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Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

El actor encabeza un elenco de primer nivel en una historia donde el terror nace tanto del crimen como de los vínculos familiares

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Tras el secuestro de su hijo de ocho años, un escritor viudo de novela negra se ve obligado a pedir ayuda a su padre, un inspector de policía jubilado del que está distanciado. Pronto descubrirá que la desaparición guarda una inquietante conexión con un asesino en serie condenado décadas atrás, conocido como el Hombre de los Susurros. (Netflix)

Netflix apuesta fuerte al thriller psicológico con “Susurran tu nombre”, la adaptación cinematográfica de The Whisper Man, la exitosa novela de Alex North que conquistó las listas de best sellers del New York Times. Con Robert De Niro al frente del elenco y la dirección del neozelandés James Ashcroft, la película llegará a la plataforma el 28 de agosto y promete combinar tensión, drama familiar y un misterio criminal que desafía toda lógica.

La historia comienza con la desaparición de Jake, un niño de ocho años cuyo secuestro obliga a su padre, Tom, un escritor viudo de novelas policiales interpretado por Adam Scott, a recurrir a la última persona a la que quería pedir ayuda: su padre Pete, un exdetective retirado con quien mantiene una relación completamente fracturada.

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Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan están en un pasillo. De Niro toca el brazo de Scott y Monaghan pone sus manos en la espalda de Scott
Robert De Niro interpreta a Pete, un detective retirado obligado a enfrentarse nuevamente al caso que marcó su carrera. (Netflix)

Pete, interpretado por De Niro, conoce demasiado bien el caso. Años atrás fue quien capturó al temido asesino serial conocido como “El Hombre de los Susurros”, responsable de numerosos secuestros y asesinatos infantiles. El problema es que Frank Carter lleva más de una década tras las rejas. Si el criminal continúa preso, ¿quién está detrás de la nueva desaparición?

Ese interrogante impulsa un thriller donde cada respuesta abre nuevas preguntas y donde el suspenso nace tanto de la investigación policial como de los conflictos emocionales que atraviesan a sus protagonistas.

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Un hombre adulto y un niño se encuentran de pie junto a un tablón de anuncios que contiene un cartel de búsqueda. Al fondo se observa un edificio de ladrillo y árboles
Adam Scott encarna a un escritor viudo que busca desesperadamente a su hijo desaparecido. (Netflix)

James Ashcroft, quien llamó la atención de la crítica con Coming Home in the Dark, explicó que lo que más lo atrapó de la novela no fue únicamente el misterio, sino el vínculo entre padres e hijos. “Más allá de ser un thriller sobre un asesino serial, lo que realmente me conquistó fue la relación entre padre e hijo que atraviesa toda la historia”, señaló el director.

Esa dinámica también fue el principal motivo por el que Robert De Niro aceptó el proyecto. Su personaje es un hombre silencioso, marcado por años de servicio policial, pero también por los errores que cometió fuera del trabajo. Mientras intenta resolver un nuevo caso, también busca reconstruir una relación que parecía definitivamente perdida.

Siete personas con uniformes de policía y gorras en un campo con hierba seca y arbustos, y árboles sin hojas bajo un cielo gris
La actriz Michelle Monaghan, interpretando a una oficial de policía, avanza por un campo de hierba seca junto a otros agentes policiales bajo un cielo nublado. (Netflix)

Adam Scott, reconocido por su trabajo en Severance, aporta una intensidad emocional diferente a la historia. Su personaje enfrenta el peor momento imaginable para cualquier padre mientras carga con heridas familiares que nunca terminaron de sanar.

El elenco se completa con Michelle Monaghan, quien interpreta a la detective Amanda Beck; además de Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto y Will Brill, conformando un reparto que equilibra experiencia y nuevas figuras.

La película está basada en la novela que Alex North escribió cuando su propio hijo tenía la misma edad que Jake, el niño desaparecido del relato. El autor reconoció que, detrás de la historia policial, siempre quiso explorar una preocupación profundamente personal: aquello que los padres transmiten a sus hijos, tanto lo bueno como aquello que desearían no heredar.

Un hombre y una mujer se sientan a una mesa de madera con un dispositivo electrónico. En el fondo, un policía y tres personas en una sala de madera oscura
"Susurran tu nombre" adapta el exitoso bestseller The Whisper Man, de Alex North.(Netflix)

Con producción de Anthony y Joe Russo, responsables de algunas de las películas más exitosas de la última década, “Susurran tu nombre” apuesta a un enfoque más contenido y atmosférico, donde el terror se construye a partir del silencio, la sugestión y la incertidumbre más que de los golpes de efecto.

Con un elenco encabezado por una leyenda como Robert De Niro, una historia que ya conquistó a millones de lectores y un misterio que juega constantemente con las expectativas del espectador, “Susurran tu nombre” reúne todos los elementos para convertirse en uno de los thrillers más comentados del año cuando desembarque en Netflix el 28 de agosto.

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