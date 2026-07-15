Entretenimiento

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Un giro decisivo transformó su vida, lo llevó lejos de los espías y hacia los papeles más icónicos de su carrera

Guardar
Google icon
Sam Neill
Sam Neill estuvo a punto de ser James Bond, pero su negativa a interpretar al icónico espía cambió el rumbo de su vida y su carrera para siempre (Richard Shotwell/Invision/AP)

Sam Neill estuvo a punto de interpretar a James Bond, pero su decisión de rechazar el papel marcó un antes y un después en su trayectoria. El actor neozelandés explicó que nunca sintió afinidad con el famoso espía y que, lejos de lamentar la oportunidad perdida, encontró alivio y libertad para seguir su propio camino en la industria cinematográfica.

Un proceso incómodo y una convicción personal

En la década de 1980, los productores de la saga Bond buscaban al sucesor de Roger Moore. Sam Neill fue convocado para realizar una prueba de cámara, en la que interpretó una escena de The Living Daylights. La experiencia resultó distante para él. “Me sentí muy incómodo durante toda la jornada en que hicimos aquello”, recordó en sus memorias Did I Ever Tell You This?, publicadas en 2023. La falta de conexión con el personaje y el entorno le confirmó que no era el papel indicado.

PUBLICIDAD

La audición para convertirse en el nuevo 007 dejó en Sam Neill una sensación de incomodidad que definió sus futuras decisiones profesionales (EFE/Susanna Sáez)
La audición para convertirse en el nuevo 007 dejó en Sam Neill una sensación de incomodidad que definió sus futuras decisiones profesionales (EFE/Susanna Sáez)

La prueba se extendió más de lo que esperaba y, al finalizar, Neill reconoció que su reacción fue de alivio. Aunque la oportunidad representaba un salto en su carrera, para él era más importante mantenerse fiel a sus principios y evitar encasillarse en un personaje que no lo motivaba.

La competencia y la amistad con Pierce Brosnan

Durante el proceso de selección, otro candidato destacado era Pierce Brosnan, amigo de Neill. El neozelandés siempre supo que Brosnan deseaba profundamente convertirse en 007. “De verdad no quería ese papel y mi amigo Pierce Brosnan lo quería muchísimo”, afirmó Neill en entrevistas. Esta situación facilitó su decisión y le permitió aceptar con naturalidad el desenlace.

PUBLICIDAD

Pierce Brosnan die another day
La cercanía entre Neill y Brosnan influyó en la aceptación del resultado, marcando una competencia sin resentimientos y fortaleciendo su amistad

Finalmente, el papel fue otorgado a Timothy Dalton, quien interpretó a Bond durante dos películas. Años después, Brosnan lograría cumplir su sueño y asumiría el icónico rol entre 1995 y 2002. Para Neill, quedar fuera de la franquicia representó una oportunidad para explorar otros horizontes y consolidar una identidad propia en el cine.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

La decisión de apartarse del universo Bond permitió a Neill participar en proyectos que definieron su legado artístico. Uno de los más importantes fue su papel como el doctor Alan Grant en Jurassic Park (1993), un éxito mundial que lo posicionó como referente del género de aventuras. Volvió a interpretar al paleontólogo en otras entregas de la saga, ganando reconocimiento entre distintas generaciones de espectadores.

Sam Neill encarnó al Dr. Alan Grant en Jurassic Park
Tras dejar atrás la saga Bond, Sam Neill encontró su lugar en el cine con papeles emblemáticos que conquistaron a audiencias de todo el mundo (Captura de pantalla)

Su filmografía incluye además títulos como The Hunt for Red October y The Piano. En televisión, Neill brilló en series históricas como The Tudors y Peaky Blinders, donde demostró su versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos alejados del estereotipo del héroe de acción.

El adiós a Sam Neill y el legado familiar

El 13 de julio de 2026, la familia de Sam Neill anunció su fallecimiento a los 78 años en Sídney, Australia. El comunicado destacó que la muerte fue repentina e inesperada, y que el actor estaba libre de cáncer en el momento de su partida. Sus seres queridos agradecieron la atención recibida en el St Vincent’s Private Hospital y pidieron privacidad para atravesar el duelo.

