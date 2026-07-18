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El guion original de “Star Wars” definió el casco de Darth Vader

Ralph McQuarrie detectó una escena en la que el villano debía cruzar el vacío entre dos naves, y eso obligó a replantear su apariencia, con una solución respiratoria que George Lucas incorporó al diseño

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Ralph McQuarrie concluyó que Darth Vader necesitaba sobrevivir fuera de la nave y propuso un traje apto para el vacío (Créditos: YouTube / Collective Culture)

El casco de Darth Vader surgió para resolver un problema del guion original de la primera Star Wars: Ralph McQuarrie, al leer la historia escrita por George Lucas, concluyó que el villano debía poder sobrevivir en el vacío del espacio. Según Espinof, esa necesidad terminó por definir la máscara y el aparato respiratorio que marcaron su imagen.

Darth Vader acabó con casco y máscara porque el guion lo situaba en una escena en la que debía pasar de su nave a la de los rebeldes a través del espacio. McQuarrie propuso entonces un traje apto para el vacío y Lucas aceptó añadir un sistema respiratorio, de acuerdo con el relato recogido por Espinof a partir de Star Wars Insider.

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La escena planteaba que Vader entrara en la nave rebelde directamente desde el exterior. Después, irrumpía en un pasillo junto a sus tropas. Esa exigencia práctica empujó el diseño hacia una solución visual que después quedó unida para siempre al personaje. En el texto citado por Espinof, McQuarrie recordó que la versión inicial del villano no partía todavía de esa lógica.

El papel de Ralph McQuarrie en el universo visual de “Star Wars”

Antes de entrar en el cine, Ralph McQuarrie había realizado dibujos del espacio para CBS durante las misiones lunares del programa Apollo. Ese trabajo llamó la atención de Lucas, que ya en 1972 pensaba en una película de ciencia ficción y quería contar con él.

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McQuarrie recordó en Star Wars Insider, según reproduce Espinof, cómo fue aquel primer contacto. “Me visitó con sus amigos, y hablamos de esta gran película de ciencia ficción fantástica que quería hacer. Todavía no tenía ni título”.

Estudio de diseño de los años 70 con una mesa llena de bocetos, máscaras incompletas, herramientas de escultura, piezas mecánicas y un casco negro futurista.
George Lucas incorporó un sistema respiratorio al diseño de Darth Vader y así tomó forma la máscara del personaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseñador también relató que le mostró una propuesta previa de ese mismo año. “Le enseñé una propuesta en la que había trabajado en 1972 para una película de ciencia ficción llamada Galaxy... No pensé que volvería a verle, pero entonces un día me llamó para ver si me interesaría hacer algo para Star Wars”, manifestó.

La fuente subraya que McQuarrie influyó de forma decisiva en la construcción visual de Star Wars. También ayudó a fijar algunos de los rasgos más reconocibles de sus personajes.

Cómo un problema del guion definió el casco de Vader

Cuando McQuarrie leyó el libreto de la película que luego sería Una nueva esperanza, o La guerra de las galaxias (1977), detectó el punto que cambiaría el diseño de Vader. La idea inicial del rostro cubierto con telas no encajaba con una entrada desde el espacio abierto.

El propio diseñador resumió así la propuesta original de Lucas. “George dijo que quería un traje que ondease en el viento, una especie de tipo oscuro con una capa negra y un casco grande, como un guerrero japonés... Quizás con seda negra sobre su cara o algo así”.

“Pero en el guión, Vader cruzaba el espacio entre su nave y la rebelde, y entraba en esta nave desde el espacio interior, quemando la pared para que él y sus tropas de asalto pudieran entrar en este pasillo”, explicó.

Una escena eliminada de "Star Wars" dejó un impacto duradero y convirtió el casco de Darth Vader en una seña de identidad del cine
Una escena eliminada de "Star Wars" dejó un impacto duradero y convirtió el casco de Darth Vader en una seña de identidad del cine

Esa contradicción llevó a George Lucas y a McQuarrie a reformular el aspecto del personaje desde una necesidad funcional. “Y yo pensé... ‘Vaya, Darth Vader necesita funcionar en el vacío’. Así que le sugerí a George que Vader tuviera algún tipo de traje espacial que le permitiese sobrevivir este viaje por el vacío”.

La respuesta de Lucas completó el paso decisivo hacia la imagen definitiva. “Y George dijo: ‘Vale, pues dale algún tipo de aparato respiratorio’. Así que además del casco grande, también le puse una máscara”.

La secuencia que originó esa decisión no llegó al montaje final de la película. Aun así, la solución planteada para hacer viable aquel cruce por el espacio sobrevivió al recorte y acabó convertida en la seña de identidad del personaje.

Como recuerda Espinof, una escena descartada terminó por influir en el aspecto definitivo de Darth Vader. Así quedó fijada la imagen de uno de los villanos más reconocibles de la historia del cine.

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