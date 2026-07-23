Estados Unidos

Los hermanos de Chadwick Boseman buscan destituir a su viuda del control del patrimonio

Derrick y Kevin Boseman acusan a Taylor Simone Ledward de mantener un manejo exclusivo de los bienes, de ocultar activos y de no entregar el 50% de la herencia a los padres del protagonista de Black Panther

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Retrato de hombre negro de pelo rizado y barba, con traje. En un círculo superpuesto, retrato de mujer negra de pelo ondulado, con blusa dorada
Chadwick Boseman murió sin testamento en 2020 y su patrimonio debía repartirse entre su viuda y sus padres (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Los hermanos del actor Chadwick Boseman pidieron a una corte de Los Ángeles apartar a su viuda, Taylor Simone Ledward, del control de la herencia del actor, con el argumento de que mantuvo el manejo exclusivo de los bienes y no distribuyó la parte que corresponde a los padres, pese a que una orden judicial de 2022 ya dispuso ese reparto, informaron NBC News y Page Six.

Boseman murió el 28 de agosto de 2020 tras una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon. El actor no poseía testamento y su esposa, con la que se había casado aproximadamente seis días antes, heredó el 50% del patrimonio. La otra mitad debía dividirse en partes iguales entre Leroy y Carolyn Boseman, los padres del actor, con 25% para cada uno, precisó People.

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Los reclamos de la familia por la distribución de la herencia

Derrick y Kevin Boseman actúan en representación de sus padres, quienes les cedieron el manejo de sus intereses en la sucesión. En la petición, citada por People, sostienen que “casi cuatro años después, [Taylor] todavía no ha distribuido la herencia” y que la falta de transparencia “crea la impresión” de que se ocultan activos tanto a la familia como al tribunal.

El reclamo añade que la viuda “sigue ejerciendo control total” sobre el patrimonio sin participación de Leroy y Carolyn. Los hermanos aseguran que esa falta de intervención privó a la familia de un “cierre que tanto merecen o su participación en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los intereses de Leroy y Carolyn en el patrimonio”.

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Derrick y Kevin Boseman alegan falta de transparencia en la administración del patrimonio y posible ocultamiento de activos (REUTERS/Mario Anzuoni).
Derrick y Kevin Boseman alegan falta de transparencia en la administración del patrimonio y posible ocultamiento de activos (REUTERS/Mario Anzuoni).

En su momento, la viuda habría afirmado que el patrimonio de USD 3,8 millones en activos y efectivo incluía una IRA con USD 241.000, acciones de Chadwick Boseman, Inc. por USD 3,3 millones y USD 151.000 en efectivo, cifras que la corte había considerado una contabilidad “verdadera y correcta” en 2022, indicó Page Six.

No obstante, la presentación judicial de los hermanos alega que esa contabilidad no habría incorporado regalías, pagos residuales de SAG-AFTRA desde 2020 hasta la actualidad, derechos de imagen, propiedad intelectual, bienes inmuebles y otras pertenencias.

A su vez, se menciona una póliza de cuidados de largo plazo de USD 40.000 destinada a Carolyn Boseman que, según los hermanos, nunca fue entregada. El escrito agrega que una cuenta bancaria y una cuenta IRA continúan “inexplicablemente abiertas” y que no pudieron determinar su estado actual.

Los hermanos de Chadwick Boseman afirman que Simone Ledward-Boseman omitió regalías, pagos residuales de SAG-AFTRA, derechos de imagen y propiedad intelectual en la declaración de patrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni).
Los hermanos de Chadwick Boseman afirman que Simone Ledward-Boseman omitió regalías, pagos residuales de SAG-AFTRA, derechos de imagen y propiedad intelectual en la declaración de patrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni).

Disputa por el uso de la imagen, la propiedad intelectual y un documental sobre Boseman

La familia cuestiona decisiones sobre la explotación de la imagen y la propiedad intelectual del actor. Según el expediente, Ledward “excede su autoridad como administradora”, suscribió acuerdos con terceros sin consultar a los padres de Boseman y habría impedido que el resto de la familia explorara oportunidades comerciales que podrían beneficiar a sus “ancianos padres”.

El texto subraya: “Imaginen pasar canales y encontrarse con una película protagonizada por su hijo o hermano fallecido, sabiendo que alguien a quien no conocen o en quien no confían está obteniendo beneficios de su imagen sin su participación ni su consentimiento”.

El conflicto también alcanza un documental sobre la vida de Boseman. La familia argumenta que negoció ese proyecto junto con la viuda, pero que ella firmó un acuerdo separado que no fue compartido con ellos, por lo que no pueden saber si sus términos son “injustos, contrarios o contradictorios con los intereses del patrimonio”, detalló NBC News.

En consecuencia, los hermanos solicitaron que la corte designe en lugar de Ledward a Jason Rubin, identificado en la petición como fiduciario profesional privado y contador forense, para revisar la administración del patrimonio.

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