Sam Neill
La muerte de Sam Neill generó conmoción en la industria y entre sus seguidores, quienes destacan su legado y la cercanía de su familia en sus últimos días (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noticia generó muestras de respeto y afecto en el mundo del cine y la televisión. Colegas, críticos y fanáticos recordaron su aporte a la industria y el impacto de sus interpretaciones a lo largo de varias décadas.

Una elección que definió su historia

Sam Neill
La decisión de rechazar a James Bond evidenció la autenticidad y coherencia con la que Sam Neill condujo toda su carrera (REUTERS)

El rechazo de Sam Neill a encarnar a James Bond se convirtió en un símbolo de autenticidad y coherencia profesional. Su decisión de priorizar proyectos que le generaran entusiasmo y plenitud artística derivó en una carrera diversa y reconocida. Neill dejó una huella profunda, demostrando que el éxito puede llegar por caminos menos esperados y que la autenticidad es una de las virtudes más valiosas en el arte y la vida.

Temas Relacionados

Sam NeillSídneyCine InternacionalJames BondNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

El actor encabeza un elenco de primer nivel en una historia donde el terror nace tanto del crimen como de los vínculos familiares

Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

El actor australiano lidera un thriller épico donde la supervivencia es un instinto, pero seguir siendo humano será el verdadero desafío

Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

Sorpresa entre el reparto de la serie sobre ‘Far Cry’: esta es el secundario estrella del cine que se une a su reparto

Actor de lujo para Quentin Tarantino o los hermanos Coen, este veterano de la interpretación se suma a Lizzy Caplan y Rob McElhenney

Sorpresa entre el reparto de la serie sobre ‘Far Cry’: esta es el secundario estrella del cine que se une a su reparto

De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army

Jack White reconoció que jamás imaginó que su canción terminaría en las canchas: el cántico nació con los hinchas del Club Brujas y se extendió a selecciones, ligas y disciplinas de los cinco continentes

De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army

Tom Holland se refirió a la derrota de Noruega y al silencio de Haaland: “No creo que quiera cenar conmigo después del otro día”

El actor británico relató cómo el delantero noruego ignoró su invitación para salir juntos y bromeó sobre el impacto del reciente triunfo de Inglaterra sobre Noruega en la Copa del Mundo

Tom Holland se refirió a la derrota de Noruega y al silencio de Haaland: “No creo que quiera cenar conmigo después del otro día”

DEPORTES

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Nadie habla de Malvinas, todos hablan de la Mano de Dios”, aseguró una argentina que vive en Inglaterra en la previa del partido

Un doble de Lionel Messi y el recuerdo de 1966: las portadas de los diarios de Inglaterra en la previa al duelo con Argentina

El vidente menos pensado: Arturo Vidal anticipó los ganadores de cuartos, predijo la eliminación de Francia y dio su favorito en el Argetina-Inglaterra

La reacción del entrenador de Inglaterra al enterarse que Argentina jugará con la camiseta azul

TELESHOW

El blooper de Flor Vigna en la televisión mexicana: “Soy muy torpe”

El blooper de Flor Vigna en la televisión mexicana: “Soy muy torpe”

Congelados de alto voltaje en Gran Hermano: las reacciones de Sol y Hanssen por la visita de sus familiares

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

INFOBAE AMÉRICA

Pago del impuesto de circulación en Guatemala: más de la mitad del parque vehicular sigue pendiente

Pago del impuesto de circulación en Guatemala: más de la mitad del parque vehicular sigue pendiente

Cuenta regresiva para el eclipse solar total de 2026: dónde se podrá ver

Concejo Municipal de San José frena polémico reglamento que limitaba música en vivo y karaokes hasta las 10 p. m.; será revisado desde cero

Justicia panameña condena a los primeros implicados de una red que utilizaba puertos para enviar droga al extranjero

Juan Bautista Alberdi, pensador argentino: “La libertad es una máquina que, como el vapor, requiere maquinistas ingleses de origen”