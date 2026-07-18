Entretenimiento

Mick Jagger definió a The Beatles como “increíblemente prolíficos” al hablar de su impacto en otros artistas

El cantante de The Rolling Stones repasó cómo John Lennon y Paul McCartney entregaban material a diversos intérpretes. Relató que esas composiciones ayudaron a impulsar singles exitosos y dejaron huella duradera

Guardar
Google icon
The Rolling Stones perform during their Hackney Diamonds Tour at SoFi Stadium in Inglewood
Mick Jagger compartió su admiración por The Beatles y recordó la generosidad creativa que marcó la relación entre ambas bandas emblema del rock británico (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, destacó la influencia y el talento de The Beatles en una entrevista para SiriusXM, en la que calificó al cuarteto de Liverpool como “increíblemente prolíficos”, según consignó Indie Hoy.

Durante la entrevista, Jagger subrayó que The Beatles se consolidaron como los grandes compositores de su época. El cantante recordó que no solo creaban éxitos para su propio repertorio, sino que también escribían canciones para otros artistas.

PUBLICIDAD

Entre los grupos que se beneficiaron de este talento se encuentran los propios Rolling Stones, quienes recibieron temas compuestos especialmente para ellos.

El líder de The Rolling Stones destacó cómo el cuarteto de Liverpool extendió su influencia escribiendo canciones para otros artistas y grupos de la época (AP)
El líder de The Rolling Stones destacó cómo el cuarteto de Liverpool extendió su influencia escribiendo canciones para otros artistas y grupos de la época (AP)

El vocalista mencionó cómo The Beatles entregaban maquetas a otros intérpretes, entre ellos Cilla Black, lo que permitía que diferentes figuras de la escena británica accedieran a material inédito de calidad. Según Jagger, todos los artistas que recibían esas canciones lograron posicionar sencillos en las listas de éxitos, lo que resalta el alcance de la creatividad beatle.

PUBLICIDAD

“I Wanna Be Your Man”, símbolo de colaboración

El caso de “I Wanna Be Your Man” ilustra la conexión artística entre ambas bandas. Compuesta por Paul McCartney y John Lennon, la canción fue ofrecida a The Rolling Stones en 1963, quienes la grabaron y publicaron como su segundo sencillo el 1 de noviembre de ese año.

La cesión de una canción por parte de The Beatles a los Stones en 1963 marcó un hito en la historia musical y desmintió las versiones sobre una rivalidad (Grosby)
La cesión de una canción por parte de The Beatles a los Stones en 1963 marcó un hito en la historia musical y desmintió las versiones sobre una rivalidad (Grosby)

Después, The Beatles también grabaron su propia versión para el álbum With the Beatles. Este hecho marcó el inicio de una relación de colaboración que desmintió la supuesta rivalidad entre los dos grupos más influyentes de la escena musical británica.

Más allá de la rivalidad: respeto y admiración

Las declaraciones recientes de Mick Jagger aportan una perspectiva distinta sobre la relación entre The Beatles y The Rolling Stones. A diferencia de lo que sugerían muchas crónicas musicales, la interacción estuvo marcada por el respeto y la generosidad artística.

Hombre sonriendo sentado en sofá verde, con chaqueta de cuero negra, camisa estampada, reloj y pulsera. Micrófono y pared de listones de madera
Las palabras de Jagger subrayan el respeto mutuo y el ambiente de cooperación que reinaba entre las dos bandas más influyentes del Reino Unido (YouTube: @TeamCoco)

El intercambio de canciones y el apoyo mutuo evidencian que no existió una enemistad real. Jagger remarcó que el aporte de Lennon y McCartney a otros artistas, incluido su propio grupo, fue recibido con entusiasmo, y que la colaboración era parte natural del ambiente creativo de la época.

