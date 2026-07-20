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La pelea entre Madonna y Justin Bieber por liderar el show de la final del Mundial preocupó a los productores: “Ninguno quería un papel secundario”

La pugna entre ambos artistas por el espectáculo dejó a Chris Martin intentando evitar que la situación se saliera de control

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La pelea entre Madonna y Justin Bieber por liderar el show del Mundial que preocupó a los productores
La final del Mundial de Fútbol 2026 quedó atravesada por una tensión entre Madonna y Justin Bieber durante el show de medio tiempo en el MetLife Stadium (REUTERS)

Mientras el mundo aguardaba el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, una guerra silenciosa entre Madonna y Justin Bieber se libraba entre bastidores del MetLife Stadium.

Según fuentes cercanas a la producción consultadas por el Daily Mail, la pugna entre ambos artistas puso en riesgo la armonía del evento más visto en la historia del fútbol.

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El show, previsto para el 19 de julio en el estadio ubicado en Nueva Jersey durante el partido entre Argentina y España, fue concebido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien ofició como curador oficial del primer espectáculo de medio tiempo de la FIFA en un Mundial.

El plantel de artistas incluyó a Shakira y el grupo surcoreano BTS, además de Madonna y Bieber. Pero lo que prometía ser un despliegue de estrellas se convirtió en un duelo de egos.

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Ronaldinho, izquierda, y Ronaldo acompañan a Madonna durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Julio Cortez)
Ronaldinho, izquierda, y Ronaldo acompañan a Madonna durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Julio Cortez)

“Ninguno quiere irse sintiendo que tocó un papel secundario”, reveló una fuente al Daily Mail antes del espectáculo.

Y añadió: “Sus enfoques distintos han generado una tensión real entre bastidores”, dejando a Martin en la difícil posición de “tratar de resolverlo antes de que se salga de control”.

El nudo del conflicto era conceptual. Bieber, de 32 años, llegaba al escenario del Mundial con una estrategia conservadora: recuperar credibilidad tras su actuación en Coachella en abril pasado, ampliamente criticada.

Aquella presentación, su primera gran aparición desde que canceló su gira de 2022 por el síndrome de Ramsay Hunt, fue recibida con dureza en redes sociales.

Los espectadores la calificaron de “perezosa” y señalaron que el público se veía desconectado durante la transmisión en vivo.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Justin Bieber
El artista canadiense buscó recuperar credibilidad en el Mundial 2026 con una propuesta centrada en la música tras las críticas que recibió por su actuación en Coachella (David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La comparación con Sabrina Carpenter, quien encabezó el festival la noche anterior con una puesta en escena de alto impacto —y por la mitad del monto que habría cobrado Bieber, según se reportó—, agudizó las críticas.

“Su mentalidad es simple”, explicó la fuente al Daily Mail. “No complicarlo, no correr riesgos innecesarios y, sobre todo, no tener una actuación que se convierta en historia por las razones equivocadas”.

El canadiense, de acuerdo al informante, “quiere que esto sea sobre la música. Limpio, controlado, sin distracciones”.

Madonna, de 67 años, opera desde una lógica opuesta. Con cuatro décadas de carrera construida sobre la provocación y el impacto visual, la artista considera que un escenario de esta magnitud exige algo que vaya más allá de lo convencional.

Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
La "Reina del Pop" sostuvo que una actuación en la final del Mundial debe ser inolvidable y rechazó que el espectáculo se convirtiera en un show dominado por Bieber (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Ella cree que un escenario tan masivo requiere algo de lo que la gente hable por años”, señaló la fuente. “En su mente, una actuación en la final del Mundial debe ser inolvidable, no segura”.

El tabloide británico también recogió que Madonna no tiene intención de quedar a la sombra de nadie. “Respeta a Justin y quiere que el show sea un éxito enorme, pero no permitirá que se convierta en ‘El Show de Justin’”, indicó el informante.

“Si siente que él lleva las cosas hacia un terreno demasiado seguro, no ha sido ni será tímida en hacer valer su posición”, agregó el insider sobre la perspectiva creativa de la “Reina del Pop”.

Esa fricción convirtió cada decisión de producción en una negociación. “Encontrar el equilibrio entre el instinto de Madonna hacia el espectáculo y el deseo de Justin de mantenerse en lo básico ha sido el mayor desafío de toda la producción”, admitió la fuente. “Será interesante ver quién termina obteniendo los resultados que busca”.

Collage con la cantante Madonna, los futbolistas Ronaldinho y Ronaldo Nazário, Homer Simpson, Lionel Messi y silueta de cabra.
La producción del show de medio tiempo enfrentó negociaciones por el contraste entre el enfoque visual de Madonna y la puesta más controlada que pretendía Justin Bieber (Captura de video)

Chris Martin, atrapado entre ambas posturas, tuvo además sus propias responsabilidades escénicas: participó en la actuación junto al coro infantil Public School 22 Chorus, de Staten Island.

El show también incorporó personajes de Plaza Sésamo y The Muppets, en lo que la FIFA describió como “una celebración histórica en la intersección del deporte, la música y el impacto global”.

El montaje y desmontaje del escenario directamente sobre el campo se realizó en tiempo récord.

A todo esto se suma que los artistas no recibieron ningún pago por la actuación, pues la organización corrió a cargo de Global Citizen como parte de una iniciativa humanitaria.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Show de medio tiempo
Chris Martin también participó en el escenario con el coro infantil Public School 22 Chorus, mientras el espectáculo sumó personajes de "Plaza Sésamo" y "The Muppets" (JUAN MABROMATA/AFP)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó antes del evento que Coldplay “desempeñará un papel clave en transmitir un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo”.

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