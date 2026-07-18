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Los aretes de 3.000 años de antigüedad que Zendaya lució en la alfombra roja: la historia detrás de la polémica

El llamativo accesorio utilizado por la actriz está elaborado a partir de antiguos objetos arqueológicos

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Evento Zendaya Londres
Las piezas utilizadas por la actriz proceden de un hallazgo arqueológico (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Los looks de Zendaya durante la promoción de La Odisea han estado inspirados en la mitología griega, la alta costura y el personaje que interpreta en la película de Christopher Nolan: la diosa Atenea. Sin embargo, uno de sus accesorios terminó desatando un debate en redes sociales que más allá de la moda.

Se trata del par de aretes que llevó durante un evento en Londres, piezas que fueron elaborados con auténticos discos de oro de aproximadamente 3.000 años de antigüedad. Los pendientes circulares acompañaban a un vestido blanco de Jacquemus y un tocado inspirado en la estética clásica, un conjunto pensado para evocar la figura de Atenea.

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Aunque el estilismo recibió elogios, algunos internautas han cuestionado la ética en el uso contemporáneo de reliquias históricas.

La historia detrás de los aretes

Según un artículo de National Geographic, los pendientes incorporan dos discos de oro pertenecientes al llamado tesoro de Ziwiye, un conjunto de objetos de oro, plata y marfil descubierto a finales de la década de 1940 cerca de Saqqez, en el noroeste de Irán. Las fuentes indican que los discos habrían sido fabricados entre los siglos VIII y VII a. C., durante el período en que la región estuvo bajo la influencia de pueblos como los medos, los asirios y los escitas.

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Quien integró las reliquias en un diseño contemporáneo fue el joyero londinense Glenn Spiro. Él los montó sobre una estructura de oro amarillo de 18 quilates con diamantes como parte de su colección Materials of the Old World. Más adelante, la firma Barron London adquirió la pieza y la cedió para que Zendaya la utilizara durante la promoción de La Odisea.

Los aretes que Zendaya lució en la promoción de La Odisea
Barron London afirmó que los discos antiguos fueron incorporados a la estructura del pendiente sin alterar ni dañar los objetos arqueológicos originales.(Créditos: Instagram/Barron_London)

NatGeo describe a los medallones con un motivo de roseta o solar, un símbolo frecuente en el antiguo Oriente Próximo. Algunos especialistas creen que estaba asociado al dios solar asirio Shamash, mientras que otros consideran que originalmente pudo formar parte de una prenda ceremonial o de un elemento decorativo del vestuario, y no de unos pendientes como los actuales.

La procedencia del tesoro de Ziwiye es uno de los aspectos que alimentan el debate. National Geographic señala que el hallazgo ocurrió sin la presencia de arqueólogos, por lo que numerosas piezas fueron retiradas, fragmentadas y vendidas antes de que pudieran documentarse de manera adecuada.

Esa situación impidió reconstruir el contexto original del descubrimiento. Los investigadores desconocen con precisión dónde estaban enterrados los objetos, con qué otros elementos aparecieron o cuál era su función exacta. Con el paso del tiempo, las piezas terminaron dispersas entre colecciones privadas e instituciones como el Museo Británico, el Louvre y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Evento Zendaya Londres
En redes sociales surgieron opiniones divididas entre quienes valoran la conservación de las piezas y quienes cuestionan su uso como accesorios. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

¿Por qué surgió la polémica?

Mientras algunos usuarios destacaron que las piezas permitían acercar el patrimonio histórico a un público más amplio, otros cuestionaron que artefactos arqueológicos fueran utilizados como accesorios de lujo.

Voces en TikTok argumentaron que objetos de este tipo deberían exhibirse en museos o regresar a su país de origen. También surgieron preguntas sobre la trazabilidad de los discos y sobre la conveniencia de incorporar reliquias auténticas a diseños contemporáneos en lugar de utilizar réplicas.

Hasta el momento, ni Zendaya ni su estilista, Law Roach, se han pronunciado sobre la controversia.

Frente a las críticas, Barron London defendió la utilización de las piezas. En un comunicado citado por CNN, la firma explicó que los discos antiguos están sujetos mediante un sistema de garras “simple y no invasivo”, diseñado para evitar cualquier alteración o daño a los objetos originales.

Evento Zendaya Londres
Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya y Samantha Morton posan para los fotógrafos en un evento de La Odisea (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

La empresa añadió que el patrimonio cultural “inspira conversaciones importantes” y afirmó que recibe con interés el debate sobre la procedencia, la preservación y la valoración de este tipo de piezas históricas. Barron London también expresó que espera que los aretes sirvan como un recordatorio del legado artístico, cultural e histórico de Irán.

La Odisea, película en la que Zendaya encarna a Atenea, está disponible en cines desde el 16 de julio.

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