Paul McCartney en el nuevo álbum de los Stones

El vínculo entre los miembros de ambos grupos se ha mantenido a lo largo de las décadas. En julio, The Rolling Stones lanzaron Foreign Tongues, un álbum que incluye la colaboración de Paul McCartney. Este nuevo proyecto demuestra que la relación profesional y creativa sigue vigente.

La participación de McCartney en el reciente disco de los Stones confirma que el vínculo creativo entre ambos grupos sigue vigente en la actualidad (REUTERS/Toby Melville)
La participación de McCartney en el reciente disco de los Stones confirma que el vínculo creativo entre ambos grupos sigue vigente en la actualidad (REUTERS/Toby Melville)

Jagger explicó que antes de grabar con McCartney, consultó con el productor Andrew Watt sobre la adaptación del ex Beatle al estilo punk y al bajo distorsionado requerido por la canción. A pesar de las dudas iniciales, su participación resultó ser sencilla y efectiva.

El trabajo conjunto en el estudio mostró la facilidad con la que las leyendas del rock pueden reinventarse y sumar nuevas páginas a su historia común (REUTERS/Danny Moloshok)
El trabajo conjunto en el estudio mostró la facilidad con la que las leyendas del rock pueden reinventarse y sumar nuevas páginas a su historia común (REUTERS/Danny Moloshok)

La intervención de McCartney en el disco se resolvió en apenas diez minutos, según relató Jagger. El resultado evidenció la capacidad de ambos artistas para adaptarse a nuevos desafíos y continuar enriqueciendo la historia del rock británico.

Temas Relacionados

The BeatlesThe Rolling StonesComposición MusicalColaboraciones ArtísticasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de “Burning Love”, la canción que marcó el regreso de Elvis Presley al rock and roll

El resurgimiento de un ícono musical en medio de adversidad personal y la consagración de un tema que trascendió generaciones

La historia de “Burning Love”, la canción que marcó el regreso de Elvis Presley al rock and roll

Los aretes de 3.000 años de antigüedad que Zendaya lució en la alfombra roja: la historia detrás de la polémica

El llamativo accesorio utilizado por la actriz está elaborado a partir de antiguos objetos arqueológicos

Los aretes de 3.000 años de antigüedad que Zendaya lució en la alfombra roja: la historia detrás de la polémica

Qué representan Penélope, Circe, Calipso y Atenea en “La Odisea” y por qué son claves para el viaje de Odiseo

Las cuatros mujeres condensan ideas del poema, como pertenencia, fidelidad, cambio, evasión y estrategia, y ayudan a leer qué persigue el héroe cuando intenta retornar

Qué representan Penélope, Circe, Calipso y Atenea en “La Odisea” y por qué son claves para el viaje de Odiseo

El guion original de “Star Wars” definió el casco de Darth Vader

Ralph McQuarrie detectó una escena en la que el villano debía cruzar el vacío entre dos naves, y eso obligó a replantear su apariencia, con una solución respiratoria que George Lucas incorporó al diseño

El guion original de “Star Wars” definió el casco de Darth Vader

Los seis actores que le dijeron “no” a Christopher Nolan

Figuras de Hollywood rechazaron papeles clave en “Batman Inicia”, “El caballero de la noche”, “Insomnia”, “El origen” y “Amnesia”, antes de que esos personajes quedaran en manos de otras estrellas

Los seis actores que le dijeron “no” a Christopher Nolan

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Dura crítica del brasileño Ronaldo a Cristiano: “Tal vez tenga nivel para jugar en Arabia Saudita”

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

“Este es el corte”: la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la final del Mundial 2026 ante España

La prueba final: Scaloni evaluará a los futbolistas y definirá el equipo en el último entrenamiento antes de jugar contra España

TELESHOW

La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

Desfiles del 15 de septiembre en Honduras no tendrán exhibición de paracaidistas en el Estadio Nacional

¡Una noche de gala! Melanie Cortez es coronada soberana de las Fiestas Agostinas 2026 de San Salvador Centro