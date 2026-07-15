Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Sam Neill estuvo a punto de ser James Bond, pero su negativa a interpretar al icónico espía cambió el rumbo de su vida y su carrera para siempre (Richard Shotwell/Invision/AP)

Sam Neill estuvo a punto de interpretar a James Bond, pero su decisión de rechazar el papel marcó un antes y un después en su trayectoria. El actor neozelandés explicó que nunca sintió afinidad con el famoso espía y que, lejos de lamentar la oportunidad perdida, encontró alivio y libertad para seguir su propio camino en la industria cinematográfica.

Un proceso incómodo y una convicción personal

En la década de 1980, los productores de la saga Bond buscaban al sucesor de Roger Moore. Sam Neill fue convocado para realizar una prueba de cámara, en la que interpretó una escena de The Living Daylights. La experiencia resultó distante para él. “Me sentí muy incómodo durante toda la jornada en que hicimos aquello”, recordó en sus memorias Did I Ever Tell You This?, publicadas en 2023. La falta de conexión con el personaje y el entorno le confirmó que no era el papel indicado.

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La audición para convertirse en el nuevo 007 dejó en Sam Neill una sensación de incomodidad que definió sus futuras decisiones profesionales (EFE/Susanna Sáez)

La prueba se extendió más de lo que esperaba y, al finalizar, Neill reconoció que su reacción fue de alivio. Aunque la oportunidad representaba un salto en su carrera, para él era más importante mantenerse fiel a sus principios y evitar encasillarse en un personaje que no lo motivaba.

La competencia y la amistad con Pierce Brosnan

Durante el proceso de selección, otro candidato destacado era Pierce Brosnan, amigo de Neill. El neozelandés siempre supo que Brosnan deseaba profundamente convertirse en 007. “De verdad no quería ese papel y mi amigo Pierce Brosnan lo quería muchísimo”, afirmó Neill en entrevistas. Esta situación facilitó su decisión y le permitió aceptar con naturalidad el desenlace.

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La cercanía entre Neill y Brosnan influyó en la aceptación del resultado, marcando una competencia sin resentimientos y fortaleciendo su amistad

Finalmente, el papel fue otorgado a Timothy Dalton, quien interpretó a Bond durante dos películas. Años después, Brosnan lograría cumplir su sueño y asumiría el icónico rol entre 1995 y 2002. Para Neill, quedar fuera de la franquicia representó una oportunidad para explorar otros horizontes y consolidar una identidad propia en el cine.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

La decisión de apartarse del universo Bond permitió a Neill participar en proyectos que definieron su legado artístico. Uno de los más importantes fue su papel como el doctor Alan Grant en Jurassic Park (1993), un éxito mundial que lo posicionó como referente del género de aventuras. Volvió a interpretar al paleontólogo en otras entregas de la saga, ganando reconocimiento entre distintas generaciones de espectadores.

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Tras dejar atrás la saga Bond, Sam Neill encontró su lugar en el cine con papeles emblemáticos que conquistaron a audiencias de todo el mundo (Captura de pantalla)

Su filmografía incluye además títulos como The Hunt for Red October y The Piano. En televisión, Neill brilló en series históricas como The Tudors y Peaky Blinders, donde demostró su versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos alejados del estereotipo del héroe de acción.

El adiós a Sam Neill y el legado familiar

El 13 de julio de 2026, la familia de Sam Neill anunció su fallecimiento a los 78 años en Sídney, Australia. El comunicado destacó que la muerte fue repentina e inesperada, y que el actor estaba libre de cáncer en el momento de su partida. Sus seres queridos agradecieron la atención recibida en el St Vincent’s Private Hospital y pidieron privacidad para atravesar el duelo.

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La muerte de Sam Neill generó conmoción en la industria y entre sus seguidores, quienes destacan su legado y la cercanía de su familia en sus últimos días (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noticia generó muestras de respeto y afecto en el mundo del cine y la televisión. Colegas, críticos y fanáticos recordaron su aporte a la industria y el impacto de sus interpretaciones a lo largo de varias décadas.

Una elección que definió su historia

La decisión de rechazar a James Bond evidenció la autenticidad y coherencia con la que Sam Neill condujo toda su carrera (REUTERS)

El rechazo de Sam Neill a encarnar a James Bond se convirtió en un símbolo de autenticidad y coherencia profesional. Su decisión de priorizar proyectos que le generaran entusiasmo y plenitud artística derivó en una carrera diversa y reconocida. Neill dejó una huella profunda, demostrando que el éxito puede llegar por caminos menos esperados y que la autenticidad es una de las virtudes más valiosas en el arte y la vida.

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