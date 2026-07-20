El cruce entre Tom Cruise y Kermit que acaparó las miradas en la final del Mundial 2026

El actor y Kermit the Frog se reúnen entre bromas y planes descabellados antes del show de medio tiempo del Mundial.

Tom Cruise y Kermit la Rana protagonizaron uno de los momentos más inesperados de la final del Mundial de Fútbol 2026: un intercambio cómico en el que el actor de Misión Imposible describió una entrada al estadio al estilo de sus propias escenas de acción, con paracaídas, rappel y fuego incluidos.

El diálogo se produjo antes del partido entre España y Argentina en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.

“¿Vas a llegar en paracaídas? ¿En rappel? ¿Prendiéndote fuego?”, le preguntó Kermit a Cruise.

“Sí, voy a hacer rappel, paracaídas. Y luego me voy a prender fuego”, respondió la estrella de cine, siguiéndole la corriente a la marioneta más célebre de Los Muppets.

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Tom Cruise y Kermit la Rana protagonizaron un intercambio cómico antes de la final del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium (Captura de video/X)

“Luego voy a saltar dentro de un balde pequeño para apagarme”, añadió ante la réplica de Kermit: “Serías genial en El Show de los Muppets”.

El encuentro de tono desenfadado anticipó la participación de Tom Cruise en la ceremonia de clausura previa al partido.

El artista—que también formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París— salió al campo vestido con polo y jeans para pronunciar un discurso ante el estadio repleto.

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“Solo quedan dos equipos: ¡España!”, dijo ante la ovación del público, antes de añadir: “¡y Argentina!”. Luego convocó a los presentes a “celebrar un torneo que unió al mundo”.

Tom Cruise durante la ceremonia de clausura previa a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York. El actor convocó al público a "celebrar un torneo que unió al mundo" (Paul ELLIS / AFP)

El show de medio tiempo del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 incluyó, por primera vez en la historia del torneo, un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

El espectáculo se extendió durante 27 minutos y 22 segundos —el más largo en la historia de la Copa del Mundo—, aunque la actuación artística propiamente dicha duró 11 minutos.

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Madonna abrió el show con su tema del año 2000 “Music”, acompañada por las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho.

Madonna en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. La cantante abrió el espectáculo con su tema del año 2000 "Music", acompañada por las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho (Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La secuencia arrancó con un segmento aparentemente pregrabado en una pista de patinaje, antes de que la cantante ingresara al estadio en un vehículo buggy entonando “Music, makes the people come together”.

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El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel lideró a continuación una versión de “Seven Nation Army”, de los White Stripes, junto a la banda de la casa de Los Muppets —con el baterista Animal en lugar de Meg White—, y a músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Cabe destacar que la música fue pregrabada el miércoles anterior en el Manhattan Center.

Los integrantes de BTS durante su actuación en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. El grupo de K-pop interpretó "Dynamite" vestidos en rojo y negro (REUTERS/Hannah Mckay)

BTS tomó el escenario a continuación con “Dynamite”, con los siete integrantes del grupo de K-pop vestidos en rojo y negro. Antes de su actuación, se rindió un homenaje al viral “Viking row” de Noruega.

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Justin Bieber llegó al campo introducido por Jason Sudeikis y Brendan Hunt, en sus personajes de Ted Lasso, quienes levantaron un cartel con la leyenda “BELIEB”.

“¡Vamos, muchacho! ¡Es tu gran momento! Sal ahí, no te pongas nervioso, nadie está mirando”, le dijo Sudeikis a Bieber. El artista canadiense interpretó “Everything Hallelujah” con guitarra acústica.

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Justin Bieber en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. El cantante canadiense interpretó "Everything Hallelujah" con guitarra acústica (Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Shakira y el artista de Afrobeats Burna Boy cerraron el bloque principal con “Dai Dai”, el himno oficial del torneo, escuchado antes de los 104 partidos de la competencia. La cantante colombiana salió descalza, con un vestido de plumas amarillas y rosas, rodeada de bailarines y un grupo de niños.

El espectáculo concluyó con el coro de estudiantes de primaria PS22 Chorus, de Staten Island, junto a Chris Martin —el líder de Coldplay que curó toda la actuación—, Dudamel y una multitud de personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, entre ellos Kermit, Miss Piggy, el Conde von Contar y el Monstruo de las Galletas.

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Shakira durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. La cantante colombiana interpretó "Dai Dai", el himno oficial del torneo (Europa Press)

En la previa del partido, el streamer IShowSpeed fue el primero en pisar el campo con su canción de tema mundialista “Champions”.

Post Malone lo siguió con un tema nuevo, “Chrome Heartbreaker”, y luego interpretó junto a Swae Lee su dueto de 2018 “Sunflower”.

El cantante británico Robbie Williams interpretó su himno de la FIFA “Desire”, acompañado por Nicole Scherzinger, de las Pussycat Dolls, y la cantante italiana Laura Pausini.

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Jennifer Hudson, ganadora del EGOT, entonó el “Star-Spangled Banner” a capella antes de ser acompañada por una banda de metales.

Kermit Kermit la Rana y personajes de "Los Muppets" y "Sesame Street" en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

El himno de España, “La Marcha Real”, fue interpretado por Spanish Brass, mientras que el “Himno Nacional Argentino” estuvo a cargo de la estrella del pop María Becerra, con un vestido evocador de los colores de la bandera argentina.