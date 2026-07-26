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Jason Sudeikis explicó por qué decidió volver con “Ted Lasso”: “La serie me salvó”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor y creador de la producción repasó el proceso que lo llevó a retomar el proyecto, habló del impacto que tuvo en su vida y anticipó el nuevo rumbo que marcará la próxima temporada

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La nueva temporada llevará al entrenador de vuelta al AFC Richmond para dirigir al equipo femenino, con el regreso de los protagonistas originales, nuevas incorporaciones al elenco y un estreno previsto para el 5 de agosto en Apple TV

La serie Ted Lasso reescribe su historia con una cuarta temporada que nadie anticipaba. Según reveló The Hollywood Reporter, el propio Jason Sudeikis, creador y protagonista, convocó a los guionistas a comienzos de 2024 tras reconsiderar el cierre definitivo anunciado un año antes.

La decisión cambió el rumbo de una ficción que, en 2023, se había convertido en la serie original más vista del año en Apple TV, acumulando 283 millones de horas de visualización y 13 premios Emmy.

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La expectativa que rodea el regreso de Ted Lasso no solo se apoya en su éxito pasado sino también en la transformación radical de su propuesta: la nueva temporada gira en torno al equipo femenino de AFC Richmond, con las Lady Greyhounds ocupando el centro del relato.

Los actores Jason Sudeikis, Hannah Waddingham y Juno Temple visten trajes y posan sobre un fondo blanco, con el logo de The Hollywood Reporter
Ted Lasso tendrá una cuarta temporada después de que Jason Sudeikis reabriera el proyecto en 2024 tras el cierre anunciado un año antes (Instagram/@hollywoodreporter)

El estreno está programado para el 5 de agosto de 2026, según detalló The Hollywood Reporter, y el elenco principal con Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple y Brett Goldstein vuelve a escena, aunque en un contexto completamente renovado.

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Un retiro en Ojai y el germen de la nueva etapa

La continuidad de la serie fue fruto de un proceso inusual. En febrero de 2024, Sudeikis reunió al equipo de guionistas en Ojai, California, para evaluar la posibilidad de seguir contando historias sobre Ted Lasso. “Pensé: ‘No sé si ya está terminada’”, admitió el actor de 50 años en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La reunión, que se llevó a cabo en el Ojai Valley Inn, se transformó en una mesa de trabajo sobre el futuro de la franquicia. Durante ese encuentro, surgieron ideas para varios spin-offs, entre ellos uno centrado en Roy Kent y otro en Keeley Jones.

Sin embargo, la propuesta que ganó fuerza fue la de explorar el universo del fútbol femenino, una línea argumental insinuada en el cierre de la tercera temporada.

Temporada 4 de Ted Lasso - Primer vistazo
La serie Ted Lasso fue la original más vista de 2023 en Apple TV con 283 millones de horas de visualización y 13 premios Emmy (Apple TV)

Brendan Hunt, cocreador e intérprete del entrenador Beard, describió ese momento como “comprobar la viabilidad del proyecto”. Según el propio Goldstein, también guionista y actor, el desafío consistía en no caer en la fórmula de un spin-off tradicional.

Entre el agotamiento y la motivación renovada

El camino hacia la cuarta temporada estuvo marcado por el desgaste de Sudeikis, quien había declarado en varias ocasiones que su intención era cerrar la serie tras tres entregas.

El actor pasó casi cinco años dedicado exclusivamente a la ficción, escribiendo y protagonizando cada episodio. “La historia ya estaba contada. Ted volvió a casa [a Kansas City] para estar con su hijo. No iba a hacer que Ted cambiara radicalmente su vida para justificar el dinero”, afirmó al medio estadounidense.

La presión mediática y las circunstancias personales, incluida una ruptura pública con Olivia Wilde, incidieron en su decisión inicial de no continuar.

El desgaste de Jason Sudeikis, la presión mediática y su situación personal influyeron en su decisión inicial de cerrar Ted Lasso tras tres temporadas (REUTERS)
El desgaste de Jason Sudeikis, la presión mediática y su situación personal influyeron en su decisión inicial de cerrar Ted Lasso tras tres temporadas (REUTERS)

Pese al cansancio, el vínculo de Sudeikis con el personaje y el impacto emocional de la serie en el público pesaron en su balanza. Según relató The Hollywood Reporter, el actor suele responder a los seguidores: “Cuando los fans me dicen que la serie los salvó, les respondo: ‘A mí también me salvó’”.

Además, reconoció que “es contagioso interpretar a un personaje que ve lo mejor en la gente y no se enfada con el mundo por todos sus defectos y sus sombras”. El regreso de Ted Lasso se consolidó como una necesidad tanto creativa como personal.

El desafío de renovar el universo Lasso

El paso de la serie por la tercera temporada estuvo marcado por retrasos, extensos rodajes y tensiones internas. Bill Lawrence, showrunner original, se apartó del proyecto para enfocarse en otros trabajos, lo que dejó a Sudeikis como principal responsable creativo.

“Fue una muerte lenta y dolorosa”, resumió Brendan Hunt sobre la producción de la tercera temporada, marcada por retrasos derivados de la pandemia y las constantes reescrituras de los guiones.

La producción de Ted Lasso incorporó a Jack Burditt como showrunner para ordenar plazos y presupuesto mientras Jason Sudeikis mantuvo el control creativo (AP)
La producción de Ted Lasso incorporó a Jack Burditt como showrunner para ordenar plazos y presupuesto mientras Jason Sudeikis mantuvo el control creativo (AP)

El propio Sudeikis reconoció que su forma de trabajar contribuyó a ese proceso: “Nunca leí algo y pensé: ‘¡Esto está todo mal!’. Más bien, me pregunté: ‘¿Cómo podemos mejorarlo?’“.

Para la cuarta temporada, la producción incorporó a Jack Burditt, con experiencia en 30 Rock y Modern Family, como nuevo showrunner. Su rol consistió en asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos, mientras Sudeikis mantuvo el control creativo.

Lady Greyhounds: nuevos rostros y continuidad

El salto al fútbol femenino implicó la llegada de nuevas actrices, como Tanya Reynolds, quien interpreta a la entrenadora asistente del equipo. La selección del elenco incluyó pruebas de actuación y habilidades deportivas, replicando el proceso vivido por los intérpretes originales.

“Me puse muy paranoica porque la idea de que yo interprete a una entrenadora es bastante graciosa para cualquiera que me conozca”, relató Reynolds a The Hollywood Reporter.

Temporada 4 de Ted Lasso - Primer vistazo
La cuarta temporada de Ted Lasso sumó a Tanya Reynolds y apostó por episodios más breves, con el futuro de una quinta temporada aún por definir (Apple TV)

La preparación incluyó campamentos de entrenamiento y un acompañamiento especial por parte de Waddingham y Temple, quienes asumieron un rol de mentoras para las nuevas integrantes.

La cuarta temporada busca recuperar el tono y la esencia que definieron a Ted Lasso desde su estreno en 2020. Según el consenso interno citado por The Hollywood Reporter, los primeros episodios presentan una duración más acotada y un ritmo narrativo más cercano al de las primeras entregas.

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