Mick Jagger definió a The Beatles como “increíblemente prolíficos” al hablar de su impacto en otros artistas

Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, destacó la influencia y el talento de The Beatles en una entrevista para SiriusXM, en la que calificó al cuarteto de Liverpool como “increíblemente prolíficos”, según consignó Indie Hoy.
Durante la entrevista, Jagger subrayó que The Beatles se consolidaron como los grandes compositores de su época. El cantante recordó que no solo creaban éxitos para su propio repertorio, sino que también escribían canciones para otros artistas.
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Entre los grupos que se beneficiaron de este talento se encuentran los propios Rolling Stones, quienes recibieron temas compuestos especialmente para ellos.
El vocalista mencionó cómo The Beatles entregaban maquetas a otros intérpretes, entre ellos Cilla Black, lo que permitía que diferentes figuras de la escena británica accedieran a material inédito de calidad. Según Jagger, todos los artistas que recibían esas canciones lograron posicionar sencillos en las listas de éxitos, lo que resalta el alcance de la creatividad beatle.
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“I Wanna Be Your Man”, símbolo de colaboración
El caso de “I Wanna Be Your Man” ilustra la conexión artística entre ambas bandas. Compuesta por Paul McCartney y John Lennon, la canción fue ofrecida a The Rolling Stones en 1963, quienes la grabaron y publicaron como su segundo sencillo el 1 de noviembre de ese año.
Después, The Beatles también grabaron su propia versión para el álbum With the Beatles. Este hecho marcó el inicio de una relación de colaboración que desmintió la supuesta rivalidad entre los dos grupos más influyentes de la escena musical británica.
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Más allá de la rivalidad: respeto y admiración
Las declaraciones recientes de Mick Jagger aportan una perspectiva distinta sobre la relación entre The Beatles y The Rolling Stones. A diferencia de lo que sugerían muchas crónicas musicales, la interacción estuvo marcada por el respeto y la generosidad artística.
El intercambio de canciones y el apoyo mutuo evidencian que no existió una enemistad real. Jagger remarcó que el aporte de Lennon y McCartney a otros artistas, incluido su propio grupo, fue recibido con entusiasmo, y que la colaboración era parte natural del ambiente creativo de la época.
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Paul McCartney en el nuevo álbum de los Stones
El vínculo entre los miembros de ambos grupos se ha mantenido a lo largo de las décadas. En julio, The Rolling Stones lanzaron Foreign Tongues, un álbum que incluye la colaboración de Paul McCartney. Este nuevo proyecto demuestra que la relación profesional y creativa sigue vigente.
Jagger explicó que antes de grabar con McCartney, consultó con el productor Andrew Watt sobre la adaptación del ex Beatle al estilo punk y al bajo distorsionado requerido por la canción. A pesar de las dudas iniciales, su participación resultó ser sencilla y efectiva.
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La intervención de McCartney en el disco se resolvió en apenas diez minutos, según relató Jagger. El resultado evidenció la capacidad de ambos artistas para adaptarse a nuevos desafíos y continuar enriqueciendo la historia del rock británico.
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