BTS transforma el British Museum con una experiencia inspirada en la cultura coreana

BTS, interpretar sus nuevos sencillos “SWIM” y “2.0” en el Museo Guggenheim

La primera ciudad europea en albergar el programa “BTS The City Arirang” fue Londres, donde el grupo surcoreano tocó el 6 y 7 de julio de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium —su primera actuación en la capital británica desde 2019— y desplegó una red de actividades culturales que incluyó una colaboración con el British Museum.

La iniciativa se enmarca en la gira mundial del quinto álbum de estudio del grupo, ARIRANG, y llega en un momento en que la Recording Academy acaba de crear una categoría del Grammy diseñada específicamente para el pop en idiomas asiáticos, lo que convierte a BTS en uno de los candidatos naturales más fuertes de la nueva terna.

PUBLICIDAD

BTS The City Arirang debutó en Europa con una escala en Londres y una colaboración abierta al público con el British Museum - (Europa Press)

La colaboración con el museo consistió en una selección de cinco obras en la Korea Foundation Gallery, elegidas junto con la curadora Sang-ah Kim. Las piezas —un sarangbang (la habitación de estudio de un erudito), una vasija lunar, un conjunto de tesoros del reino de Silla, unos pendientes de oro y dos tejas de techo— funcionan como anticipo de la exposición Korea, que el museo abrirá en octubre y que examinará 2.000 años de creatividad en la península coreana. Según el sitio web del British Museum, el álbum ARIRANG toma su nombre de una canción popular coreana convertida en símbolo de la identidad y el patrimonio cultural del país, lo que sirvió de hilo conductor para articular las piezas del recorrido con la propuesta musical del grupo.

A diferencia de la acción anterior de BTS en el Guggenheim —donde el grupo actuó en medio de una retrospectiva de Carol Bove para las cámaras de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en una actividad de carácter privado—, el acceso a la ruta del British Museum estuvo abierto al público general.

PUBLICIDAD

El British Museum seleccionó cinco obras de la Korea Foundation Gallery junto con la curadora Sang-ah Kim para vincular ARIRANG con la historia coreana - (The british museum)

Londres como laboratorio cultural del K-pop

El programa “BTS The City Arirang” amplió el alcance de la gira más allá de los estadios. HYBE, la compañía surcoreana detrás del grupo, articuló la iniciativa con locales de gastronomía, pop-up stores y organizaciones culturales de toda la ciudad. En Tokkia, una cafetería de matcha coreana en Covent Garden, las filas comenzaron a formarse antes de la apertura; su propietaria, Sooji Im, creó una edición limitada de matcha y postres para la ocasión. “Nunca había visto la cultura coreana celebrada a esta escala en la capital en casi 20 años que llevo viviendo aquí”, declaró Im a la BBC. El restaurante y pub Hongdae Pocha, en el barrio de Chinatown, casi duplicó su afluencia de clientes durante el programa, según su director, Jaeil Choi, quien destacó que lo que más lo impresionó no fue la cantidad de visitantes sino verlos saludar al personal en coreano y compartir regalos artesanales con desconocidos.

La BBC describió el fenómeno como un impulso sin precedentes para la cultura coreana en Londres: fans llegados desde Noruega, Estados Unidos y otros países convirtieron los conciertos en viajes más largos, con la agenda cultural del programa como eje.

PUBLICIDAD

La BBC señaló que los conciertos de BTS en Londres atrajeron fans de varios países y dieron un impulso a la cultura coreana en la capital británica - (The british museum)

El peso artístico de ARIRANG

El álbum, lanzado el 20 de marzo de 2026 tras casi cuatro años de pausa, debutó con 641.000 unidades equivalentes en su primera semana en el Billboard 200 —la mayor apertura del año hasta esa fecha, según datos de Luminate— y se mantuvo en el número uno durante dos semanas consecutivas, una marca que ningún otro álbum de BTS había alcanzado. En su segunda semana sumó 187.000 unidades adicionales. A nivel global, el álbum superó los 3,98 millones de copias físicas vendidas en su primer día, según Hanteo Chart, y más de 18 millones de espectadores siguieron el concierto de regreso en Seúl a través de Netflix.

La propuesta artística —producida por Diplo como ejecutivo, con colaboraciones de El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker de Tame Impala, JPEGMAFIA y Flume— fue leída por la crítica como una declaración de identidad. BBC describió los primeros quince minutos del álbum como portadores de la energía rapera del disco Dark & Wild de 2014 y afirmó que el grupo “recobró el fuego” que había cedido durante la era de los sencillos en inglés. Rolling Stone habló de “bravura colectiva”, mientras que Consequence of Sound otorgó una calificación de B+ y describió la secuencia de apertura como “una aplanadora de cuatro canciones de hip-hop”. The Guardian lo calificó como un regreso que “hace honor a su estatus como el mayor fenómeno del pop del planeta”.

PUBLICIDAD

ARIRANG debutó con 641.000 unidades equivalentes en el Billboard 200 y marcó el mayor estreno del año hasta ese momento para un álbum de BTS - (HYBE/BIGHIT MUSIC)

Otras conexiones con el circuito de museos

La dimensión museística de BTS no se agota en Londres. A 8.047 kilómetros (5.000 millas) de distancia, el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) prepara para octubre la muestra “RM x SFMOMA: Between You and Me”, vinculada a RM, integrante del grupo. La exposición reunirá obras de la colección personal de RM junto con piezas del museo, con artistas coreanos como Yun Hyong-keun, Park Rehyun, Kwon Okyon, Kim Yun Shin, To Sangbong y Chang Ucchin, además de obras de Mark Rothko, Agnes Martin, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe y Paul Klee.

La gira mundial asociada a ARIRANG abarca 82 fechas en 34 países, con seis paradas en América Latina confirmadas entre octubre y noviembre de 2026. Las primeras 41 presentaciones ya agotaron más de 2,4 millones de entradas.

PUBLICIDAD