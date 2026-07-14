Los nuevos estilismos de Zendaya: minimalismo, transparencias y guiños futuristas en cada alfombra roja

Zendaya sale de su hotel con una túnica corta blanca y sandalias de tiras metalizadas, un guiño a la estética griega que revaloriza el lujo clásico (Backgrid/The Grosby Group)

Zendaya reafirma su lugar como ícono de la moda, elige prendas que destilan lujo atemporal y recupera estilos que parecían haber quedado en el olvido.

En su última aparición, la actriz captó la atención al salir de su hotel en Nueva York con un look inspirado en la antigua Grecia, una elección que marca un contraste con las tendencias predominantes.

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Lució una túnica corta blanca de tela liviana y caída suave, un diseño de Alberta Ferretti con detalles dorados y un cinturón ancho a tono, que reforzó la inspiración helénica.

Zendaya apuesta por una túnica corta de caída fluida con acentos dorados (Rw/Media Punch/Alamy Live News)

El escote en “V” pronunciado aportó un aire contemporáneo al conjunto, mientras los delicados acentos dorados realzaron la sofisticación del look. El estilismo se completó con sandalias gladiadoras de tiras metálicas firmadas por Sophia Webster, que ascendieron hasta casi la rodilla y se entrelazaron en sus piernas con cordones plateados.

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Este tipo de calzado, que perdió presencia en las pasarelas en los últimos años, recuperó protagonismo de la mano de Zendaya.

La reaparición de las sandalias gladiadoras en la moda actual

Las sandalias gladiadoras de tiras plateadas vuelven como pieza protagonista, elevando el estilismo con un efecto joya que recorre la pierna y revive una tendencia que había quedado fuera de foco (Media Punch/The Grosby Group)

Las sandalias gladiadoras se ubicaron como protagonistas en las colecciones de marcas como Chloé, Jean Paul Gaultier y Dolce & Gabbana entre 2010 y 2015, pero pasaron varios años fuera del centro de atención.

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Durante ese periodo, distintas celebridades optaron por este calzado en ocasiones mediáticas, lo que reforzó su estatus como objeto de deseo. El regreso de este modelo impulsado por Zendaya abre la puerta a una posible revitalización de la tendencia.

La elección de sandalias altas con cordones que recorren la pierna, en lugar de versiones contemporáneas más discretas, demuestra el compromiso de la actriz y su estilista con una estética que rinde homenaje tanto a la historia como a la teatralidad.

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Los últimos looks de Zendaya

Un despliegue de volados y encaje en blanco

Zendaya apuesta por una silueta escultórica con volantes tridimensionales y encaje semitransparente (Abaca Press/Alamy Live News)

Para la premiere de “La Odisea” en París optó por un conjunto blanco que destacó por su estructura escultórica y la profusión de volantes tridimensionales. El diseño, confeccionado en encaje semitransparente, presentó una silueta ceñida con aberturas que dejaron visible el abdomen.

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El acabado ondulado de los bordes y las mangas amplias aportaron volumen, mientras que una falda larga con abertura lateral y unos stilettos blancos completaron el look. El peinado de trenza y las joyas plateadas agregaron un toque sofisticado.

Un corsé futurista y falda de flecos metalizados

Zendaya mezcla líneas estructuradas y brillo degradado en plata con una falda cubierta de cristales (REUTERS/Isabel Infantes)

En otra aparición para la premiere de la película, Zendaya lució un vestido que combinó un corsé blanco de líneas estructuradas y cuello halter, con una falda larga cubierta por flecos de cristales que crearon un efecto degradado en tonos plata.

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El diseño dejó los hombros y brazos descubiertos, realzando la silueta. El estilismo se completó con zapatos en punta y un collar de piedras brillantes que reforzaron la estética de inspiración futurista.

Minimalismo blanco con accesorios dorados XL

Zendaya elige un vestido de líneas limpias y suma pendientes circulares dorados y turbante blanco (Grosby)

La actriz apostó por un vestido blanco de líneas limpias y silueta suelta, caracterizado por un escote profundo y tirantes finos. El detalle de botones pequeños en el borde y la espalda descubierta aportaron ligereza.

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Combinó el look con un turbante blanco y pendientes circulares de gran tamaño en dorado, que funcionaron como protagonistas del estilismo. El maquillaje neutro y las manos adornadas con anillos dorados mantuvieron el enfoque en los accesorios.

Inspiración celestial con transparencias y detalles metálicos

Zendaya luce un vestido satinado con adornos de estrellas y lunas sobre hombros y espalda

En una alfombra roja de la premiere de Spider-Man, eligió un vestido azul oscuro de tejido satinado y acabado tornasolado. El diseño incluyó tirantes adornados con pequeñas piezas metálicas en forma de estrellas y lunas, y cadenas decorativas sobre los hombros y la espalda, generando un efecto de constelación.

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El vestido presentaba transparencias y un bajo asimétrico con volantes, acompañado de sandalias de tacón nude y joyería discreta que complementaron la inspiración astronómica.

Estilo casual con camiseta oversize y zapatillas blancas

Zendaya reinterpreta el estilo relajado con una camiseta amplia como minivestido y zapatillas blancas

Zendaya también apostó en otra premiere de Spider-Man por un look relajado al llevar una camiseta negra oversize con estampado rojo alusivo a la película.

La prenda funcionó como vestido corto, dejando las piernas al descubierto y generando un contraste con las zapatillas blancas de punta cerrada. El peinado corto y unos pendientes plateados completaron el conjunto, ofreciendo una versión casual y desenfadada de su estilo.

Efecto red y superposición en tonos tierra

Zendaya apuesta por transparencias y una capa de hilos plateados en patrón geométrico, un look nocturno que equilibra sensualidad, textura y glamour clásico (REUTERS/Francesco Fotia)

Para una presentación nocturna de Spider-Man, eligió un vestido largo en tonos tierra confeccionado en una tela semitransparente, cubierto por una red de finos hilos plateados que crearon un patrón geométrico sobre toda la prenda.

El vestido permitió ver una base beige debajo y se complementó con tacones brillantes y pendientes largos, mientras que el peinado de ondas al agua evocó el glamour del cine clásico.

Brillo bicolor en homenaje a Spider-Man

Zendaya elige un top y falda con lentejuelas rojas y azules que remiten al universo del personaje (Grosby)

Zendaya se decantó para la premiere de Spider-Man en Roma por un conjunto de top corto y falda ajustada, ambos confeccionados en tejido brillante con lentejuelas rojas y azules, evocando los colores clásicos de Spider-Man.

El diseño, de líneas rectas y escote cuadrado, dejó el abdomen al descubierto y se completó con stilettos blancos. El peinado corto y los accesorios discretos permitieron que la atención se centrara en el contraste cromático y el guiño al universo del personaje.

Sastrería contemporánea con shorts rojos

Zendaya combina una chaqueta negra con aplicaciones simétricas y shorts de talle alto (Photo by Simon Lenskens/ANP/AFP/ Netherlands OUT)

Para otra sesión de fotos de Spider-Man apareció con una propuesta de sastrería moderna compuesta por una chaqueta negra con aplicaciones plateadas en patrón simétrico y unos shorts rojos de talle alto.

El contraste entre la parte superior estructurada y el corte relajado de los shorts generó un look llamativo, completado por stilettos blancos y pendientes discretos. El cabello en ondas y el maquillaje suave mantuvieron el foco sobre las prendas.