonista de Wasteman. En una entrevista exclusiva con Esquire, el actor británico reflexionó sobre su experiencia personal y profesional, destacando los desafíos que enfrentan los artistas de orígenes diversos y la importancia de proyectos que aborden cuestiones sociales y éticas.

“Lo que realmente quise decir es que, al crecer, tenía a los Denzel Washington y los Idris Elba, pero ellos no son yo. No hay suficiente espacio para el talento diverso en esta industria”, afirmó el intérprete, reflexionando sobre su discurso tras recibir el Bafta Rising Star Award.

El artista de 32 años destacó el contraste entre la abundancia de referentes para actores blancos y la limitada representación para los artistas negros, quienes deben forjar su identidad dentro del medio. Sobre esto, señaló: “Me doy cuenta de que tengo un papel importante en definir lo que significa ser negro. Ahora es parte de mi misión”.

David Jonsson denunció la falta de espacio para el talento diverso en la industria cinematográfica internacional (Portada Esquire)

Infancia, familia y primeros pasos en la actuación

Crecido en Custom House, al este de Londres, en una familia de cuatro hermanos, Jonsson tiene raíces humildes. Su madre formaba parte de la Policía Metropolitana y su padre trabajaba en Boeing, en el aeropuerto de Heathrow. “El East End es mi verdadero hogar (…) Solo veo la comunidad sólida, que realmente amo”, expresó.

Su adolescencia estuvo marcada por la separación de sus padres, algo que considera crucial en su vida: “No puedes culparlos, pero creo que fue la ruptura de mis padres lo que me sacudió. Cuando eso (el hogar) se desestabilizó, yo también lo hice”.

Después de ser expulsado de la escuela, accedió a un nuevo colegio en el oeste de Londres, a hora y media de su casa. Allí, descubrió el teatro, y a los 16 años logró una beca para estudiar arte dramático en Nueva York. De regreso a Reino Unido, ingresó al National Youth Theatre, y luego, motivado por su madre, fue admitido en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

La experiencia personal de Jonsson reveló los desafíos de crecer con escasa representación en el sector audiovisual (REUTERS)

Preparación y experiencia en “Wasteman”

“Wasteman” marcó un hito en la carrera de Jonsson. En este filme dirigido por Cal McMau, dio vida a Taylor, un joven padre que intenta reintegrarse tras pasar 13 años en prisión por un delito cometido en su adolescencia.

Para encarnar este papel, colaboró con una organización de reinserción de exconvictos y estudió grabaciones dentro de prisiones británicas. Con respecto a esto, explicó: “Muchos de los brillantes actores secundarios también son exconvictos”.

“Te guste o no, o conozcas a alguien que haya estado en prisión, el sistema penitenciario nos afecta a todos. (...) ¿Realmente está rehabilitando a las personas o no? Este es el tipo de proyecto que me apasiona. Pero debajo de todo eso, me encantan esas películas que te dejan algo para reflexionar después”, sostuvo.

Considera que este personaje es el más cercano a su historia. “Wasteman es probablemente lo más cercano a mí que he hecho, lo cual es complicado porque es una historia oscura sobre rehabilitación y adicción. Conozco muy bien a estos hombres y creo que eso fue lo que me atrajo. Especialmente cuando creces en un lugar como en el que crecí: las oportunidades no están ahí”, resaltó.

La película también supuso el nacimiento de Greyarea, la productora que fundó junto a Sophia Gibber. Además, el intérprete contó con la obra “Paldem”, estrenada en el Festival Fringe de Edimburgo, donde explora dilemas sociales.

Sobre su postura en la actuación, señaló: “Me atraen los proyectos que exploran problemas morales, éticos y sociales, aunque nunca a expensas de la narrativa. Creo que nunca hay que forzar, siempre hay que encontrar, y eso es lo que he tenido la suerte de hacer hasta ahora”.

“Wasteman” marca un hito en la carrera de David Jonsson al abordar la reinserción y la rehabilitación social (Amusethebutcher/Lionsgate)

Proyectos destacados y próximos desafíos

Jonsson se consolidó con su papel principal en Industry, la serie de HBO estrenada en 2020. “Fue la primera vez que la gente supo de mí. Te das cuenta de que en esta industria, por mucho que te importe hacer cosas que realmente te importan, no puedes hacerlo si la gente no te conoce, de lo contrario, solo lo haces en tu habitación”, comentó.

Además, aclaró su búsqueda: “Una vez que tienes esa plataforma, puedes empezar a encontrar al artista que realmente eres. Eso es lo que intento hacer”.

En 2024, participó en “Alien: Romulus”, interpretando a un androide, y en “The Long Walk”, basada en una obra de Stephen King.

Entre sus próximos proyectos destacan los debuts como directores de Frank Ocean y Colman Domingo. También será Sammy Davis Jr. junto a Sydney Sweeney como Kim Novak. “Te das cuenta de que solo trabajas con personas: personas que viven, respiran, comen, hacen sus necesidades. Son solo seres humanos (...) Pero también miro atrás y pienso: ‘Vaya, fue una locura’”, compartió.

El actor británico consolidó su carrera con papeles en “Industry”, “Alien: Romulus” y futuros proyectos junto a Frank Ocean (HBO)

Vida personal y equilibrio profesional

El aumento de reconocimiento y la obtención de premios obligaron a Jonsson a establecer límites entre lo público y lo privado. “Creo que los mejores artistas siempre guardan algo para sí mismos. Piénsalo así: cuando actúo y me ves llorar… no sabes por qué lloro, ¿verdad? Si te doy algo de ese nivel personal, podrías saberlo, y para mí, la ilusión se rompe. Básicamente, soy un estafador”, bromeó.

Fuera de los rodajes, disfruta de la compañía de su pareja, amigos y familia. Dedica tiempo a la meditación diaria, al running y a su fe, que describe como su “estrella guía”. Sigue la Premier League y, aunque es hincha del Manchester United, explicó que su preferencia nace de experiencias de racismo en su club local durante la infancia.

A pesar de las exigencias físicas y emocionales de su trabajo, David Jonsson reitera su absoluta dedicación. “Todo es por amor a esto. Nada de esto es doloroso. Sé exactamente por qué lo hago”, concluyó en su reciente reportaje.