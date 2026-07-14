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Youtuber marroquí irá a prisión por grabarse comiendo un perro callejero: “Un peligroso nivel de desconexión de los valores humanos”

El influencer recibió una pena de ocho meses a raíz de un polémico video que provocó indignación en redes sociales

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Youtuber marroquí fue sentenciado por publicar un video comiendo carne de un perro callejero
La publicación de 41 minutos generó indignación en Marruecos al mostrar al creador de contenido cocinando y comiendo un perro callejero.(Captura de video/Redes sociales)

El youtuber marroquí Ayoub Ben Nesnes, conocido en redes sociales como Bn Nsns, fue condenado a ocho meses de prisión por publicar un video en el que se le veía despellejando, cocinando y comiendo un perro callejero. La sentencia fue emitida el pasado 6 de julio por el Tribunal de Primera Instancia de Temara, que además le impuso una multa de 20.000 dírhams marroquíes (unos 2.000 dólares), según informó el medio Dexerto.

El contenido, que generó una fuerte polémica en Marruecos, tenía una duración aproximada de 41 minutos y fue difundido durante la celebración de Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del islam. En las imágenes, Ben Nesnes presentaba al animal como una alternativa al tradicional sacrificio de una oveja, una práctica asociada a esta festividad religiosa.

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El creador de contenido, de 26 años y con más de dos millones de seguidores en redes sociales, explicó que la publicación buscaba protestar contra el aumento del precio del ganado y aseguró que no podía permitirse comprar una oveja para la celebración.

El video fue visto por más de 200,000 usuarios antes de que fuese retirado de YouTube. Tras las críticas que surgieron en su contra, Ben Nesnes rechazó las acusaciones de haber provocado la muerte del perro y afirmó que encontró al animal sin vida en la calle.

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Youtuber marroquí fue sentenciado por publicar un video comiendo carne de un perro callejero
El influencer marroquí aseguró que el perro que apareció en su grabación ya estaba muerto cuando lo encontró junto a una carretera.(Captura de video/Redes sociales)

“El perro que apareció en el video no lo maté. Lo encontré muerto al lado de la carretera después de que fuera atropellado por un accidente de tráfico”, declaró el influencer. “No lo maté, así que dejen de decir que lo hice. Todo está documentado y hay pruebas”, añadió en otro clip que publicó en su defensa. Las imágenes registran al hombre tomando a un can que yacía inerte en una vía.

La policía lo arrestó en la ciudad norteña de Martil y posteriormente fue trasladado a la prisión de Arjat 1. El proceso judicial incluyó acusaciones por delitos como insultar al islam, matar y mutilar un animal sin justificación, realizar amenazas criminales, incitar a la violencia y publicar contenido considerado perjudicial para el orden público y la moral.

Varias organizaciones de protección animal y grupos de la sociedad civil participaron en el caso. Por ejemplo, Mohamed Amziane, presidente de la Asociación de Bienestar Animal Al Rahma, calificó el video como una muestra de “un peligroso nivel de desconexión de los valores humanos” y cuestionó que la protesta estuviera vinculada con Eid al-Adha, una festividad que representa la compasión y el respeto.

Youtuber marroquí fue sentenciado por publicar un video comiendo carne de un perro callejero
Ben Nesnes afirmó que su acción buscaba cuestionar el elevado precio de las ovejas para el sacrificio tradicional de Eid al-Adha. (Captura de video/Redes sociales)

El caso ocurrió en medio de una crisis social por el elevado precio de las ovejas en Marruecos. Durante los últimos años, la sequía y la reducción del ganado aumentaron los costos de los animales utilizados para el sacrificio ritual. En 2025, el rey Mohammed VI pidió a los ciudadanos considerar renunciar al rito debido al impacto económico de la situación.

Aunque el gobierno marroquí destinó recursos para recuperar los rebaños de ovejas y cabras, los precios continuaron siendo elevados por factores como el costo del alimento para animales, la atención veterinaria y el combustible.

Por otro lado, organizaciones de bienestar animal aprovecharon el caso para denunciar la situación de los perros callejeros en el país, donde miles de animales viven en zonas urbanas y rurales. Algunos grupos expresaron alarma por supuestas “campañas de eliminación” de canes sin hogar antes del Mundial de Fútbol de 2030, torneo que Marruecos organizará junto con España y Portugal.

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