La ausencia de Brooklyn Beckham reaviva las tensiones familiares en el cumpleaños de Harper

La ausencia de Brooklyn Beckham en el cumpleaños de Harper Beckham reavivó las tensiones familiares dentro del clan Beckham - (AP)

La familia Beckham volvió a quedar bajo foco después de que Brooklyn Peltz Beckham no fuera visto en la cena por los 15 años de Harper Beckham junto a sus padres, Victoria y David Beckham, en West Palm Beach, Florida. En la salida sí aparecieron Harper, Romeo y Cruz, además de las novias de estos últimos, en medio de un distanciamiento familiar que el medio describe como aún abierto.

Según PEOPLE, no hubo una explicación directa sobre por qué Brooklyn y su esposa Nicola Peltz Beckham no estuvieron en la celebración. El medio encuadra la ausencia como otro episodio del alejamiento entre Brooklyn y sus padres, después de otras faltas a encuentros familiares recientes y de declaraciones públicas sobre la relación.

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Las imágenes de la velada mostraron a David, de 51 años, y Victoria, de 52, con sus tres hijos menores: Harper, Romeo Beckham, de 23, y Cruz Beckham, de 21. Romeo asistió con Kim Turnbull y Cruz con Jackie Apostel.

La familia pasó la noche en Sant Ambroeus, de acuerdo con Page Six de The New York Post.

Brooklyn Beckham publicó en enero mensajes en Instagram Stories en los que negó que sus padres lo controlaran y afirmó que se estaba defendiendo - ((Instagram/@victoriabeckham))

Otras ausencias y apariciones recientes de Brooklyn Beckham

La ausencia en el cumpleaños de Harper se suma a otra reciente en un acto familiar de alto perfil. Brooklyn y Nicola tampoco asistieron a la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood en la que David recibió su estrella el 12 de junio de 2026.

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En esa ocasión, Victoria posó para las fotos junto a Harper, Romeo y Cruz. Poco después, la exintegrante de Spice Girls publicó una foto del Día del Padre con todos sus hijos y escribió en inglés: “David, realmente eres el mejor papá”.

Mientras tanto, Brooklyn sí apareció junto a la familia de su esposa en otros compromisos. Estuvo con Nicola en la boda de su hermano Will Peltz con Kenya Kinski-Jones, hija del fallecido Quincy Jones y de la actriz Nastassja Kinski.

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Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham no fueron vistos en la cena por los 15 años de Harper Beckham en West Palm Beach, Florida - REUTERS/Aude Guerrucci

El 29 de junio, Brooklyn publicó en Instagram un carrusel de fotos de esa noche. En el mensaje escribió en inglés: “Felicidades, Kenya y Will. Los queremos mucho. Ustedes son los mejores y no podría estar más feliz por los dos”.

La pareja celebró además el 24 de junio su sexto aniversario de compromiso. Según PEOPLE, ambos se casaron en abril de 2022 en Palm Beach, Florida.

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Qué se dijo públicamente sobre la ruptura familiar

El origen público más visible del conflicto en enero, cuando Brooklyn publicó mensajes en Instagram Stories sobre su situación con sus padres. En una de las frases citadas por el medio escribió en inglés: “No me están controlando; por primera vez en mi vida me estoy defendiendo”.

Esas publicaciones llegaron después de un período de especulaciones sobre la relación dentro de la familia. También señala que Brooklyn acusó a sus padres de intentar sabotear su matrimonio y que no tenía intención de reconciliarse con su familia.

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David Beckham y Victoria Beckham asistieron a la celebración con Harper, Romeo Beckham y Cruz Beckham, junto a Kim Turnbull y Jackie Apostel - ((Instagram/@victoriabeckham))

Victoria habló del asunto en una entrevista con WSJ. Magazine publicada el 16 de abril. “Creo que siempre hemos amado muchísimo a nuestros hijos”, dijo.

La diseñadora añadió en esa misma conversación: “Siempre hemos intentado ser los mejores padres que podemos ser”. También recordó que ella y David Beckham vivieron bajo atención pública durante más de 30 años y que siempre trataron de proteger y querer a sus hijos.

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David evitó profundizar cuando le preguntaron por la cobertura sobre la tensión familiar en una entrevista con Variety del 12 de junio. El exfutbolista dijo que se trataba de un asunto privado y dejó claro que no quería hablar de ello.